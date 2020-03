Por sus problemas de salud, Silvina Luna explicó sus cuidados ante el coronavirus

Silvina Luna Crédito: Gentileza Telefe.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de marzo de 2020 • 01:40

La higiene y extremar determinados hábitos de limpieza se volvieron herramientas indispensables en la lucha contra el coronavirus. Por ese motivo, las personas buscan concientizar sobre la relevancia de los cuidados personales y, en algunos casos, sobre la importancia de preservarse con el fin de no contraer la enfermedad. Ese es el caso de Silvina Luna , que debido a cuestiones de salud preexistentes, compartió con sus seguidores en Instagram cuáles son las medidas que adoptará para cuidarse.

En un video que subió a sus redes sociales, la modelo habló de su salud y por qué está en una situación de riesgo mayor ante este panorama: "Yo estoy inmunosuprimida, tomo corticoides todos los días. Ustedes saben que tuve un problema. Hace diez años me hice una cirugía; un médico irresponsable puso un producto dentro mío, el cual mi cuerpo rechaza , y estoy en juicio. Está por salir el juicio oral en breve, y espero que se haga justicia no solo por mí sino por muchas chicas que también están padeciendo lo mismo, y en casos mucho peores porque han tenido que sufrir trasplante de riñón. Yo no llegué a eso, pero sí tengo una insuficiencia renal por la cual me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto".

Como es sabido, el "médico irresponsable" al que Silvina hace referencia es el cirujano plástico Aníbal Lotocki, que según denuncia la modelo, en 2010 le hizo una liposucción en la que mezcló su grasa con metacrilato que le inyectó en los glúteos . Pocos años después, Luna comenzó a sufrir distintos problemas de salud que aún hoy le dejan importantes consecuencias.

En el mismo video, la ex Gran Hermano continúa detallando los pasos que seguirá al momento de compartir un espacio en común con otras personajes: "Les cuento un poco las precauciones que voy a tomar. Conseguí dos barbijos, el N 95 y el común. Supuestamente el N 95 tiene los poros más chiquitos y podría usarlo más tiempo que el otro, que debería tener un solo uso. Estoy terminando el instructorado de yoga donde voy a compartir con diez o quince personas, y pienso usarlo, también lavarme las manos y tratar de no estar en contacto muy cercano, tratar de estar a un metro de distancia como vienen alertándonos. Y voy a tratar de estar en casa la mayor parte del tiempo ". De esa manera, Silvina Luna, como muchas otras personas que se encuentran en situaciones similares, busca continuar con su vida cotidiana atenta de preservar su salud.