Premios ACE: la felicidad de Aníbal Pachano por el Oro y todos los looks y premiados en la gran noche del teatro argentino

Los Premios ACE celebraron ayer sus tres décadas de historia con una ceremonia en el Teatro El Nacional en la que el bailarín y actor Aníbal Pachano se alzó con el máximo galardón, el ACE de Oro, por su obra Así vuelvo.

El también director teatral fue asimismo reconocido en otros tres rubros. En el género musical, las estatuillas fueron para Drácula, con la premiación de Josefina Scaglione como mejor actriz y para Ángel Mahler por la dirección de la música, mientras que la pieza Come from away destacó como mejor musical y fue premiada por su dirección.

Laura Oliva y Jorge Suárez, protagonistas de Laponia, fueron galardonados por su labor en comedia, mientras que Patricia Etchegoyen recibió el reconocimiento a mejor actriz de reparto por su trabajo en Inmaduros, obra protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti, que también triunfó en el rubro a mejor escenografía.

Treinta entregas y treinta ternas. A las 22puntual, por la pantalla de la TV Pública y bajo la conducción de Belén Badía y Hernán Parada comenzó la nueva edición de la entrega de los Premios ACE, correspondiente a las obras estrenadas entre 2021 y 2022. En vivo y con la sala El Nacional prácticamente colmada se dio inicio a la fiesta teatral más importante del año. En su edición número 30, las emociones estaban a flor de piel. Y ni qué hablar si se tiene en cuenta que la pausa obligada por la pandemia impidió no solo que durante dos años se entregasen los premios sino que por momentos la actividad teatral se puso tan en riesgo que la incertidumbre sobre cómo volvería era inmensa. Pero volvió.

Aníbal Pachano fue la figura destacada de la noche LA NACION/Gerardo Viercovich

Los premios ACE anoche se volvieron a dar cita en el teatro El Nacional y fueron una fiesta. Con una particularidad: por primera vez en su historia, luego de 30 años solo interrumpidos por la pandemia, la premiación que se consolida año a año como la encargada de homenajear a los espectáculos escénicos tuvo dos ediciones en el mismo año. Por supuesto que aquella de marzo de este año se encargó de premiar a las obras que se sucedieron en 2019, 2020 y 2021 y que la pandemia impidió que se realizasen antes.

Patricia Etchegoyen obtuvo un premio ACE por su trabajo en la obra Inmaduros; aquí con el elenco y productores de la obra LA NACION/Gerardo Viercovich

Como años tras año, no faltaron figuras como Arturo Puig, Selva Aleman, Adrián Suar, Betiana Blum, Griselda Siciliani, Mauricio Dayub, Alejandra Darín, Pablo Codevilla, Sabrina Garciarena, Eleonora Wexler y Carlos Rottemberg, entre muchos otros. En menos de dos horas y media se entregaron los treinta premios, se rindieron cuatro homenajes a instituciones, teatros y gestiones que este año se destacaban por distintas particularidades. Es así que el primer homenaje y distinción fue para el Teatro Liceo que este año cumplió 150 años convirtiéndose en el teatro más longevo de la ciudad de Buenos Aires. Por este motivo, al escenario subieron Tomás y Carlos Rottemberg, padre e hijo, que actualmente tienen la misión de conservar ese teatro. La segunda distinción fue para los diez años de la reapertura del Teatro Picadero, escenario privilegiado de Teatro Abierto que fue un bastión de resistencia cultural. Lo recibió Sebastián Blutrach: “El Picadero es un teatro particular, sufrió un atentado. Estuvo muy poco abierto y se convirtió en un teatro mítico más que histórico. Estos diez años representan el tiempo más largo que estuvo abierto”, sintetizó.

Jorge Suárez obtuvo el reconocimiento a mejor actor en comedia por Laponia LA NACION/Gerardo Viercovich

Como todos los años, antes de la entrega del ACE de Oro y del segmento dedicado a los que murieron en el último año, Nora Lafón, presidenta de la Asociación, subió al escenario para pronunciar unas palabras. Primero recordó a su querido amigo Lino Patalano, su amigo; luego felicitó y pidió un fuerte aplauso para toda la comunidad artística que se puso al hombro la prolongación de la ley que asegura los recursos económicos haciendo especial hincapié en la Asociación Argentina de Actores. Finalmente llegó el momento de recordar a aquellos que este año “nos dejaron al menos en lo físico”, tal como señalaron los conductores de la velada. Hilda Bernard, María Duval, Raúl Lecouna, Julieta Vallina, Jorge “Cacho” Fontana, Rodolfo Bebán, Lino Patalano, Diana Maggi y el inolvidable Carlos Balá, por citar solo algunos, conformaron el momento más emotivo de la ceremonia.

Sin pausa, el ACE de Oro, el premio más esperado de la noche, quedó en manos de Aníbal Pachano. “Muchos años de esfuerzo, de ilusión cumplida, gracias mamá, gracias a mis compañeros. A todas las personas que me acompañaron. Al periodismo, a la gente de ACE. Gracias a la vida”, señaló Pachano visiblemente conmovido.

Josefina Scaglione, mejor actuación femenina en musical LA NACION/Gerardo Viercovich

Todos los ganadores:

ORO: Aníbal Pachano (Así Vuelvo)

DRAMA: El beso de la mujer araña, basada en la novela de Manuel Puig

DIRECCIÓN DE DRAMA: Valeria Ambrosio (El beso de la mujer araña)

ACTRIZ EN DRAMA: Lorena Vega (Las cautivas)

ACTOR EN DRAMA: Oscar Giménez (El beso de la mujer araña)

COMEDIA: Laponia, de Cristina Clemente y Marc Angelet

DIRECCIÓN DE COMEDIA: Ciro Zorzoli (La comedia es peligrosa)

ACTOR EN COMEDIA: Jorge Suárez (Laponia)

ACTRIZ EN COMEDIA: Laura Oliva (Laponia)

Griselda Siciliani, presente en la gala LA NACION/Gerardo Viercovich

MUSICAL: Come from away, de Irene Sankoff y David Hein

DIRECCIÓN DE MUSICAL: Carla Calabrese (Come from away)

DIRECCIÓN MUSICAL: Ángel Mahler (Drácula)

ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL: Aníbal Pachano (Así vuelvo)

ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL: Josefina Scaglione (Drácula)

ESPECTÁCULO DE TEATRO ALTERNATIVO: Pajarita (reescritura de 300 millones, de Roberto Arlt, por Guillermo Parodi)

DIRECCIÓN DE TEATRO ALTERNATIVO: Osmar Núñez (Stefano)

ACTUACIÓN FEMENINA EN TEATRO ALTERNATIVO: Elena Petraglia (Stefano)

ACTUACIÓN MASCULINA EN TEATRO ALTERNATIVO: Pablo Mariuzzi (Pajarita)

REVELACION FEMENINA Y MASCULINA: Patricio Gonzalo (Stefano)

COREOGRAFÍA: Georgina Tirotta (Así vuelvo)

ILUMINACIÓN: Matías Canoni y Aníbal Pachano (Así vuelvo)

Alejandra Darín acudió a la entrega de los Premios ACE LA NACION/Gerardo Viercovich

ACTUACIÓN FEMENINA EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE: Raquel Ameri (Rota)

ESPECTÁCULO INFANTIL: Familia No Tipo y la Nube Maligna, de Mariana Chaud y Gustavo Tarrío

ACTUACIÓN MASCULINA EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE: Pompeyo Audivert (Habitación Macbeth)

VESTUARIO: Julio Suárez (La comedia es peligrosa)

Pablo Codevilla, Nacho Laviaguerre, Edgardo Alba (productores de Inmaduros) y Dayub, el director de la obra LA NACION/Gerardo Viercovich

ESPECTÁCULO DE HUMOR: Carne de crítica 20 años es mucho, por Claudio Pazos, Carlo Argento y Francisco Pesqueira

MÚSICA ORIGINAL: José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)

AUTORA / AUTOR: Mariano Tenconi Blanco (Las cautivas)

ACTRIZ – ACTOR DE REPARTO EN DRAMA Y/O COMEDIA: Patricia Echegoyen (Inmaduros)

PRODUCCIÓN: Sebastian Blutrach (Laponia y Los perros)

ESCENOGRAFÍA: Jorge Ferrari (Inmaduros)

DISTINCIONES: al Teatro Liceo (por su 150 aniversario), al Teatro El Picadero (a diez años de su inauguración), a Juano Villafañe y a la Biblioteca Café por sus dos décadas de actividad.

Verónica Llinás, presente en la entrega de los Premios ACE LA NACION/Gerardo Viercovich

La elegancia de Arturo Puig y Selva Alemán, uno de los matrimonios más queridos del mundo del espectáculo LA NACION/Gerardo Viercovich

Luis Kuliok, una de las grandes figuras que participó de la entrega de premios LA NACION/Gerardo Viercovich

Eleonora Wexler y un look muy canchero para caminar por la alfombra roja de los Premios ACE LA NACION/Gerardo Viercovich

Adrián Suar disfrutó de los premios y aprovechó la oportunidad para charlar con amigos y colegas LA NACION/Gerardo Viercovich

Griselda Siciliani, Carlos Casella, codirector de Pura sangre y Herve Louis Segata, del elenco del espectáculo que se estrenó en el Multitabaris Comafi LA NACION/Gerardo Viercovich

Sabrina Garciarena, bellísima en la alfombra roja de los Premios ACE LA NACION/Gerardo Viercovich

Laura Oliva, feliz con su premio por la obra Laponia Gerardo Viercovich

Cancherísimo y con zapatillas, Mauricio Dayub en su llegada a los Premios ACE Gerardo Viercovich - LA NACION

Fernanda Metilli y Radagast, felices en los Premios ACE Gerardo Viercovich - LA NACION

Julieta Díaz apostó por un total black Gerardo Viercovich