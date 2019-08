Zulemita contó en Confrontados que su familia no tiene contacto con su hermano Máximo Menem Bolocco

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019 • 18:03

Zulemita Menem asistió a la cena anual de Fundaleu y respondió algunas preguntas de Confrontados, el ciclo que conducen en elnueve Rodrigo Lussich y Carla Conte, sobre su hermano Máximo Menem Bolocco, su papá Carlos Menem y Antonella Menem, la hija de su hermano Carlitos.

"No tenemos contacto con Máximo. Siempre estamos por él. Lo queremos, es mi hermano. Quisiéramos hablar y verlo pero no tenemos dónde contactarnos. Es más, creo que ya no están más en Chile. Me gustaría que comparta tiempo con su papá". Recordemos que a finales del año pasado Máximo fue operado de urgencia, de un tumor en el cerebro.

Los Menem nunca tuvieron una relación fluida con Máximo. En varias ocasiones Zulemita contó que a la familia le era muy difícil comunicarse con Cecilia Bolocco.

Máximo Menem siempre estuvo del lado de su mamá y le respondió a los Menem a través de sus redes sociales. "Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera. La última vez que se comunicaron conmigo fue en diciembre del 2018", posteó.

Además, Zulemita habló sobre Antonella, la hija de Carlitos (murió hace 24 años). "No tengo relación con ella y no me interesa. ¿Por qué? Porque no la conozco y los afectos se construyen. Nadie puede obligar a alguien a querer a otra persona".

También opinó brevemente sobre sus relaciones. "He pasado por una relación tóxica y lo único que puedo decir es que solamente hay que tomar la decisión para salir de ahí". Por último, le preguntaron por su padre: "Tiene 89 años y está impecable", concluyó Zulemita.