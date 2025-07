Emma Watson fue sancionada por exceso de velocidad en Inglaterra y no podrá conducir durante seis meses

En las últimas horas, Emma Watson fue noticia y no precisamente por su trabajo. La actriz de Harry Potter fue sancionada por una infracción que cometió con su vehículo en julio de 2024, tras exceder el límite de velocidad permitido. No solo deberá pagar una multa sino que no podrá conducir durante los próximos seis meses.

A pesar de que el incidente ocurrió hace un año, este miércoles se llevó a cabo una audiencia en la que la intérprete de Hermione Granger fue sancionada por incumplir con las normas de tránsito. Según informaron, Watson circulaba en Oxford, Inglaterra, a 61 km/h en una zona en la que se debía circular a 48 km/h. Si bien el exceso de velocidad no es demasiado grande, la británica ya tenía nueve puntos en su licencia (debido a otros hechos de tránsito en el pasado), por lo que a raíz de este último hecho sumó tres más.

Emma Watson deberá pagar una multa y no podrá conducir durante los próximos seis meses Mike Coppola - Getty Images North America

Frente a esta situación, en el Tribunal de Magistrados de High Wycombe dictaminó un fallo con dos resoluciones: por un lado, Watson deberá pagar una multa de 1.400 dólares. Por otro, la actriz no podrá manejar durante los próximos seis meses. “Ella entiende completamente su situación y asumirá su sanción”, dijo su abogado, Mark Haslam, en esta audiencia que duró apenas cinco minutos y que no contó con la presencia de la implicada.

La sanción se produjo en medio de una temporada de intensificación de la regulación vial en el Reino Unido, donde la acumulación de doce puntos en un periodo de tres años puede causar la retirada automática de la licencia, como ocurrió en este caso. De hecho, curiosamente la actriz que interpretó a Madam Hooch en la saga Harry Potter, Zoe Wanamaker, también acaba de recibir la misma sanción por exceso de velocidad.

Lejos de los sets, cerca de la universidad

En 2014, Emma Watson se graduó de la licenciatura en literatura inglesa en la Universidad de Brown. Actualmente, está haciendo una maestría en escritura creativa en Oxford (Foto: X @EmmaWatson)

Hace un tiempo que Emma Watson ha decidido tomarse un descanso de los sets. De hecho, su último papel fue en 2019 en la película Mujercitas, donde encarnó a Meg March. Su decisión de alejarse del foco mediático tiene que ver con sus ganas de estudiar en la universidad. La actriz se inscribió en una maestría de escritura creativa. “Estoy muy contenta de haberme tomado un descanso de la actuación porque tengo esta sensación de tener mi propia voz, espacio creativo y soberanía de alguna manera que no creo que tuviera antes: más autonomía”, confesó la estudiante en una entrevista con British Vogue en 2023.

“Estoy tan contenta de haber permitido que las cosas se complicaran por un minuto y realmente permitirme no saber qué sigue, porque el conocimiento al que he llegado, no lo cambiaría por nada”, agregó quien en 2014 ya se había graduado como licenciada en Literatura Inglesa en la Universidad de Brown.

Sin embargo, no todo fue estudio en este último tiempo. En 2022, la artista debutó como directora con la campaña de fragancias femeninas de Prada, donde también fue su imagen luciendo un corte de pelo pixie súper corto. “Cuando Prada me pidió que fuera la imagen de su nueva campaña de fragancias, pregunté si podía dirigirla. Meses después, puedo compartir con todos ustedes el resultado de la fe que depositaron en mí. Estoy deseando compartir esta obra de arte y espero que la disfruten tanto como yo disfruté creándola”, expresó Watson en sus redes junto a un video adelanto.

Emma Watson junto a su hermano Alex, con quién tiene una marca de ginebra instagram @emmawatson

Un año después, también debutó como empresaria al lanzar su propia marca de ginebra junto a su hermano Alex. “Nuestro padre lleva muchísimo tiempo en el negocio del vino, y ambos hemos crecido en torno a él durante los últimos 30 años. Ya hemos hablado antes sobre cómo honrarlo y llevarlo al futuro”, contó Alex en diálogo con People sobre este proyecto que nació tres décadas después de que su padre, Chris Watson, plantara sus viñedos en Chablis, Francia.

Una de sus últimas apariciones púbicas fue en mayo pasado cuando asistió al Festival de Cine de Cannes. Anteriormente, la actriz había sido vista en el Juego de Estrellas de la NBA en Oakland, California.