Julián Serrano y Sofi Morandi, los campeones de la última edición del " Bailando por un sueño" este año no logran convencer del todo a los miembros del jurado. Por eso, este jueves le contaron a Marcelo Tinelli que estuvieron reviendo ciertas cosas de su relación, para lograr una mayor conexión, y contaron que venían teniendo algunos problemas en los ensayos. "Sofi maneja una gran intensidad y yo soy un colgado", indicó él y ella agregó: "tenemos que encontrar el punto medio".

Luego, junto a otros dos bailarines y su coach Nico Martí, se movieron al ritmo de "Another One Bites the Dust", de Queen. El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño durante esta ronda de "grandes éxitos" del voto secreto. "Se los vio con más conexión. ¿Ustedes están saliendo? Me contaron que el otro día después de su programa se fueron a un boliche, tomaron un poquito, se dieron unos besos y después se fueron a un camarín", los indagó primero.

"Bailamos mucho y si hubiésemos estado a los besos debería haber una foto. Es mentira", respondió Julián, que desde hace años está de novio con la actriz Malena Narvaez .¿Hay camarines en los boliches? Sé que no tenemos previa, pero esta no. Yo con Male tengo relación. Estoy temblando porque nunca me tocó pasar por una situación así"; expresó ella.

Entonces, sí, el chimentero se refirió a la propuesta coreográfica que acababa de ver: "Me encantó. Volvieron a demostrar por qué salieron campeones. Sigan a los besos, que la vida es corta".

Pampita Ardohain (10) estuvo de acuerdo: "Me encantó el trabajo de Nico. Esta coreo me encantó: no hubo cosas de más ni de menos y fue muy televisiva. Me gusta ver gente joven en la pista".

"Me gustan siempre, pero hoy fue muy especial porque volví a sentir al equipo ganador. Cuando están conectados, se los ve en ese lugar de luz que es propio de ustedes dos. Nico es un genio", sumó Florencia Peña (9).

Marcelo Polino (5) pidió la devolución del BAR y expresó: "Fue muy moderno, se los veía parejo y los otros dos chicos estuvieron muy bien, también".

Carmen Barbieri, elegida por la producción para sustituir a Flavio Mendoza y evaluar entre otros a su hijo Federico Bal -a quien llenó de elogios- indicó que Julián bailó "como marcando" y "mirando todo el tiempo a su compañera". Por eso decidió bajarles un punto.

Laura Fidalgo (0) agregó: "La coreo fue hermosa, pero siempre veo la misma actitud de Sofi, como desafiante. Me aburre":

"Nico es maravilloso, pero ellos dos, aunque sean tuiteros (SIC), a mi no me gusta nada lo que están haciendo"; señaló Aníbal Pachano (-1). En total lograron 22 puntos.