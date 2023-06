Por la alfombra roja: de la reaparición del polémico protagonista de Flash, Ezra Miller, a las miradas cómplices de Ben Affleck y Jennifer Lopez

escuchar

Antes de su llegada a los cines, y después de la avant premiere celebrada en la Argentina hace unas semanas, Flash tuvo su preestreno en Los Ángeles. Además del elenco integrado por Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Maribel Verdú y Ron Livingston, asistieron grandes estrellas de la escena hollywoodense como Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau y Jennifer Lopez, quien se mostró a los besos y abrazos con su marido.

La película de superhéroes -dirigida y producida por los argentinos Andy y Bárbara Muschietti- estaba originariamente programada para 2018; sin embargo, terminó siendo pospuesta debido a varios obstáculos, controversias, reescrituras y el parate que significó la pandemia de Covid para la industria, entre otras cuestiones.

De punta en blanco, Ezra Miller se mostró feliz de regresar a la pantalla con este proyecto; el actor se vuelve a poner en la piel de Barry Allen, después de interpretarlo en Batman y Superman: el origen de la justicia y Escuadrón Suicida MICHAEL TRAN - AFP

“ Somos la primera película que utiliza una tecnología muy nueva en términos de obtener múltiples versiones del mismo actor en la pantalla. Probablemente por eso se ha tardado tanto en terminar, pero vale la pena esperar porque se ve fantástico ”, dijo Paul Machliss, editor del film dando cuenta de las razones por las cuales este proyecto basado en el clásico héroe de DC Comics se demoró tanto.

Finalmente, el rodaje terminó a mediados de octubre de 2021 y, si bien la fecha del estreno estaba prevista para noviembre de 2022, la película debió enfrentar un nuevo derrotero entre los continuos devaneos de Warner Bros. y los problemas judiciales de su protagonista, Ezra Miller, quien fue acusado de robo y de agredir a una mujer en Hawai.

El director Andy Muschietti junto a su protagonista Ezra Miller. El argentino fue uno de los que confió en el actor para volver a encarnar este papel a pesar de haber protagonizado varios escándalos con la ley MICHAEL TRAN - AFP

“ Ezra está bien ahora. Todos esperamos que se mejore. Está dando pasos hacia la recuperación. Está lidiando con sus problemas de salud mental, pero está bien ”, confirmó el director argentino en una reciente entrevista mientras aclaraba que, ante una posible secuela, el actor no debería ser reemplazado. “Si existe una secuela, no creo que haya nadie que pueda interpretar este personaje tan bien como él. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular del personaje, simplemente se destacó”, señaló.

Sasha Calle, quién en el film interpreta a Supergirl, en una divertida toma con el director argentino. La actriz posó súper sensual con un elegante traje negro que usó sin ninguna prenda debajo. Un accesorio de tul al tono simuló una especie de capa con la que Muschietti jugó en las fotos MICHAEL TRAN - AFP

Maribel Verdú también es parte de este film de superhéroes. La actriz española deslumbró con un vestido drapeado al cuerpo manga larga; acompañó la propuesta con accesorios y stilettos en dorado y un peinado recogido en un rodete bajo MICHAEL TRAN - AFP

Miller y Verdú se mostraron súper cómplices ante los flashes MICHAEL TRAN - AFP

Ben Affleck, otro de sus protagonistas, estuvo muy bien acompañado durante la alfombra roja. El actor -que en el film retoma su papel de Batman en la saga del multiverso de DC- se mostró muy cariñoso con su mujer Jennifer Lopez, con quien hasta combinó su atuendo.

Mientras que la actriz y cantante lució un modelo de Gucci compuesto por un top con cierre negro y una falda de raso con cola en color melocotón, el galán apostó por un traje negro con camisa abotonada y zapatos de vestir con cordones.

Lopez y Affleck, sonrientes en la alfombra roja MICHAEL TRAN - AFP

Risas, miradas cómplices y mucho amor para esta pareja que muy pronto cumplirá un año de casados MICHAEL TRAN - AFP

Después de deslumbrar con su Gucci amarillo en los premios Tony, Jessica Chastain volvió a sorprender con una propuesta totalmente diferente: un diseño con estampa floral y mariposas súper primaveral MICHAEL TRAN - AFP

Antes de entrar a ver la proyección, la actriz posó junto a la productora del film Barbara Muschietti y el director Andy Muschietti Jordan Strauss - Invision

El actor danés Nikolaj Coster-Waldau asistió a esta premiere con sus hijas Safina y Fillippa Coster-Waldau MICHAEL TRAN - AFP

El actor Ron Livingston desfiló por la alfombra roja con su pequeña hija Gracie Jordan Strauss - Invision