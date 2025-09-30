Nicole Kidman y Keith Urban: un amor sanador que parecía indestructible

El cantante de música country apareció en la vida de la estrella de Hollywood luego de su tormentosa separación de Tom Cruise y estuvo junto a ella por casi 20 años

El matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban parecía indestructible: la pareja brillaba en cada aparición pública y, cuando los paparazzi los sorprendían, la química entre ellos era evidente. Sin embargo, después de dos hijas en común y 19 años, trascendió que el amor llegó a su fin. “Ella no quería esto”, aseguró a People alguien cercano al entorno de la actriz apenas se conoció la noticia. “Ella ha estado luchando para salvar el matrimonio”, agregó. De concretarse el divorcio, sería el segundo para la estrella de Hollywood, a quien Urban ayudó a salir de la tristeza que significó el fracaso de su relación con Tom Cruise.

“Nos conocimos en el momento justo”

“Sé que él te lastimó, que te hizo temerle al amor. No te merecía, porque tu corazón es hermoso. Él no supo ver lo que tenía y doy gracias a Dios. Sé que llevará un tiempo, pero vas a ver que yo nací para amarte”. Esas líneas pudieron fácilmente haber salido de un drama romántico, pero no es este el caso. En su canción “The Fighter” del álbum Ripcord, Urban se dirige a su esposa para hacerle una promesa tan simple como compleja: ser lo suficientemente fuerte cuando sea ella quien no pueda levantarse. “Nos conocimos en el momento justo. Cuando empezamos nuestra relación ella me dijo que quería ser valiente conmigo. Siento que hubo algo en el aire trabajando para unirnos, algo que nos estuvo observando todo este tiempo”, le contó el músico a la revista People .

Urban fue, para Kidman, ese hombre que no solo le devolvió el sentido a una vida que estaba signada por la soledad, sino que también le permitió formar una familia sólida. “Yo quería un compañero, alguien con quien compartir todos mis días. Quería más hijos. Si bien la suerte cumplió un rol, hubo algo más: yo estaba dispuesta a cambiar, y a recibir un cambio”, le expresó la actriz a la publicación US Weekly. Antes de cruzarse con Urban, la actriz nacida en Hawai y criada en Australia había protagonizado uno de los amores más resonantes de la industria: estuvo casada once años con Tom Cruise.

Tom Cruise y el flechazo que duró una década

Nicole Kidman y Tom Cruise en las épocas de Días de trueno, cuando la actriz recién daba sus primeros pasos en la industria Archivo

Tras algunos roles en films australianos como Emerald City y Dead Calm, Kidman hizo su primera incursión en una producción hollywoodense en 1990 con la cinta deportiva Días de trueno. En la audición para el largometraje de Tony Scott, la actriz conoció a Cruise, quien ya era una megaestrella, y se enamoró perdidamente a los pocos segundos de verlo . “Estaba muy nerviosa cuando entré al lugar y de repente lo veo llegando con su Porsche. Se baja y comienza a caminar y se me cae la mandíbula al piso. Después tenía que audicionar para el dulce Tony. Pensé que no me iban a dar el papel y a la tarde me llamaron para decirme que era mío; ahí empezó una nueva etapa de mi vida, una de las más importantes”, recordó.

Fue el destino, con Tom decidimos adoptar porque surgió ese deseo. Esos niños tenían que estar con nosotros

Cruise tenía 28 años y ella, 23. Sin embargo, la inexperiencia no fue un impedimento para casarse en 1990, en Telluride, Colorado, y en plena Nochebuena. “Me casé demasiado rápido, era demasiado joven”, se sinceró la actriz con la revista Red. “Sin embargo, no me arrepiento de esa decisión porque me trajo a Bella y a Connor, y lo cierto es que sí tuve un matrimonio fantástico por un largo período de tiempo”. Bella, su primera hija adoptiva, llegó a la vida de los actores en 1992 y Connor, tres años más tarde. A los 25, Kidman buscaba equilibrar su ascendente carrera - que la volvió a unir con Cruise en el film Un horizonte muy lejano -, con todo lo que implicaba estar casada y ser madre a esa edad. “Fue el destino, con Tom decidimos adoptar porque surgió ese deseo. Esos niños tenían que estar con nosotros, yo lo sentía así”, expresó la actriz.

