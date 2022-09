Pepe Cibrián, sobre la denuncia de abuso sexual en su contra: “Esta persona es un completo extraño que falta a la verdad”

Luego de que el vestuarista Raphael Dufort Álvarez ratifique su denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra Pepe Cibrián, el director teatral rompió el silencio a través de un comunicado de prensa. Tras defenderse de las acusaciones, dijo no conocer a su denunciante y aseguró que este sólo busca fama.

Según el relato de Dufort, en 2001, fue convocado por Cibrián para hacer el vestuario de Las mil y una noches. Según su testimonio, el artista habría intentado abusar de él. “Pepe quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo: ‘Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos’. Yo le dije: ‘Mirá, Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar. Cuando le dije que me iba, me encontré con dos tipos que me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a sacar la ropa mientras Cibrián me decía que me divierta. Me manosearon y él me tocó los genitales, abusaron de mí”, relató quien, en el día de ayer, dio a conocer que ratificó su denuncia contra el actor y director por abuso sexual con acceso carnal.

Ante sus dichos, el director teatral decidió romper el silencio a través de un comunicado enviado a la prensa. “ En razón de las falsas acusaciones de las que he sido víctima, voy a hacer esta única declaración y a partir de este momento tan sólo se referirán al tema mis abogados ante los jueces que correspondan ”, comenzó el artista, que hasta el momento no se había pronunciado al respecto.

“A mis 74 años de edad, tras haber demostrado mi ética, mi compromiso con el arte, mi colaboración desinteresada con centenares de jóvenes actores y actrices para que estos puedan iniciar sus carreras artísticas, mi compromiso con mi país al exponer mi alma en el Senado de nuestra Nación por la lucha de una ley igualitaria; no me siento merecedor del tratamiento que se me ha dado”, continúo despegándose de las acusaciones.

“Para mí, esta persona es un completo extraño que falta a la verdad realizando afirmaciones incomprobables con el solo fin de alcanzar notoriedad a mi costa. Prueba de ello, es la incoherencia y las constantes contradicciones de su relato y la inclusión de supuestos testigos que ya no están entre nosotros, tan solo para intentar darle un tinte de coherencia a un conjunto de mentiras , mediante las cuales intenta posicionarse en la escena mediática”, expresó respecto a su denunciante.

Por último, Cibrián le hizo un contundente pedido a los medios de comunicación. “Dicho esto, les solicito respetuosamente a los distintos actores de los medios de comunicación que dejemos actuar a la justicia que, en definitiva, dejará en claro la falsedad de las sindicaciones en mi contra. De esta manera, se evitará que se los utilice de forma infame como medios en favor de descalificar a una persona inocente”, concluyó.

La denuncia contra Cibrián

De acuerdo con los documentos que pudo obtener LA NACION, Dufort radicó la denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 33, en la calle Talcahuano 550.

En el expediente 44215/2022 se especifica que Cibrián “fue imputado sobre abuso sexual y violación”. En su declaración del día miércoles 24, Dufort, presunta víctima del productor, declaró en Tribunales y calificó a Cibrián como “prostituyente habitual” y “abusador sexual”. Por otro lado, convocó “a todos los damnificados por este sexo sin trabajo a testificar”.

El lunes se realizó una audiencia a las 11 por videollamada “bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de proceder al archivo de las actuaciones” para que Dufort ratifique su denuncia, como efectivamente sucedió. El productor uruguayo es patrocinado por la letrada María Raquel Hermida Leyenda, quien habló con este medio.

“El denunciante fue interrogado por todos los hechos y amplió unos temas que le fueron preguntados. Una vez que ratificó la denuncia y que los hechos declarados fueron congruentes con el delito denunciado, se imputa a Cibrián y ahora se aportan las pruebas”, explicó la abogada.

Hermida comunicó que ahora se constituirán como querellantes. “Raphael ya me puso en contacto con dos víctimas que no tendrían prescriptos los delitos. Ahora, después de la ratificación de ayer, su Señoría pidió que comenzara la investigación contra Pepe Cibrián, y primero, como siempre, se analiza al denunciante, así que se le van a realizar pericias psicológicas y psiquiátricas a Raphael”, amplió la letrada.

Desde Montevideo, el productor y artista se había comunicado un mes antes de realizar la denuncia con el programa de América A la tarde. Entrevistado por Luis Ventura, quien en ese momento estaba reemplazando a la conductora Karina Mazzoco, Dufort hizo mención al episodio de acoso y abuso que habría sufrido por parte de Cibrián.