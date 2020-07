Pepe Cibrián y las primeras polémicas de Cantando por un sueño 2020

El director y productor teatral será jurado en Cantando por un sueño 2020

13 de julio de 2020 • 13:26

Vestido a "lo Campoy", Pepito Cibrián estuvo en el piso de Los ángeles de la mañana y, tras recordar parte de su trayectoria, contó cómo se prepara para volver a la pantalla chica como jurado de Cantando por un sueño 2020 . Además opinó de sus compañeras en el certamen y de la sorpresiva renuncia de Georgina Barbarossa.

"Hay que tener algo más que cantar bien. Podés tener una voz genial, pero ser muy aburrido. Más allá de la música tiene que haber una interpretación", advirtió el director teatral sobre qué tendrá en cuenta a la hora de juzgar a los participantes del reality de canto.

Feliz por regresar a la pantalla chica con esta gran propuesta, Cibrián opinó sobre quiénes lo acompañaran en el jurado. "Con Moria (Casán) he vivido muchas experiencias. Me parece un personaje genial, ella delira, pero en el fondo tenemos una grata amistad", expresó sobre quién tendrá un rol especial en el estrado. "Que me dirija, después la contrato para alguna obra de teatro y la dirijo yo y ahí la vuelvo loca", agregó a modo de broma.

Y enseguida hizo referencia a su enfrentamiento mediático con la exvedette. "Tuvimos un cortocircuito por una huevada total. Un día fui a lo de Mirtha (Legrand) y conté que me iba de Priscilla por problemas físicos. Dije que Moria estaba haciendo un cameo y se enojó. Por ese motivo nos peleamos un rato. Yo la quiero mucho, de hecho le regalé un vestido de mi madre, el que usaba en la obra", comentó restándole importancia al viejo conflicto.

En cuanto a Nacha Guevara , el artista recordó sus encuentros en Madrid durante su época de exilio. Sin embargo, su relato fue interrumpido por Karina Iavícoli, quién sorprendió a todos con un comentario. "Me dicen que Nacha no se querría sentar al lado tuyo en el jurado", disparó la periodista mientras leía un mensaje en su celular. Lejos de engancharse en la polémica, el productor teatral bromeó: "Hace bien porque yo me pongo mucha ropa y muchas joyas". Sin embargo, minutos después y con tono serio, opinó: "Será porque no le caigo bien. Debe ser por algo que dije cuando Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires y le produjo un espectáculo. Dije que me parecía perfecto porque Nacha es una gran figura, pero que también nos tendría que haber producido a todos".

Por último, habló de la renuncia de su amiga Georgina Barbarossa al certamen. "Amo a Georgina, son 40 años compartidos. Empezó conmigo discutiendo en un casting, no sé cómo no la eché a patadas", lanzó, entre risas mientras recordaba sus inicios. Y enseguida, aunque sin dar detalles, contó que trató de convencerla para que vuelva aunque no tuvo éxito.

"Charlé con ella, soy amigo de las dos [de Barbarossa y de Casán]. Si uno puede interferir y resolver, uno tiene que meterse, pero ya están grandes, son dos mujeres muy fuertes. Ella sabe lo que hace, es una lástima que se haya ido. Son decisiones que tienen un costo, tanto quedarse como irse y habrá evaluado cual quiere pagar", remató.