Premios Ídolo 2025: la lista completa con todos los ganadores

Una nueva edición de los Premios Ídolo, dejó una amplia lista de ganadores. Las personalidades más importantes de las redes, se reunieron para celebrar a los grandes talentos de ese medio. Y en el marco de una premiación a la que asistieron grandes figuras, éstos fueron los nombres que ganaron en sus respectivas categorías.

Creador digital del año: Mernosketti

Ídolo celebrity: Wanda Nara

Moda: Sofi “La Reini” Gonet

Momento viral: Pollo Álvarez con De Paul

Streamer: Davoo Xeneixe

Streamer más viral: Martín Cirio

Humor y entretenimiento: Momi Giardina

Podcast: Ferné con Grego

Ídolo musical: Ángela Torres

Actualidad: Beltrán Briones

Gastronomía: Las recetas de Simón

Canción más viral: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Tiktoker: Juli Castro

Beauty: Dadatina

Ídolo futbolero: Gastón Edul

Contenido creativo: Juli Savioli

Ídolo revelación: Marcos Giles

Sports: Tomás Mazza

Lifestyle: Michelle Masson

Ídolo al volante: Dino Di Palma

Health: Dr. La Rosa

Youtuber: Matías Bottero

Viajes: Pasaje en mano

Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei

Ídolo emergente: Teo D’Elía

Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch