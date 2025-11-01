LA NACION

Premios Ídolo 2025: la lista completa con todos los ganadores

Quiénes fueron los grandes protagonistas en la noche dedicada a las figuras de redes

LA NACION
Wanda Nara, una de las grandes ganadoras de la noche
Wanda Nara, una de las grandes ganadoras de la nocheGerardo Viercovich

Una nueva edición de los Premios Ídolo, dejó una amplia lista de ganadores. Las personalidades más importantes de las redes, se reunieron para celebrar a los grandes talentos de ese medio. Y en el marco de una premiación a la que asistieron grandes figuras, éstos fueron los nombres que ganaron en sus respectivas categorías.

Creador digital del año: Mernosketti

Ídolo celebrity: Wanda Nara

Moda: Sofi “La Reini” Gonet

Momento viral: Pollo Álvarez con De Paul

Streamer: Davoo Xeneixe

Streamer más viral: Martín Cirio

Humor y entretenimiento: Momi Giardina

Podcast: Ferné con Grego

Ídolo musical: Ángela Torres

Actualidad: Beltrán Briones

Gastronomía: Las recetas de Simón

Canción más viral: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Tiktoker: Juli Castro

Beauty: Dadatina

Ídolo futbolero: Gastón Edul

Contenido creativo: Juli Savioli

Ídolo revelación: Marcos Giles

Sports: Tomás Mazza

Lifestyle: Michelle Masson

Ídolo al volante: Dino Di Palma

Health: Dr. La Rosa

Youtuber: Matías Bottero

Viajes: Pasaje en mano

Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei

Ídolo emergente: Teo D’Elía

Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch

