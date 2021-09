Premios Tony: glamour y mucho amor en la alfombra roja

Luego de meses de retraso en su celebraci贸n a causa de la pandemia, la 74 Entrega de los Premios Tony reuni贸 este domingo a las grandes estrellas de Broadway y de la industria en el Winter Garden Theatre de Nueva York.

Los aspirantes a los premios mayores del teatro llegaron a la alfombra roja con deslumbrantes y sofisticados looks en los que no faltaron las lentejuelas, las plumas y los m谩s variados accesorios. Entre las estrellas que se vistieron de fiesta para homenajear al teatro destacaron Jake Gyllenhaal, Laura Linney, Audra McDonald, Tom Hiddleston y Joaquina Kalukango.

A cargo de la conducci贸n del evento estuvieron la actriz y cantante Audra McDonald (que estaba en la terna de actuaci贸n por Frankie and Johnny in the Clair de Lune, pero no gan贸), y el actor y tambi茅n m煤sico Leslie Odom Jr.

La modelo Chrissy Teigen asisti贸 a la gala de los Premios Tony en el Winter Garden Theatre en Nueva York junto a su esposo, el cantautor estadounidense John Legend, quien actu贸 con el elenco de Ain't Too Proud the Musical ANGELA WEISS - AFP

Con un dise帽o de seda con bordados plateados e inspiraci贸n setentera y gafas de cristal rosado, la actriz Sienna Miller acudi贸 a los premios para acompa帽ar a su pareja, el actor ingl茅s Tom Sturridge ANGELA WEISS - AFP

Con esmoquin de seda y lino en color azul marino, Tom Hiddleston posa junto a su pareja, la dramaturga Zawe Ashton, y el actor Charlie Cox Bryan Bedder - Getty Images North America

El actor y dramaturgo estadounidense Lin Manuel Miranda, creador de Hamilton, luci贸 unas zapatillas negras con un esmoquin cl谩sico ANGELA WEISS - AFP

La actriz estadounidense Laura Linney escogi贸 para la ocasi贸n un elegante dise帽o de Christian Siriano ANGELA WEISS - AFP

El actor Andrew Garfield, con un traje marr贸n, uno de los tonos menos escogidos por las estrellas para la gran noche del teatro ANGELA WEISS - AFP

Con el cabello violeta y plataformas de cuero por arriba de la rodilla, la cantante estadounidense Cyndi Lauper dijo presente en la gala ANGELA WEISS - AFP

El verde fue uno de los colores de la noche: la actriz estadounidense Debra Messing lo eligi贸 para un vestido con los hombros al descubierto, que acompa帽贸 con accesorios con brillantes ANGELA WEISS - AFP

Un sonriente John Lithgow pos贸 para los flashes en el Winter Garden Theatre ANGELA WEISS - AFP

Son un esmoquin rosa claro, Jake Gyllenhaal se llev贸 parte de las miradas a lo largo de la velada Arturo Holmes - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cantante Kathryn Gallagher acudi贸 a la gran cita neoyorkina en compa帽铆a de su padre, el actor estadounidense Peter Gallagher ANGELA WEISS - AFP

Con una original propuesta, en la que destac贸 una pajarita con accesorios, el actor de Glee, Matthew Morrison particip贸 en el espect谩culos de apertura de la noche ANGELA WEISS - AFP

La actriz estadounidense Beanie Feldstein, quien protagonizar谩 la reposici贸n de Funny Girl en Broadway, se anim贸 con un audaz vestido verde con terminaciones irregulares ANGELA WEISS - AFP

Kristin Chenoweth opt贸 por un vestido de tul rosa para lucirse en la alfombra roja Arturo Holmes - GETTY IMAGES NORTH AMERICA