Por años, Cruise y Kidman representaron el prototipo de pareja ideal de Hollywood: dos intérpretes carismáticos que demostraban, película a película, que tenían un rango actoral lo suficientemente amplio como para sustentar una filmografía diversa y extensa. Mientras Cruise cosechaba nominaciones al Oscar por Nacido el 4 de julio y Jerry Maguire, Nicole comenzaba a ponerse selectiva en sus decisiones profesionales. Así fue como pudimos verla en el que sería uno de sus mejores papeles: el de la ambiciosa “chica del clima” Suzanne Maretto en Todo por un sueño de Gus Van Sant. Cuatro años más tarde, a ambos les surgía la oportunidad de reencontrarse en otro proyecto en común y de la mano de un verdadero genio del cine: Stanley Kubrick.

Ojos bien cerrados y el comienzo del fin

Kidman junto a Cruise, en la promoción de Ojos bien cerrados, poco tiempo antes de que su matrimonio se disuelva Grosby Group - LA NACION

“Es un libro difícil de describir. ¿Qué libro de calidad no lo es? Explora la ambivalencia sexual de un matrimonio feliz e intenta equiparar la importancia de las fantasías sexuales y las hipótesis sobre lo que podría haber sido en realidad”. Así se explayó el director de La naranja mecánica y El resplandor sobre Traumnovelle, la novela del austriaco Arthur Schnitzler en la que se basó para su obra póstuma: Ojos bien cerrados. La crisis matrimonial de Alice y Bill Harford fue encarnada por la dupla Kidman-Cruise en un rodaje cuya duración estaba perfectamente estipulada: seis meses en Londres, a partir del 4 de noviembre de 1996. Sin embargo, al tratarse de Kubrick, los planes fueron modificándose en el camino y los actores terminaron de filmar las agotadoras secuencias de discusión, pasión y desencanto, en enero de 1998. Una razón clave por la cual se extendió el rodaje fue porque el cineasta fue alterando las escenas de acuerdo a los matices que iba encontrando en las interacciones de la pareja real, como si se tratase de un experimento. “Recuerdo mirarlo a Stanley y decirle: ‘Mirá, no me importa cuánto tiempo lleve, pero tengo que saber: ¿vamos a terminar en seis meses?’ La gente estaba esperando y nosotros también. Le dije: ‘Stanley, no me importa, pero decime, decime si van a ser dos años”, contaba Cruise por entonces.

Asimismo, Kubrick invitaba a los actores a una suerte de terapia de pareja, con él oficiando de psicólogo, para que pudieran verbalizar sus miedos y frustraciones. “Tom escuchaba cosas que no quería. Fue algo honesto y brutal al mismo tiempo”, contó Kidman, quien dormía con su marido en la misma habitación que los personajes que interpretaban. La realidad y la ficción se encontraban completamente entrelazadas. “En ese momento trabajamos mucho en la relación, necesitábamos tiempo para nosotros solos, sin los chicos, al menos una salida, una cena (...) me sentía como una niña y necesitaba crecer”, añadió la actriz. Ojos bien cerrados se estrenó tras la muerte de Stanley, el 16 de julio de 1999. Dos años después, Cruise y Kidman firmaban el divorcio.

El divorcio, la Cienciología y el alejamiento de sus hijos

Nicole Kidman y Tom Cruise se casaron en 1990 en Colorado y se divorciaron en 2001, tras haber adoptado dos hijos Archivo

El rumor que siempre sonó más fuerte como motivo de divorcio fue la Iglesia de la Cienciología. El primer contacto entre Cruise y la institución creada por L. Ron Hubbard llegó por medio de su primera esposa, la actriz Mimi Rogers. Con el paso del tiempo, Cruise se involucró tanto que fue la cara visible junto a John Travolta, los voceros ideales de un sistema cuya contracara fue expuesta con crudeza tanto por el autor Lawrence Wright, como por la actriz Leah Remini y su serie Leah Remini: Scientology and the Aftermath.

