La defensa pide prisión domiciliaria para Lautaro Teruel

28 de mayo de 2019 • 14:05

El abogado Santiago Pedroza, que representa a la menor que denunció por abuso a Lautaro Teruel, contó en Intrusos que al mismo tiempo que existiría una nueva acusación en contra del joven por presunta violación a otra menor de edad, su defensa solicitó la prisión domiciliaria.

Es que, según afirman desde su entorno, temen por represalias durante la detención ahora que el caso tomó estado público.

"La defensa acaba de pedir la prisión domiciliaria argumentando que la prensa lo condenó, que lo puso en riesgo. Acá hay una victima que a sus 9 años le destruyeron la vida. En el audio que está en la Justicia dijo que si tiene que ir preso se va del país cuanto antes. Además, la victima aún tiene que ampliar su declaración. En el audio tampoco muestra arrepentimiento, incluso desde mi perspectiva, le dice 'estás crecida', así de de forma libidinosa y eso me lo marcó la psicóloga del estudio, quien asegura que eso es lo que marca el perfil del acusado", explicó y adelantó que la menor ampliará su testimonial en las próximas horas: "Son aproximadamente 20 hechos de absoluta gravedad, porque sucedieron durante dos años. Vamos a pedir una pericia para la menor, para demostrar las secuelas, que son mayores a las que quedan físicamente. Sufrió bulimia, anorexia, tuvo seis intentos de suicidio y tiene el cuerpo cortado. La pena sería entre 8 a 20 años".

El letrado contó, además, cómo fue que la chica se animó a hacer la denuncia, diez años después. "El la llamó. Tengo una hipótesis que para mi tenía un cabo suelto que le daba vueltas en la cabeza. Se juntan, conversan y ahí no lo graba. A ella se le dispara el recuerdo de todo lo que vivió entonces a la vuelta de esa reunión, se lo cuenta a su mamá. Ahí ella se anima a juntarse otra vez, lo llama y le dice que le quedó algo suelto por saber, se juntan y ahí lo graba. Hay otros audios de voz que están agregados a la causa, que son de WhatsApp, donde le manifiesta que no lo denuncie, que no está preparado para ir preso. Pero ella lo denuncia, el fiscal investiga, llama a la madre y a la nena, escucha los audios que hoy tienen valor probatorio e inmediatamente lo detienen. Está con prisión preventiva", explicó.

Pedroza contó cómo se encuentran la menor y su madre, ahora que la noticia tomó estado público: "La madre buscaba a alguien que garantice la acción legal, que no se vea doblegado ni a nivel emocional ni económico, que vaya hasta las últimas consecuencias. Tenían miedo de que el abogado vaya a menos por el peso de la familia en la provincia. Se sentían muy solas y ahora sienten que gracias a los medios transcendió las fronteras de Salta y ahora se conoce en toda la Argentina. Es una garantía bastante importante, se sienten protegidas que de se va a hacer justicia y de que la gente les cree".