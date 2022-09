Raphael Dufort recordó el supuesto hecho por el cual denunció a Pepe Cibrián: “Fue una situación muy fuerte y violenta”

Tras darse a conocer la noticia de que Raphael Dufort ratificó su denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra Pepe Cibrián, el vestuarista y productor teatral se refirió al hecho que sufrió 20 años atrás . “Fue una situación muy fuerte y violenta”, remarcó ayer en Nosotros a la mañana.

En 2001, según el relato de Dufort, el vestuarista y productor fue convocado por Pepe Cibrián para hacer el vestuario de Las mil y una noches. Según su testimonio, el artista habría intentando abusar de él. “Pepe quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo: ‘Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos’. Yo le dije: ‘Mirá, Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar. Cuando le dije que me iba, me encontré con dos tipos que me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a sacar la ropa mientras Cibrián me decía que me divierta. Me manosearon y él me tocó los genitales, abusaron de mí”, relató Dufort.

De ser declarado culpable, la pena por este delito es de 8 a 20 años de prisión. “La acusación recae sobre dos hombres y los detalles son escabrosos”, comentó el periodista Pampa Mónaco en Nosotros a la mañana.

Luego, Dufort explicó en el ciclo por qué no se animó antes a denunciar a Cibrián. “Fue una de las situaciones más dolorosas que viví en mi vida . Tardé casi 20 años en denunciar porque antes no era tomado en serio. Vulgarmente son dos gays que se están peleando y todo queda en la nada. Además, 20 años atrás no teníamos la libertad que tenemos hoy. Creo que lo de Thelma Fardin fue un antes y un después histórico. Se tuvieron que juntar 100 actrices para que le dieran seriedad al tema. En mi caso, me sentí en la responsabilidad de contar mi historia. Esto salió a la luz en 2017, en una entrevista que me hicieron en un programa de radio. Esta situación me marcó para el resto de mi vida”, aseguró quien ratificó la denuncia contra Cibrián.

En cuanto a cómo fue el hecho en sí, Dufort contó que ese día estaba en la casa del artista trabajando en el vestuario de una obra cuando vio llegar a dos personas que se encerraron en el cuarto con Cibrián. “Fue algo muy doloroso. Es más, me quedó todo mi material de trabajo en su casa. Mi campera, mi cartuchera, mis lápices. Yo salí corriendo, subiéndome la ropa, con sangre, con golpes. Fue una situación tan fuerte y violenta . Eran dos taxi boys que había contratado y me quería incluir en su fiesta”, reveló.

Respecto a las pruebas que presentará en la Justicia, señaló: “Me hicieron una pericia psicológica de casi tres horas. Van a hacer peritos sobre mis dibujos, el hotel donde yo me quedé y ya están localizando a los taxi boys. Hay muchos que tuvieron graves problemas con él por no haber recibido sus honorarios y por maltrato. Es un disparate la cantidad de gente que quiere declarar. La Justicia se encargará de investigar”.

Tras asegurar que Cibrián nunca intentó comunicarse con él, el vestuarista hizo un pedido muy especial: “Le quiero pedir a todas las víctimas de este hombre que si quieren hablar se comuniquen conmigo, cuentan con mi apoyo. Queremos que esto no suceda nunca más, que no tenga que haber intercambio sexual para poder trabajar y cumplir los sueños. Ha destruido vidas, gente que se ha ido del país por esta experiencia tan traumática. Chicos que llegan con un sueño, quieren una oportunidad y tienen que pasar por esta situación”.

El descargo de Cibrián previo a la denuncia formal

El descargo de Pepe Cibrian contra quienes lo acusaron en los medios

A comienzos de mes, el productor y actor subió un video a sus redes sociales en el que habló de una “campaña de desprestigio” y de un “ensañamiento de cierto sector del periodismo” e hizo referencia, sin dar nombres, a la acusación de Dufort en A la tarde.

“Fui acusado por un ignoto personaje que habló de mis presuntas conductas sexuales y esto fue permitido por un grupo de profesionales, una producción y un canal de televisión, quienes deberán responder por violentar el principio de no dañar mis derechos personalísimos”.

Luego de hacer alusión a otras acusaciones, Cibrián reflexionó: “Ahora cabe un interrogante: ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Qué se persigue?, ¿Qué hay detrás? Amo el teatro hasta los huesos. Di mi vida entera al arte de crear música y letra por generaciones, honré mi condición de hombre, en la vida, no en la cama, y luché por la dignidad y el amor verdadero del matrimonio igualitario. Me considero un ciudadano ilustre y respetuoso de la ley y las instituciones”.

“Esta campaña de desprestigio y este daño provocado deberán ser reparados. No me quedaré callado, arbitraré los espacios que institucionalmente corresponden (...) Descalificar al otro genera publicidad y rating, pero también daños irreparables a mi persona, mi salud, mi entorno y mi relación de pareja. No puedo permitirlo con mi historia y con mi público, con ustedes, a quienes debo mi vida y mi arte y en memoria de siete generaciones de actores que dieron también su vida por su vocación y de quienes aprendí esto de ser artista”, concluyó el creador teatral.