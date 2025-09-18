Preocupación por el estado de salud de Bella Hadid: “Lo siento, otra vez desaparecida en acción”

Este miércoles, los seguidores Bella Hadid se sorprendieron con un enigmático mensaje que la supermodelo compartió en sus redes sociales: publicó una serie de fotografías que la muestran hospitalizada, con el rostro hinchado y con una clara expresión de pesadumbre.

En una de las primeras imágenes, se la ve conectada a una vía intravenosa y recostada en la cama de un centro de salud. Otra instantánea, la muestra tapándose la boca con gestos de angustia. Mientras que una tercera imagen la refleja con una bolsa de hielo en su frente.

Una de las imágenes compartidas por Bella Hadid en sus redes sociales instagram.com/bellahadid/

La modelo, de 28 años, también compartió fotos suyas con un simpático pijama de Pikachu y otra que revelaba su cena: una pizza que comió en una cama de hospital. Sin embargo, la última foto llamó mucho la atención: acurrucada en la esquina de un ascensor mientras tomaba un café, en una pose dramática.

El posteo lo acompañó con un mensaje, que tampoco fue fue muy esclarecedor. “Lo siento, otra vez desaparecida en acción. Los quiero”, escribió en el pie de la galería.

La supermodelo no brindó información sobre los motivos de su intención instagram.com/bellahadid/

Una de las primeras personas en comentar el posteo fue su hermana mayor, Gigi. “¡Te quiero! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!”, escribió la ex de Leonardo DiCaprio.

Tallulah Willis, hija de Demi Moore y Bruce Wilis, y una de sus mejores amigas también reaccionó al mensaje. “Te amo tanto, dulce frijol”, le dedicó a modo de consuelo. Pero fue su madre, la polémica Yolanda Hadid, quien con tan solo tres palabras dio pistas concretas sobre la situación que está atravesando Bella. “Guerrera de Lyme”, expresó la mujer, junto al emoji de un corazón.

Dos años atrás, la supermodelo también había sido internada instagram.com/bellahadid/

En 2023, la modelo había compartido en su cuenta de Instagram un mensaje similar, en la que brindó una actualización detallada sobre el tratamiento que venía llevando adelante debido a la enfermedad de Lyme. “La niña que sufría que fui alguna vez estaría muy orgullosa de quien soy de adulta, por no rendirme”, escribió en agosto de ese año.

Y agregó: “Vivir en esta situación, que empeoraba con el tiempo y el trabajo, mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a quienes me apoyan, me había afectado de maneras que no puedo explicar”.

En 2012, a Bella le informaron que padece la enfermedad de Lyle, al igual que su madre y su hermano instagram.com/bellahadid/

“Estar tan triste y enferma, con tantas bendiciones, privilegios, oportunidades y amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso del mundo”, reflexionó.

La supermodelo detalló “casi 15 años de sufrimiento invisible”, pero dijo que “valdría la pena” poder difundir amor viendo “la mitad del vaso lleno” y siendo ella misma “por primera vez”.

Una de las primeras personas en comentar su mensaje fue su hermana Gigi instagram.com/bellahadid/

En un emotivo discurso, Yolanda, quien también contrajo la enfermedad de Lyme, reveló que Bella y su hermano, Anwar, de 26 años, habían sido diagnosticados en 2012. “Este premio es para Anwar y Bella”, dijo durante la Gala de la Alianza Global de Lyme. “Prometo que no permitiré que vivan una vida de dolor y sufrimiento”, agregó, visiblemente emocionada.

Bella y los miembros de su familia no son las únicas celebridades que luchan contra esta enfermedad crónica: Justin Timberlake anunció recientemente su diagnóstico en julio, mientras que Shania Twain también confesó en su documental de Netflix de 2022, Not Just a Girl, que sufría desmayos y mareos en el escenario debido a la enfermedad.

Horas después de haber compartido su estado en las redes, la modelo decidió borrar el posteo instagram.com/bellahadid/

La cantante mexicana Thalía, sus colegas canadienses Justin Bieber y Avril Lavigne, al igual que los actores Richard Gere y Alec Baldwin son otras de las celebridades que en algún momento revelaron que padecen esta infección transmitida por la picadura de una garrapata que tiene la bacteria en forma de espiral llamada Borrelia Burgdorferi.

La enfermedad de Lyme puede infectar múltiples órganos del cuerpo humano y produce un conjunto amplio de síntomas que si no se tratan a tiempo pueden causar dolores agudos, parálisis facial y hasta la muerte.