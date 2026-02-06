Una argentina ganó 2,7 millones de euros en la versión española de Pasapalabra, el mayor pozo del programa

Una argentina hizo historia en la televisión española, ganó una cifra millonaria y batió un récord. Rosa Rodríguez, de 32 años, nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, pero a los siete años emigró con sus padres a España. Con el apoyo de su madre decidió poner a prueba su conocimiento y se inscribió en la versión española del famoso programa televisivo Pasapalabra (Antena 3), conducido por Roberto Leal. Luego de casi cinco años de preparación, más de 300 emisiones, sin perder la paciencia y aferrándose a sus saberes —y a una necesaria cuota de suerte— superó la prueba más difícil y, tras responder correctamente todas las letras del rosco, ganó 2.7 millones de euros, el pozo más grande de la historia del ciclo.

El 19 de noviembre de 2024, Rosa Rodríguez se presentó por primera vez en Pasapalabra y de entrada conoció a su rival, Manu Pascual, quien ya estaba en carrera. Programa tras programa, se desafiaron, se motivaron mutuamente a superarse día a día y a nunca dejar de repasar. Se generó una rivalidad, pero también una amistad, y la popularidad de esta competencia fue tan grande que el público empezó a tomar partido y a alentar a su favorito. Finalmente, tras más de un año, el jueves 5 de febrero se terminaron todos los interrogantes y la argentina hizo historia al batir un millonario récord.

Rosa Rodríguez completó el rosco y ganó 2.7 millones de euros en Pasapalabra (Foto: Antena 3)

En la más reciente emisión, Rodríguez y Pascuel se enfrentaron en el último rosco. La argentina llegó a la instancia en la que solo le quedaba una letra por resolver, la M. Le preguntaron por el apellido del jugador de fútbol americano que fue elegido jugador más valioso de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés) en 1968 por la agencia AP. Antes de que la cuenta regresiva llegue a su fin, respondió “Morrall”. Esas siete letras le valieron 2.716.000 de euros, el mayor monto que se entregó en el programa.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez compitieron durante más de 300 programas (Foto: Instagram)

“Me siento ahora mismo en una nube, todavía estoy procesando sinceramente. Ahora empiezo a ser un poco más consciente de todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Pero aún estoy asimilando y tratando de asimilarlo todo, pero estoy muy feliz y orgullosa”, expresó la flamante campeona en diálogo con el programa El televisero.

Asimismo, este viernes, en medio de las repercusiones, la campeona compartió en su cuenta de Instagram -donde acumula 24 mil seguidores- un mensaje para agradecer el cariño que recibió tras su triunfo. “Gracias, gracias, gracias. Impresionada, abrumada e infinitamente agradecida por todas y cada una de las felicitaciones y muestras de cariño tan cargadas de emoción que me están llegando. Me resulta imposible llegar a leer y contestar a todo ahora, pero lo haré poco a poco. En el séptimo cielo en estos momentos. Gracias y a soñar, siempre”, expresó.

El mensaje de Rosa Rodríguez tras ganar Pasapalabra (Foto: Instagram @rosarodriguezram)

Cabe remarcar que la cifra mencionada no es la que se llevará a casa, puesto que una parte le corresponde a Hacienda. Como especifica el sitio TaxDown, según el artículo 101.7, a los premios que se ganan en televisión se les aplica una retención del 19 por ciento. Adicionalmente, estos premios tienen que tributarse en la declaración de la renta, puesto que “se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que habría que incluirlo en el apartado de la base imponible general”, detalla el sitio. Tras estas retenciones, la ganadora del programa recibió 2.199.960 de euros.

No obstante, esta tampoco será el monto total con el que se quedará. Según los cálculos que hizo El Mundo, tendrá que pagarle un 24,09 por ciento a la Agencia Tributaria estatal y un 22,30 por ciento a la Hacienda autonómica de Galicia. Tras abonar un 46,39 por ciento en impuestos, lo que le quedará serán 936.000 euros.

Quién es la argentina que hizo historia en la televisión española

Rosa Rodríguez nació hace 32 años en Quilmes, pero a los siete años emigró con sus padres y sus hermanos a Galicia, en España, de donde es oriundo su padre. En cuanto a su vida profesional, estudió Filología Inglesa, hizo másters en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la educación y trabaja como profesora de español para estudiantes internacionales en una universidad. ¿Su sueño? Estudiar psicología e interiorizarse en la producción de quesos y masas saladas y dulces.

La mujer llegó a Pasapalabra gracias a sus padres. “Durante la pandemia estuve viviendo con ellos y por las tardes nos sentábamos a ver concursos. A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno. Un 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría”, sostuvo Rodríguez en diálogo con El Mundo.

Rodríguez se preparó durante cuatro años para participar del programa; su primera aparición fue el 19 de noviembre de 2024 y el 5 de febrero de 2025 se consagró como ganadora (Foto: Instagram @rosarodriguezram)

Desde pequeña, Rosa miraba Pasapalabra con su madre y fantaseaba con convertirse en participante cuando creciera. Ella le insistía una y otra vez en que se inscribiera. Finalmente, siguió su consejo y no solo fue seleccionada para participar, sino que se convirtió en la máxima ganadora del ciclo.