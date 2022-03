Critics Choice Awards 2022: el discurso encendido de Halle Berry, las lágrimas de Lady Gaga, los ganadores y looks

LA NACION

Sigue la temporada de premios y anoche llegó el turno de los Critics Choice Awards 2022. En su edición número 27, críticos y periodistas volvieron a votar con el fin de elegir lo mejor del cine y la televisión. Con ceremonias presenciales otra vez en auge, la entrega tuvo lugar en el hotel Fairmont Century Plaza, en Los Ángeles. Desde Lady Gaga a Jared Leto desfilaron por la alfombra y llamaron la atención con sus looks.

Mientras que Taye Diggs y Nicole Byer fueron los encargados de conducir el evento, Belfast y Amor sin barreras no pudieron contra El poder del perro. Si bien fueron los films con más nominaciones, la película de Jane Campion fue la preferida de la noche (ganó en las categorías mejor película, director, guion adaptado y fotografía). En tanto, Succession fue la serie más aclamada junto a Ted Lasso y Mare of Easttown.

Más allá de los looks, siempre uno de los temas centrales de las galas ya que las celebridades sacan sus mejores trajes y vestidos para las alfombras rojas, uno de los tópicos de esta entrega fue el potente discurso de Halle Berry, quien resultó ganadora del See Her Award, premio que reconoce a las mujeres que están dejando huella en la industria, y que hizo llorar a Lady Gaga.

“Me di cuenta de que realmente necesitamos ver la realidad de los demás, sin importar cuán incómodo nos haga sentir, para que podamos dejar de juzgar y dejar de señalar con el dedo, y encontrar compasión y empatía”, dijo la actriz.

Y sumó: “He estado en el negocio durante 30 años, y solía pensar que si podía hacer el papel de un hombre blanco, entonces estaba ganando. Pero, ¿saben qué? ¿Quieren saber por qué eso no funcionó? Porque no soy un hombre blanco”, dijo Berry mientras se reía. “Entonces, para que esos roles funcionen, tendrían que cambiarse sustancialmente. Es por eso que estoy tan agradecida de estar de pie y vivir este momento en el que las mujeres se ponen de pie y contamos nuestras propias historias”.

Todos los ganadores

CINE

Mejor película: El poder del perro

Mejor director: Jane Campion (El poder del perro)

Elegante, Will Smith posa con su premio a mejor actor por su trabajo en Rey Richard Jordan Strauss - Invision

Mejor actor: Will Smith (Rey Richard)

Mejor actriz: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur (CODA)

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose (Amor sin barreras)

Mejor actor/actriz joven: Jude Hill (Belfast)

Mejor ensamble: Belfast

Mejor guion original: Kenneth Branagh (Belfast)

Mejor guion adaptado: Jane Campion (El poder del perro)

Mejor fotografía: Ari Wegner (El poder del perro)

Mejor diseño de producción: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos (Duna)

Mejor edición: Sarah Broshar and Michael Kahn (Amor sin barreras)

Mejor vestuario: Jenny Beavan (Cruella)

Mejor maquillaje y peinado: The Eyes of Tammy Faye

Mejores efectos visuales: Duna

Mejor comedia: Licorice Pizza

Mejor película animada: Los Mitchell contra las máquinas

Mejor película extranjera: Drive My Car

Mejor canción: “No Time to Die” (No Time to Die)

Mejor banda sonora: Hans Zimmer (Duna)

TELEVISIÓN

Mejor Serie dramática: Succession (HBO)

Mejor actor: Lee Jung-jae (El juego del calamar, Netflix)

Mejor actriz: Melanie Lynskey (Yellowjackets, Showtime)

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin (Succession, HBO)

Mejor actriz de reparto: Sarah Snook (Succession, HBO)

Mejor serie de comedia: Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actor: Jason Sudeikis (Ted Lasso, Apple TV+)

Mejor actriz: Jean Smart (Hacks, HBO Max)

Mejor actor de reparto: Brett Goldstein (Ted Lasso, Apple TV+)

Mejor actriz de reparto: Hannah Waddingham (Ted Lasso, Apple TV+)

Mejor serie limitada: Mare of Easttown (HBO)

Mejor película hecha para televisión: Oslo (HBO)

Mejor actor: Michael Keaton (Dopesick, Hulu)

Mejor actriz: Kate Winslet (Mare of Easttown, HBO)

Mejor actor de reparto: Murray Bartlett (The White Lotus, HBO)

Mejor actriz de reparto: Jennifer Coolidge (The White Lotus, HBO)

Mejor serie extranjera: El juego del calamar (Netflix)

Mejor serie animada: What If…? (Disney+)

Mejor Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor especial de comedia: Bo Burnham: Inside (Netflix)

Los looks

El gran escote de Mandy Moore en su modelo blanco con transparencias fue de lo más comentado de la velada VALERIE MACON - AFP

Como de costumbre, el estilismo de Jared Leto no pasó desapercibido: más allá de la faja y el moño lo más llamativo fueron sus zapatos VALERIE MACON - AFP

Peyton List se inclinó por un vestido bastante particular de color negro con detalles en blanco VALERIE MACON - AFP

Halle Berry, quien conmovió con su discurso, optó por un pantalón negro que combinó con un corset blanco VALERIE MACON - AFP

Rita Moreno combinó la elegancia con un toque distintivo, con este modelo blanco con verde oliva Matt Winkelmeyer - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más sutl fue la elección de Kristen Stewart, con un vestido al cuerpo de color blanco VALERIE MACON - AFP

HoYeon Jung se animó a un modelo en capas con transparencias y dorado Matt Winkelmeyer - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith, coquetos en la alfombra roja Matt Winkelmeyer - GETTY IMAGES NORTH AMERICA