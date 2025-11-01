Premios Ídolo 2025: la lista completa con todos los ganadores
Quiénes fueron los grandes protagonistas en la noche dedicada a las figuras de redes
- 2 minutos de lectura'
Una nueva edición de los Premios Ídolo, dejó una amplia lista de ganadores. Las personalidades más importantes de las redes, se reunieron para celebrar a los grandes talentos de ese medio. Y en el marco de una premiación a la que asistieron grandes figuras, éstos fueron los nombres que ganaron en sus respectivas categorías.
Creador digital del año: Mernosketti
Ídolo celebrity: Wanda Nara
Moda: Sofi “La Reini” Gonet
Momento viral: Pollo Álvarez con De Paul
Streamer: Davoo Xeneixe
Streamer más viral: Martín Cirio
Humor y entretenimiento: Momi Giardina
Podcast: Ferné con Grego
Ídolo musical: Ángela Torres
Actualidad: Beltrán Briones
Gastronomía: Las recetas de Simón
Canción más viral: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
Tiktoker: Juli Castro
Beauty: Dadatina
Ídolo futbolero: Gastón Edul
Contenido creativo: Juli Savioli
Ídolo revelación: Marcos Giles
Sports: Tomás Mazza
Lifestyle: Michelle Masson
Ídolo al volante: Dino Di Palma
Health: Dr. La Rosa
Youtuber: Matías Bottero
Viajes: Pasaje en mano
Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei
Ídolo emergente: Teo D’Elía
Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch
