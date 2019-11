El actor salió a cenar con una misteriosa mujer, pero lo que llamó la atención fue su aspecto Crédito: Grosby Group

El desmejorado aspecto de Matthew Perry durante una cita volvió a encender la alarma de preocupación sobre la salud del actor. El protagonista de Friends salió a cenar con una misteriosa mujer en Los Angeles, el domingo, y fue capturado por la lente de los paparazzi que merodeaban en el lugar.

En las imágenes se puede ver al actor en la puerta del restaurant italiano al que concurrieron, luciendo una camisa a cuadros abierta, remera blanca y un pantalón ancho. Su aspecto físico también llamó la atención, ya que su pelo se veía despeinado y parecía muy cansado.

En el camino hasta el auto, Perry fumó un cigarrillo y se quedó conversando con su cita durante unos minutos en la calle, mientras saludaban a otras personas que también estaban en el restaurant.

A principios de agosto se conoció que el actor estaba deprimido, y que sus allegados estaban preocupados porque no salía del hotel en el que se estaba hospedando. De acuerdo con el portal Radar Online, el actor gastaba en ese momento unos siete mil dólares por noche y se la pasaba en el bar, donde sus únicos compañeros eran los bartenders.

"Casi nadie lo reconoce porque es un desastre comparado con lo que la gente recuerda. Se mantiene reservado y difícilmente deja su habitación hasta después del anochecer", afirmaba una de las fuentes.

Perry, que siempre fue muy abierto a la hora de hablar de sus adicciones, estuvo tres veces internado en rehabilitación debido a su alcoholismo. El actor llegó a consumir un litro de vodka y 30 pastillas de Vicodin al día, lo que le provocaba cambios rotundos en su peso, que se incrementaba o decaía constantemente. "Soy una persona bastante reservada, pero estaba en un programa de televisión que veían 30 millones de personas. La gente lo sabía y era público lo que me estaba sucediendo", admitió en alguna oportunidad.

El comienzo de sus problemas llegó junto con el éxito de Friends, serie que protagonizó entre 1994 y 2004. "Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso, hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción", afirmó en una entrevista.

Hoy su carrera se encuentra estancada, ya que no actúa en cine desde 2009, mientras que en televisión sólo tuvo algunas participaciones en algunos programas.