Yanina Latorre abandonó sorpresivamente su silla de panelista en Los ángeles de la mañana

Siempre polémica o en el medio de una situación que llama la atención, hoy Yanina Latorre tuvo que abandonar el estudio de Los ángeles de la mañana, en el medio del programa. ¿Por qué? Para cumplir con un deber que no podía postergar. "Me voy a una audiencia de conciliación por una demanda que me hicieron. Pero no sé si quiero conciliar", dijo, entre risas, antes de despedirse del conductor del envío, Ángel De Brito, y de sus compañeras.

"Me hicieron firmar un documento de confidencialidad así que no puedo decir de qué se trata, pero no es difícil imaginárselo. Lo hablamos con (Marcelo) Polino en la radio. Mañana voy a encontrar la manera de contar algo, aunque no me dejen. No es complicado de adivinar. No sucedió hace mucho aunque la justicia es lenta", le advirtió a De Brito. Y antes de irse a la impostergable cita sumó: "Me voy con mis abogados. Tengo dos abogados. No uno, dos".

Pero su silla no quedó vacía mucho tiempo: Floppy Tesouro fue la encargada de ocuparla y de reemplazarla en la última media hora del programa.

No es la primera vez que le inician una demanda judicial a Yanina Latorre que es siempre muy picante en sus comentarios y en los chimentos que cuenta en LAM; en el programa de Radio Mitre, Polino auténtico, y en los vivos de Instagram, que hace con Lizardo Ponce.