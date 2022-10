Ezra Miller se declara inocente y enfrenta una posible sentencia de casi treinta años

escuchar

El futuro de Ezra Miller se presenta incierto. Sus compromisos profesionales penden de un hilo debido a la seguidilla de delitos y denuncias que lo encuentran como protagonista. Desde hace varios meses, el actor que encarna a Flash está ante una situación judicial delicada, que ahora podría dar un nuevo giro.

El primero de mayo de este año, los dueños de una casa ubicada en Stamford, Estados Unidos, presentaron una denuncia por robo. Varios agentes e investigadores inspeccionaron el domicilio y descubrieron que varias botellas de alcohol habían sido robadas del lugar, y comenzaron a buscar testigos y pruebas en video para descubrir qué había sucedido allí. Con todo el material recolectado y analizado, los oficiales tuvieron pruebas suficientes para acusar al actor de haber sido el responsable del allanamiento de la morada y de haber robado en el lugar. El 7 de agosto lo notificaron formalmente.

Ezra Miller fue acusado de entrar a robar a una casa Roy Rochlin - Getty Images North America

A comienzos de esta semana, y en una sesión virtual, el actor se presentó junto a su abogada ante el Tribunal superior del estado de Green Mountain. Luego de la lectura de los cargos que se le imputan, Miller se declaró inocente. Esto lo coloca en una posición muy riesgosa porque en caso de demostrarse su culpabilidad, el intérprete enfrenta una condena que contempla un máximo de 25 años en prisión, y una multa económica de 2000 dólares aproximadamente.

La abogada defensora, Lisa B. Shelkrot, expresó: “Esta mañana Ezra Miller se declaró inocente de los cargos por robo y hurto menor. Ezra desea agradecer el amor y el apoyo que recibió de su familia y amigos, quienes no dejan de ser un soporte imprescindible en lo que representa su salud mental”.

Ezra Miller convertido en Flash

Intensa crisis

En agosto de este año, y a través de un comunicado publicado por la revista Variety, la estrella del universo DC reconoció que sufre “problemas complejos de salud mental” y presentó sus disculpas por la forma en que se había comportado. En el escrito, expresó: “Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento”. Y continuó: “Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”.

A raíz de los distintos altercados protagonizados por el actor, Warner decidió no presentar The Flash en la última Comic Con, la vidriera por excelencia para ese tipo de proyectos. Por este motivo, el intérprete mantuvo una reunión con Michael De Luca y Pam Abdy, los presidentes a cargo de la división de largometrajes de Warner Bros. En ese encuentro, él se mostró arrepentido por los recientes episodios policiales que lo tuvieron como protagonista y que le significaron una imagen negativa que amenaza con repercutir en el lanzamiento de The Flash (largometraje que se encuentra en post producción). En el marco de esa charla, el actor garantizó su compromiso con el personaje y con las obligaciones que aún le quedan pendientes en lo referido a este proyecto.

Los episodios que pusieron a Ezra en jaque

Ezra Miller, en una foto tomada por el departamento de policía de Hawaii, donde protagonizó un altercado Handout - Getty Images North America

El polémico intérprete copó los titulares durante todo este año por varios arrestos y controversias. Aparte del ya mencionado hurto y robo, Miller protagonizó un altercado en un karaoke en Hawaii. Según las primeras versiones, mientras otros clientes cantaban en el lugar, él gritó insultos e incluso se abalanzó sobre un hombre de 32 años. A causa de esos hechos, fue arrestado y acusado de delitos de alteración del orden público y acoso. La fianza se fijó en quinientos dólares. En otra oportunidad fue arrestado por amenazar de muerte a una pareja y por agresión en Pahoa.

Recientemente, el actor también fue denunciado por manipular y drogar a una activista llamada Tokata Iron Eyes cuando era menor de edad. En documentos judiciales a los que tuvo acceso el medio TMZ, se dice que el artista conoció a la joven, que es miembro de la tribu sioux, cuando ella tenía solo 12 años y él, 23, en una visita realizada por el actor a la reserva de Standing Rock. Según los padres de la niña, es allí donde iniciaron una amistad. Asimismo señalaron que él le suministró alcohol, marihuana y LSD a su hija y que, como resultado de su vínculo, Tokata abandonó la escuela.

En 2020, cabe recordar, Ezra se había convertido en el blanco de la prensa cuando se difundieron imágenes en donde se ve cómo una fanática se le acerca haciendo gestos de pelea en cámara lenta y luego él la ahorca y la tira al suelo.

LA NACION