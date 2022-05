Polémica: la jugada foto de la actriz Giselle Itié que le costó cientos de seguidores en las redes sociales

El público argentino la conoció en 2016, cuando Telefe puso en pantalla Moisés y los diez mandamientos, la superproducción bíblica de la televisión brasileña. Allí, Giselle Itié le prestaba el cuerpo a Zípora, la esposa y gran compañera del protagonista. Su carrera en el país vecino siguió en ascenso y, además, su vida privada también concita el interés del público y de la prensa, pero esta semana, la actriz de origen mexicano fue noticia por otra razón: por una foto que subió a su cuenta de Instagram perdió 1000 seguidores y compartió una fuerte reflexión .

En la imagen de la polémica se la ve posando con el vestuario que usaría en la gala organizada por una conocida revista brasileña. El atuendo dejaba medio torso al descubierto, y uno de sus senos quedaba tapado por una malla de color natural y una pezonera. “Quería informarles que por esta imagen, 1000 usuarios han dejado de seguirme. ¡Guau!”, escribió la actriz, y acompañó su mensaje con el hashtag #Freethenipllemovement, con el que muchas personas alrededor del mundo reclaman por el derecho de las mujeres a mostrar sus pezones sin ser censuradas, como ocurre con los hombres.

La lucha de la actriz por el derecho de mostrar su cuerpo en las redes no es nueva. Hace unos meses, luego de darse cuenta de que Instagram había censurado y despublicado una foto suya en la que posaba en bikini, como parte del detrás de escena de una producción de fotos, estalló de furia. “Vuelvo a publicar esta imagen, pero enviando al ‘padre de todos’ a los hipócritas y no deseados en esta página. Vos, que perdés el tiempo denunciando la imagen de una mujer en bikini con pezones, ¿La estás pasando bien? ¿Qué haces con tu tiempo?”, disparó y sumó un sticker de una mano con el dedo mayor en alto, tapando estratégicamente su pecho.

Ya en 2018, Itié había subido a la misma plataforma algunas de las postales que formaban parte del ensayo de su amiga, la fotógrafa Maíra Kellermann sobre “La libertad de la mujer en la naturaleza”. Una de las fotos mostraba a la actriz en las profundidades de las aguas lindantes a la paradisíaca isla de Fernando de Noronha. La imagen apenas dejaba ver el contorno de su cuerpo desnudo. Sin embargo, también fue censurada.

“Estaba indignada. Vivimos en una sociedad reprimida y oprimida por el patriarcado”, expresó en su momento la actriz en una entrevista publicada por G1. Y agregó: “La imagen es el contorno de un cuerpo. Tengo los ojos cerrados, no hay pezón, no se ve nada en detalle. No se está mostrando nada. ¿Por qué la gente pierde el tiempo reportándolo?”.

“Nuestro cuerpo es una extensión de lo que somos. No debería ofender a nadie. Nada está siendo sexualizado, no hay tal connotación”, agregó. “¿Por qué Instagram publica fotos de Playboy que realmente sexualizan el cuerpo y no dejan a una mujer bajo el mar?”, se preguntó.

Itié entiende que dentro de las condiciones de uso de la plataforma se condena la publicación de todo tipo de contenido que sugiera desnudez parcial o total. Sin embargo, considera que los responsables de Instagram deberían reflexionar sobre el tema. “Entiendo que entran a la aplicación niños y personas en formación. Por eso, si tienes a una mujer con las piernas abiertas, sexualizándola, creo que es innecesaria esa censura. Pero desde el momento en que el cuerpo de la mujer no se cosifica, hay que dejarlo libre”, indicó.

La actriz, que nació en la Ciudad de México y es hija de un mexicano y una brasileña, se convirtió en madre al principio de la pandemia. Su hijo, Pedro Luna, es fruto de su relación con Guilherme Winter, el actor que personificó a Moisés en la serie que la hizo famosa en tierras argentinas. Si bien la pareja se separó meses después del nacimiento del pequeño, los dos mantienen una relación cordial.

Durante el primer año de Pedro Luna, Itié compartió muchísimas fotografías de su vida cotidiana junto al pequeño. Al menos dos de ellas la mostraban dándole el pecho. Sin embargo, la actriz reveló que recibe mensajes de madres a las que les bajaron fotos de Instagram porque aparecían amamantando a sus hijos. “En realidad, hay mucho más en los ojos y en la imaginación de quien denuncia que en las imágenes”, disparó.