Al momento del divorcio, Kidman se enfrentó al peor escenario: no solo perdía la cotidianidad con su esposo sino también a sus hijos. Isabella y Connor se alejaron de ella por uno de los supuestos mandatos de la Cienciología: si un familiar o persona conocida no adhiere a las prácticas de la Iglesia, debe ser considerada como “un individuo que suprime a su entorno” y hay que cortar lazos. Por lo tanto, Cruise obtuvo la custodia total de sus hijos y la actriz no pudo dialogar con ellos durante años. “Siempre elegí no hablar públicamente de la Cienciología. Tengo dos hijos que son parte y respeto sus creencias”, fue lo único que deslizó Kidman sobre el tópico, en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Isabella Cruise reconoció haber reconectado con su madre Grosby Group - LA NACION

La reflexión después de la tristeza

Kidman aseguró que haberse casado tan joven fue un factor incidente en su divorcio de Cruise Archivo

“En esos años en los que estuve casada, me sentía abrumada, yo era muy tímida y solo quería estar en casa, hacer una vida tranquila”, le contó posteriormente a Vanity Fair, en una charla en la cual, mientras se estaba reconstruyendo, reflexionaba sobre esa familia que había perdido. “Recuerdo que cuando adoptamos me sentía en una burbuja, y solo hay otra persona que te entiende plenamente, y esa persona es tu pareja”, remarcó.

Me encontraba sentada en el hotel Beverly Hills, con la estatuilla dorada en mano, y lo que sentí fue algo extraordinario: nunca en mi vida había estado tan sola

Tiempo después, en una entrevista con la publicación Tatler, la actriz también habló de la angustia irreparable que le ocasionó el haber perdido dos embarazos cuando estaba en pareja con Cruise. “Conozco el anhelo. Ese anhelo. Es un anhelo enorme y doloroso. ¡Y la pérdida! Sobre la pérdida de un aborto espontáneo no se habla lo suficiente. Es un dolor masivo para ciertas mujeres”, expresó. “Tuve un aborto espontáneo al final de mi matrimonio, y tuve un embarazo ectópico al comienzo. Fue increíblemente traumático para mí”, agregó en relación a su experiencia.

Keith Urban: el hombre indicado en el momento justo

Nicole Kidman y Keith confesaron que se encontraron en el momento ideal, cuando ambos se sentían muy solos Archivo

Luego de una relación de un año con Lenny Kravitz -con quien salió de 2003 a 2004, y con quien estuvo a un paso del altar-, y de rumores de romance con su compañero en Regreso a Cold Mountain, Jude Law, Nicole se sintió invadida por esa necesidad de formar una familia con otro hombre, ese “compañero” al que se refería en su charla con US Weekly. En 2005, su deseo comenzó a concretarse cuando en la gala G’Day USA conoció a Urban. “Tuve la capacidad de navegar cinco o seis años hasta que me topé con Keith, literalmente”, contó. El choque hizo mella en el artista country, que se movía en un mundo que le era completamente ajeno a la Nicole estrella de Hollywood.

Sin embargo, lo que ella anhelaba era precisamente eso: alguien de otro microcosmos, un outsider que la saque de la soledad. Cuatro meses después de ese primer encuentro, el músico neozelandés la llamó y empezaron una relación de bajo perfil, andando en moto en Nueva York, refugiados en Nashville, y compartiendo momentos en los tours del cantante. En enero de 2006, se casaron en Sídney. “Fue una ceremonia muy emotiva, fue hermosa, ambos lloraron mucho al mirarse”, le contó un invitado a la revista People. “Conocerla y casarme me cambió la vida, fue el comienzo de algo nuevo, realmente pensé: ‘Ok, ahora sí empiezo a vivir’”, le confesó Urban a CBS News.

Si bien el compositor no quería convertirse en padre rápidamente, Kidman sabía que solo era cuestión de tiempo... y así fue. La pareja le dio la bienvenida a su hija Sunday Rose en 2008 y luego, en 2010 y por vientre subrogado, a Faith Margaret. “Conocerlo a Keith antes de cumplir 40 y tener a Sunny y a Fifi juntos fue algo completamente inesperado, algo tan bello. Soñaba con eso, pero no tenía ni idea de si alguna vez me iba a pasar. Me siento bendecida de tener una relación tan profunda, y que las niñas reciban ese amor tan grande”, expresó Nicole, en una de las tantas entrevistas en las que remarcó lo significativo que fue para ella todo lo que trajo Urban a su existencia.

