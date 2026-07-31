¿Plagio? La guerra por Pasapalabra suma una nueva demanda en España

Tras el escándalo judicial que puso en jaque a Pasapalabra, el programa más visto de la televisión española, una nueva disputa volvió a sacudir al ciclo. La empresa que posee los derechos de El Rosco sostiene que AlaZ, el juego creado por Antena 3 para reemplazar ese segmento, reproduce demasiados elementos de la histórica rueda de preguntas. Por su parte, Atresmedia -el grupo propietario de Antena 3- rechaza la acusación y asegura que existe una campaña contra uno de los grandes éxitos de su pantalla.

La histórica batalla por Pasapalabra en España parecía haber llegado a su fin cuando Antena 3 se vio obligada a retirar El Rosco, la prueba más popular del concurso. Sin embargo, apenas unas semanas después de estrenar su reemplazo, el programa volvió a quedar en el centro de una nueva disputa judicial. Esta vez, la pregunta no es quién es el dueño de la famosa rueda de letras, sino cuánto puede parecerse un juego a otro antes de convertirse en una copia.

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Mediaset España anunció que la productora neerlandesa MC&F, titular de los derechos de El Rosco, prepara una demanda contra Atresmedia por las “similitudes insalvables” que, según sostiene, existen entre aquel formato y AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra. La presentación apuntaría también contra ITV Studios, responsable de la producción del ciclo.

El conflicto comenzó en mayo, cuando el Tribunal Supremo español confirmó que El Rosco es una obra autónoma y protegida, diferente del formato general de Pasapalabra. Aunque ambas piezas convivieron durante años hasta volverse prácticamente inseparables para el público, pertenecen a propietarios distintos: ITV controla los derechos del programa, mientras que MC&F es dueña de la rueda alfabética que funciona como su gran final.

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La sentencia obligó a Antena 3 a dejar de emitir la prueba y a eliminarla también de sus plataformas y archivos digitales. Mediaset, que había adquirido sus derechos con anticipación, comenzó entonces a desarrollar un nuevo concurso alrededor de El Rosco. Atresmedia, por su parte, decidió mantener al aire Pasapalabra y sustituir el segmento por AlaZ, adaptación de un formato de la televisión pública suiza llamado DallAZetA.

¿Un juego diferente?

La nueva competencia volvió a reunir a los dos participantes principales frente a una serie de definiciones asociadas con las letras del abecedario y bajo una estricta cuenta regresiva. Ya no existe el círculo que rodeaba el rostro de cada jugador: las letras aparecen en línea en la parte inferior de la pantalla. Además, quien llega con mayor puntaje puede elegir si responde desde la A hasta la Z o en sentido inverso, y existe la posibilidad de pedir pistas a cambio de perder segundos.

Para Atresmedia, esas modificaciones demuestran que se trata de un juego diferente. Para MC&F y Mediaset, en cambio, son apenas retoques superficiales sobre una dinámica esencialmente idéntica. Los impulsores de la demanda señalan que AlaZ conserva el duelo entre dos concursantes, las respuestas vinculadas con el abecedario, los turnos sucesivos, el tiempo limitado, el premio acumulado y la continuidad de los participantes entre programas.

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También cuestionan las diferencias entre la adaptación española y el modelo suizo en el que dice inspirarse. En DallAZetA interviene un único jugador, ubicado dentro de una cabina, y su desempeño se incorpora luego a una clasificación general. En Pasapalabra, en cambio, AlaZ mantiene el enfrentamiento cara a cara entre los dos concursantes y ocupa el mismo lugar dramático que tenía El Rosco: el momento de mayor tensión de cada emisión.

Atresmedia respondió con dureza. La compañía aseguró haber cumplido “escrupulosamente” con la sentencia y sostuvo que la licencia obtenida de la televisión suiza constituye una prueba de que la nueva competencia tiene un origen independiente. También acusó a Mediaset de intentar monopolizar cualquier juego basado en el abecedario y consideró que la ofensiva forma parte de una campaña para perjudicar a uno de los programas más exitosos de su rival.

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La pelea excede, además, el diseño de una prueba. Mediaset también reclama en Europa la titularidad de la marca Pasapalabra, derivada del nombre italiano Passaparola. Si prosperara esa gestión, Atresmedia podría verse obligada no solo a volver a modificar la final, sino también a cambiar el título del programa.

Detrás de la discusión legal aparece una disputa millonaria por el liderazgo de la televisión española. Pasapalabra continúa al frente de su franja y AlaZ logró conservar cifras similares a las de su antecesor. Mediaset, mientras tanto, prepara un ciclo propio cuyo atractivo central será precisamente El Rosco, aunque deberá crear pruebas preliminares distintas.

La situación también se sigue con atención desde la Argentina. Por el momento, la versión de Telefe conducida por Iván de Pineda no sufrió modificaciones, aunque el precedente español podría impulsar futuros reclamos en otros mercados.