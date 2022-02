Pesada herencia: los hijos de grandes estrellas de Hollywood que pagaron caro el reconocimiento de sus padres

Crecer bajo el manto de la fama, con todos los privilegios que eso incluye, no es una tarea fácil. La vida de los hijos de las estrellas de Hollywood no es sencilla, sobre todo cuando se tiene en cuenta la cantidad de casos en los que, quienes fueron niños en ese mundo, terminaron sufriendo graves consecuencias heredadas de la profesión de sus padres.

Chet Hanks

Chet Hanks, el tercer hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, acaba de lanzar su último proyecto como rapero instagram @chethanx

El hijo de Tom Hanks y Rita Wilson , quien recientemente se ha declarado en contra de las vacunas -alegando que “hay más evidencias de la existencia de OVNIS que de que la vacuna sea buena para nuestra salud”-, no es ajeno a la polémica. Con 31 años, el tercero de los cuatro hijos de los actores no parece encajar en una familia en donde padres y hermanos que han sabido encontrar rápidamente su rol. Colin es un actor respetado, Elizabeth es escritora y Truman, el menor, se está abriendo camino en la industria del cine como operador de cámara. Pero para Chet no ha sido tan fácil, saltó a la fama en 2014 cuando se hizo pública su adicción a las drogas y entró en un centro de rehabilitación. Sin embargo, en los últimos años, el hijo de una de las parejas más emblemáticas de Hollywood viene acumulando denuncias por maltrato y violencia por parte de sus ex parejas . Nada de eso ha hecho que Chet deje de presentar su trabajo como rapero White Boy Summer, por el que ha sido acusado de “racista” debido a la tipografía gótica -usada por algunos grupos de supremacismo blanco- que eligió para toda la línea de ropa y merchandising de ese alter ego.

Jack Osbourne

Jack Osbourne tiene un excelente relación con su padre rockero, Ozzy Latinstcock

El joven que se hizo famoso tras su participación en el show de reality TV The Osbournes, que retrataba la vida de la familia del ex cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, festejó recientemente sus 18 años de sobriedad . “No es que se vuelva más fácil o más difícil, es solo la vida en los términos de la vida. Si alguien está tratando de mantenerse sobrio, sepa que es posible si está dispuesto a hacer el trabajo” escribió Jack en el posteo que marcaba el día que había dejado de consumir drogas. Jack se internó en rehabilitación con solo 17 años, mientras se grababa la tercera temporada del programa que se emitió desde 2002 hasta 2005 . El mayor de los hijos de Ozzy no es el único de la familia que ha luchado contra las adicciones, tanto Kelly, su hermana menor, como su propio padre han dado batalla al consumo excesivo de alcohol y sustancias. Su hermana menor, quien también había encontrado el camino hacia la sobriedad, confesó el año pasado, a través de sus redes sociales, que había recaído en el consumo. “He aprendido que realmente es solo un día a la vez” dijo la joven estrella del reality tras retomar su recuperación.

Paris Jackson

Paris Jackson debió convivir desde pequeña con el bullying y el acoso de los medios Instar Images/The Grosby Group

La hija del fallecido Rey del Pop, enfrentó distintas dificultades desde que nació, desde comentarios maliciosos, y ciberbullying, al asedio constante de los paparazzi y la falta de aceptación de su sexualidad por parte de su familia. “Sufrí alucinaciones auditivas, paranoia y debí hacer terapia luego de que me diagnosticaron trastorno de estrés post traumático (TEPT)” explicó en una entrevista con Willow Smith, hija del actor Will Smith. En ese charla, Paris también se refirió a los múltiples intentos de suicidio que tuvo durante su adolescencia. “Muchas personas se arrepienten a último momento, hubo veces que sentí eso y otras no, hubo veces que me enojé por no haberlo logrado. Pero hoy, muchos años después, estoy feliz de no haber tenido éxito porque las cosas han mejorado” explicó. Tras la muerte de su padre, Paris se fue a vivir con su abuela, Katherine Jackson, y creció en un entorno religioso vinculado a los Testigos de Jehová. La joven Jackson, quien se reconoce parte de la comunidad LGBTQ+, aclaró que si bien el resto de su familia no la acompaña, recibe mucho apoyo de sus hermanos. “Ellos siempre han sido un gran apoyo. No mucha gente puede decir que tiene hermanos que los apoyan así”.

Bobbi Kristina Brown

Bobbi Kristina Brown y su madre, Whitney Houston Archivo

La única hija del matrimonio entre los cantantes Bobby Brown y Whitney Houston, murió a sus 22 años tras pasar casi seis meses en coma después de haber consumido un cóctel nocivo de drogas y ser hallada inconsciente en una bañadera. Por la situación, que representó una escalofriante coincidencia con los pormenores de la muerte de su madre -quien también fue hallada en una bañera víctima de una sobredosis- fue declarado culpable su ex novio y hermano adoptivo, Nick Gordon, quien le habría suministrado un “cóctel tóxico” de drogas y la habría abandonado en la bañera. La pareja, que había formalizado su relación tras la muerte de su madre, había tenido varios incidentes de violencia doméstica. Finalmente, Gordon, que había jugado un papel fundamental en la vida de Bobbi Kristina, también murió por complicaciones derivadas de una sobredosis de heroína, mezclada con marihuana y con alcohol de alta graduación en 2020.

Stephanie Rose Bongiovi

Stephanie Rose Bongiovi casi pierde la vida a los 19 años por una sobredosis de heroína Archivo

La mayor de los hijos de John Francis Bongiovi, más conocido como Jon Bon Jovi, estuvo al borde de la muerte cuando cursaba su primer año en la universidad tras una aparente sobredosis a causa del consumo de heroína. Stephanie Rose, quien fue arrestada por posesión de drogas a sus 19 años, fue rápidamente puesta en libertad y sus cargos fueron reducidos de acuerdo con la ley del “Buen Samaritano” del Estado de Nueva York, que permite a las personas recibir atención médica de emergencia debido a una sobredosis de drogas o alcohol sin temor de ser arrestados. En sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, el cantante, guitarrista y compositor -quien personalmente tuvo una vasta experiencia en la experimentación de drogas y alcohol- calificó el incidente como una “tragedia” y agradeció a su familia por el apoyo incondicional. Desde entonces, Stephanie Rose se ha mantenido alejada del consumo problemático de drogas.

Weston Cage Coppola

Weston Coppola Cage forma parte una de las familias reales de Hollywood Steve Granitz

Hijo del actor y parte de una de las familias reales de Hollywood, Weston estuvo interesado en la actuación desde que era un niño y aunque primero se expresó musicalmente -con su propia banda de black metal, Eyes of Noctum- pronto centró sus esfuerzos a desarrollar sus habilidades en la pantalla. Weston, quien se vio desde una temprana edad en una dura batalla con las drogas, fue también detenido por violencia doméstica y por conducir bajo la influencia de sustancias ilegales. Recientemente, el hijo del actor ha sido arrestado por huir de la escena de un accidente de tráfico tras estrellar su Chevy Camaro contra un árbol y derribar varias señales de tránsito por conducir bajo los efectos de estupefacientes. Después del accidente, el primogénito del ganador del Oscar fue llevado a un hospital y, una vez que fue dado de alta, fue detenido bajo una fianza de 30 mil dólares, saldada horas más tarde.

Cameron Douglas

Cameron Douglas, confesó que Zeta-Jones fue quien lo ayudó a salir de las adicciones y reveló que mantiene un gran vínculo con su madrastra Grosby Group - LA NACION

Hijo de Michael (con su primera mujer, Diandra Luker)y nieto de Kirk Douglas, Cameron parece haber llevado una vida dedicada a la autodestrucción. Su adicción a la cocaína y a la heroína le valió tres episodios convulsivos por sobredosis. Además, lo llevaron a participar en la venta ilegal de metanfetaminas, por lo que llegó a ser condenado a cinco años en una cárcel federal en 2010. Mientras cumplía condena por narcotráfico, el hijo de la estrella nunca abandonó su relación con los estupefacientes. Por el contrario, a causa de la misma cometió varias infracciones en prisión, por lo que cuando la familia Douglas apeló la sentencia, el juez no solo decidió prolongar su condena por cuatro años y medio, sino que agregó que Cameron era “uno de los acusados que ha actuado de manera más temeraria, flagrante y deliberada, además de criminal, destructiva y manipuladora” entre quienes había tenido que juzgar a lo largo de su carrera. Cuando su padre, el reconocido actor, recibió en 2013 un Emmy dijo a la prensa: “mi hijo está en una prisión federal porque ha sido un adicto durante la mayor parte de su vida y estaba vendiendo drogas. Ahora está en aislamiento y me dicen que no puedo verlo por dos años. Parte del castigo es que si una persona consume drogas en la cárcel, si tiene un desliz, recibe penas extras. Empiezo a cuestionar el sistema”. El joven Cameron cumplió nomás su condena, recuperó la libertad de 2016 y comenzó a desandar el camino de la sanación, para el cual, según afirmó, fue el calve la ayuda de su padre, de su abuelo y de su madrastra, Catherine Zeta-Jones.

Tallulah Willis

Tallulah Willis confesó en una entrevista que crecer con una madre alcohólica "era como si el sol se ocultara y llegara un monstruo” Instagram

Al igual que su madre, quien sufrió de las consecuencias del alcoholismo en varios períodos de su vida, Tallulah y sus hermanas debieron luchar contra las adicciones. La menor del matrimonio entre Moore y Willis, quien confesó en una entrevista que crecer con una madre alcohólica “era como si el sol se ocultara y llegara un monstruo”, empezó a beber a los 14 años durante unas vacaciones en familia. Tallulah, que como sus padres se dedica actualmente a la actuación, explicó que empezó a consumir otras sustancias cuando “las cosas eran demasiado dolorosas”. Sin embargo, no fue hasta que su hermana Scout la encontró inconsciente tras consumir un mezcla de cocaína y codeína, que Tallulah decidió internarse en un centro de rehabilitación y recomponer la relación con su madre con quien no se hablaba hacía tres años. No obstante, los estragos que habían hecho años de presión y exposición mediática, causaron que la dismorfia corporal -un trastorno que la hacía sentirse acomplejada con su aspecto físico- reapareciera. “No me valoraba a mí misma, ni a mi mi vida ni a mi cuerpo y constantemente me castigaba por no ser suficiente”, explicó. Actualmente, tanto ella como sus hermanas, comparten en redes sociales el camino que han transitado hacia la sobriedad y autoaceptación.