Contra viento, marea y adicciones

Keith Urban y Nicole Kidman, en una de las tantas entrevistas que compartieron juntos Archivo

Ese lazo fuerte al que alude Kidman fue puesto a prueba cuando Urban debió tratar su adicción al alcohol, enfermedad que venía batallando desde hacía una década. Meses después de ese casamiento idílico, la actriz y el músico se separaron por unos meses cuando el artista decidió ingresar a un centro de rehabilitación “por miedo a perderlo todo”. El propio músico habló al respecto con gran candidez. “Si no elegía ese momento para hacer lo correcto, para volver a esa vida que quería, entonces iba a perder todo eso que me daba miedo no tener cerca, aunque fue muy duro para mí”, contó.

Kidman, por su parte, trató de naturalizar ese escollo. “Lo tomé como otro giro, como algo que había que enfrentar. Fue triste, pero logramos superarlo, y espero poder darles esperanza a otras parejas que estén pasando por lo mismo”, expresó la actriz. En una entrevista con Rolling Stone de 2014, Urban brindó detalles sobre el rol clave que cumplió su esposa para que él pudiera rehabilitarse. “Me siento muy afortunado de que me haya hecho una intervención. Llamó a un grupo chico de amigos y así empezó todo. Conocerla y enamorarme de ella se convirtió, y ahora lo puedo ver, en mi propia sobriedad. Fue por ella que pude recomponerme. No me importaba otra cosa que dar vuelta la página y hacer lo que fuese necesario”.

Kidman, años más tarde, brindó un testimonio alusivo en People y fue muy elocuente: “Como lo amaba, tenía que demostrarle que estaría siempre para ayudarlo, yo solo le tendí la mano”, expresó.

Lo primero es la familia

Nicole, Keith y un viaje en familia junto a Sunday Rose y Faith Margaret Grosby Group - LA NACION

Kidman y Urban no solo sortearon ese momento oscuro en la vida del músico sino que también se acompañaron en sus respectivas carreras. Así, dejó de ser extraño verla a Nicole sentada en los CMT Music Awards, los galardones que premian a lo mejor del country, y en los que Urban siempre arrasa. En igual medida, el músico no faltó a las entregas de premios SAG, Globo de Oro, Oscar y Emmy. Siempre se los vio juntos, de la mano, enamorados.

Un amor a prueba de distancias

Nicole conoció a Keith en 2005 y se casó con él al año siguiente, en Sydney, Australia Grosby Group - LA NACION

“Nos comunicamos voz a voz y piel a piel. Hablamos a cada rato y sí usamos FaceTime, pero no nos mandamos mensajes porque creo que a menudo el texto puede llevar a equívocos. Ya me ha pasado, en ocasiones que vuelvo a leer un mensaje y me pregunto ‘¿Qué significa eso?’. Y tengo que leérselo a alguien para ver qué interpretan. Yo no quiero eso entre mi pareja y yo”, contó la actriz en una oportunidad en relación a los momentos de distancia que supieron enfrentar por sus respectivas carreras. En una entrevista radial con el programa Bianca, Terry & Bob, Urban habló al respecto. “No puedo pasar ni una semana lejos de ella, así que hacemos todo lo que sea necesario para estar juntos, entre giras y rodajes”, detalló.

Después de 19 años de amor, de apoyo incondicional y d haberse regalado una familia que los llena de orgullo, Kidman y Urban decidieron seguir sus vidas por caminos separados. Y si bien la noticia fue un shock en Hollywood, el círculo íntimo de la pareja ya lo sabía. “Realmente no ha sido un secreto”, le dijo una fuente a la revista People. “Han estado viviendo separadas por un tiempo”, reveló, sumó que “las personas cercanas a Keith sintieron que la separación era inevitable”. Resta saber, si algún ellos deciden contar la historia, el motivo por el cual una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo llegó a su fin.