Pete Davidson, humorista y actual novio de Kim Kardashian, se suma a los viajes espaciales de Jeff Bezos

El cómico Pete Davidson se convertirá en astronauta la próxima semana. Tal y como se había filtrado hace unos días, y como se ha confirmado ahora, el humorista del programa estadounidense Saturday Night Live viajará al espacio con la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin.

El fundador de Amazon no estará esta vez entre quienes llegarán al espacio. En este cuarto vuelo con personas serán otros los tripulantes, sobre todo empresarios asociados al espacio y filántropos. La misión tendrá lugar el próximo miércoles 23 de marzo.

Pete Davidson en un gala benéfica en Nueva York Sean Zanni - Patrick McMullan

La subida espacial de Pete Davidson podría ser resultado de una invitación personal realizada por Bezos. A finales de enero, el humorista y su pareja, Kim Kardashian, fueron a la casa de Los Ángeles del magnate. Allí estuvieron cenando durante varias horas y charlando con él, pero no habían trascendido los motivos de esa conversación, que ahora parecen más claros.

En este viaje al espacio, Davidson estará acompañado de Marty Allen, presidente de la empresa de fiestas Party America. También el matrimonio formado por Sharon y Marc Hagle. Mientras que ella es la fundadora de SpaceKids Global, una organización sin fines de lucro para animar a estudiantes y sobre todo a niñas a formar parte de la industria aeroespacial y por la que desde 2015 han pasado más de 100.000 jóvenes; él es presidente de una empresa inmobiliaria y juntos son una reconocida pareja de filántropos.

También volarán el profesor de la universidad de Carolina del Norte, fanático del espacio y empresario Jim Kitchen; y George Nield, fundador y presidente de una empresa tecnológica que se dedica a “animar, facilitar y promover las actividades comerciales en el espacio” y que ha trabajado para la NASA, según la información facilitada por Blue Origin.

Kim Kardashian y Pete Davidson en una de las primeras imágenes que circuló de la pareja Backgrid/The Grosby Group

Pete Davidson no es el primer famoso que sube al espacio. El pasado octubre se supo que William Shatner, el actor que da vida al capitán Kirk de la saga Star Trek, también volaría hasta más allá de los confines de la Tierra. El actor realizó finalmente su vuelo el 13 de ese mes, con 90 años ya cumplidos. Un par de meses después, a mediados de diciembre, el exjugador profesional de fútbol americano y ahora presentador televisivo, Michael Strahan, también viajó al espacio.

Quién es Pete Davidson

Ahora le toca el turno a Davidson, un cómico neoyorquino de 28 años de edad conocido especialmente en Estados Unidos. Estos días el humorista está especialmente en boca de todos por su relación sentimental con Kim Kardashian, que data de unos meses atrás y que ella confirmó con una fotografía de ambos hace pocos días. Kardashian está en pleno proceso de divorcio de su todavía marido, el rapero Kanye West y, aunque él sí se ha dejado ver con nuevas parejas, sus muy polémicas redes sociales dejan entrever que no le gusta que la multimillonaria empresaria y estrella televisiva salga con el humorista.

La última gran bronca entre estos tres famosos ha llegado este pasado fin de semana, cuando un amigo de Davidson filtró a algunos medios estadounidenses unos mensajes que se intercambiaron el cómico y el rapero. “¿Podés calmarte un segundo? Son las ocho de la mañana y no quiero que estemos así” , arrancaba la conversación del humorista, por lo que se pudo ver en los mensajes. “Kim es la mejor madre que he conocido nunca. Lo que hace con esos niños es alucinante y no sabés qué pu... suerte tenés de que sea la madre de tus hijos. He decidido que no voy a permitir que nos trates así más y se acabó lo de estar callado. Que te den”.