En España, Pasapalabra se despidió de “El Rosco” mientras que en la Argentina el formato seguirá igual

Tras un escándalo judicial que puso en jaque a Pasapalabra, el programa más visto de la televisión española, llegó a su fin tal como se lo conocía allí. El jueves se emitió el último “Rosco”, la prueba en la que dos participantes deben responder correctamente preguntas asociadas a cada letra del abecedario para llevarse un importante premio en dinero y que, hasta ahora, siempre cerraba cada emisión. Apenas unos minutos antes de despedirse, el conductor de Antena 3 anunció que, a partir de este viernes, Pasapalabra tendría una nueva prueba final, aunque sin brindar más detalles.

La justicia española determinó que Pasapalabra y El Rosco son, en realidad, formatos distintos y pertenecen a propietarios diferentes. Como consecuencia de este conflicto legal, que involucra varios millones de dólares, la histórica prueba final del concurso cobrará vida propia y pasará a competir con Pasapalabra. Aunque esta medida judicial no afectará a cómo se puede ver en la Argentina, en donde Telefe seguirá pasando el ciclo como se lo conoce hasta ahora, con ambos formatos en un solo programa, según pudo saber LA NACION.

El concurso se estrenó en España hace casi 26 años, el 24 de julio del año 2000

El fin de una era

El Tribunal Supremo español forzó a Antena 3 a dejar de emitir la prueba final a raíz de su sentencia del pasado 21 de mayo, al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a MC&F. Mediaset España, que se hizo con los derechos de esta prueba, ya anunció que está preparando un nuevo programa que incluirá "El Rosco" como “elemento principal y final”.

MC&F reclamó una compensación por daños y perjuicios, por todos los años que el canal emitió "El Rosco" sin pagar. Pero el Tribunal Supremo advirtió que Atresmedia solo es responsable desde el momento en que se le haya informado de que está cometiendo una infracción, es decir, cuando se le notifique la sentencia. En definitiva: lo que pasó, pasó.

El origen del conflicto

El Rosco tendrá su propio programa

El formato principal del programa es de la empresa británica ITV, conocido como The Alphabet Game, estrenado en 1996, donde nunca hubo Rosco.

El Rosco nació en Italia. Lo crearon Pianta y Loeb y lo vendieron al programa Passaparola, que se estrenó en 1998. El juego, que en los derechos originales se llamaba “Ruota delle Lettere”, se presentó como “21x100″. El nombre se explica en su dinámica original. El juego utilizaba el abecedario empleado usualmente en Italia que consta de 21 letras (en italiano las letras J, K, Ñ, W, X e Y no existen más que para palabras extranjeras) y las preguntas debían responderse en un tiempo máximo de 100 segundos.

A través de los años, tras distintas fusiones, la empresa ITV se adueñó del nombre y del formato de Passaparola. Pero cambió sustancialmente su contenido, lo llenó con los juegos de The Alphabet Game. Aunque mantuvo el juego final, el que la empresa holandesa MC&F siempre reclamó como propio, que en España se presentó como El Rosco.

Pasapalabra llegó a España en el año 2000. Antena 3 lo emitió durante seis años, aunque finalmente abandonó el formato por todas las disputas legales que generaba.

El rosco completo de la argentina que ganó Pasapalabra en España

El programa pasó a la pantalla de Telecinco, canal perteneciente a Mediaset, donde se convirtió en un suceso. Fue, durante años, el programa más visto de la televisión española. Sin embargo, también por problemas legales, el canal dejó de emitirlo en 2019. La pérdida de un día para otro del concurso supuso el inicio de una crisis de audiencia para Telecinco que llega hasta hoy.

Cuando Antena 3 vio que el formato estaba “disponible”, volvió a la carga y lo repuso en su pantalla. Desde el regreso de Pasapalabra, el canal lidera las tardes en España.

¿Qué va a pasar en la Argentina?

En la Argentina el formato continuará con normalidad

En nuestro país, actualmente Telefe es el canal que emite el formato de Pasapalabra [con “El Rosco” incluido], producido por Kocawa. Y, según pudo saber LA NACION, el canal líder continuará pasando el programa tal y como se lo conoce hasta ahora porque cuando se adquirió el formato incluía ambos segmentos.