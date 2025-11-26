Preocupación por la salud de Brigitte Bardot: fue internada nuevamente

Brigitte Bardot atraviesa una nueva internación que ha generado preocupación en Francia. La actriz de 91 años fue ingresada en el Hospital Saint-Jean de Tolón, en la que sería su segunda visita a una clínica en las últimas semanas.

Según informaron medios locales, la leyenda del cine francés lleva varios días internada, aunque no se han precisado los motivos de este nuevo ingreso ni la duración exacta de su estadía en el centro médico.

La actriz y activista ya había sido internada en octubre de este año, cuando se sometió a una cirugía menor. Tras regresar a su casa, debió desmentir rumores sobre su presunto fallecimiento, algo que hizo a través de un mensaje que compartió en su cuenta oficial de X.

En el texto, Bardot expresó: “Estoy bien, no sé qué idiota empezó esta noticia falsa sobre mi muerte. No tengo intención de despedirme. Quien tenga oídos, que oiga”. Su descargo apareció luego de que un influencer francés publicara erróneamente que la artista había fallecido.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Desde su posteo en las redes en octubre, la artista no volvió a realizar declaraciones públicas y su actividad digital se limitó a compartir un video difundido por su propia fundación vinculado a un documental sobre su trayectoria artística.

En cuanto a su salud, el historial clínico más reciente de la actriz muestra un deterioro progresivo en su estado físico. En enero de 2023 fue atendida de urgencia por una insuficiencia respiratoria y, nueve meses más tarde, permaneció durante tres semanas hospitalizada por una enfermedad que requirió de una intervención quirúrgica.

En esta oportunidad, si bien no se han difundido detalles oficiales sobre su diagnóstico, algunos medios franceses recordaron que la Fundación Brigitte Bardot llegó a confirmar semanas atrás que la última cirugía en octubre tuvo resultados favorables.

Bardot: ícono y pionera

Hoy, para sorpresa de algunos fans, la fundación difundió un mensaje en el que presenta un nuevo documental dedicado a la trayectoria de la actriz y activista. Bajo el título Bardot: ícono y pionera, el anuncio anticipa un retrato que recorre su decisión de abandonar el cine en el punto más alto de la fama para dedicarse por completo a la defensa de los animales. El texto destaca que, desde 1962, la estrella llevó adelante campañas públicas y una intensa militancia con las que logró alcanzar avances concretos en diversas causas.

El documental, que se estrenará el 3 de diciembre, propone un recorrido por las décadas de activismo de Bardot y la manera en que convirtió el bienestar animal en un movimiento cultural anticipado a su tiempo. Según destaca la publicación, la obra busca mostrar cómo la actriz transformó su popularidad en una herramienta para instalar debates centrales a nivel mundial.

Cabe recordar que Bardot se retiró del cine en 1973 para dedicarse por completo a la defensa de los animales. En 1986 creó la organización que lleva su nombre y desde donde ha impulsado acciones contra la caza de focas, la tauromaquia, el abandono animal y las granjas de extracción de pieles.

Actualmente, la Fundación permanece activa en el rescate de animales y en campañas contra el maltrato. Aunque sin participar de manera presencial en la mayoría de los eventos, Bardot se ha encargado hasta ahora de supervisar las acciones de la organización y ha concedido entrevistas esporádicas desde su hogar para abordar ciertos temas de su interés.

Durante su retiro, la estrella tuvo pocas apariciones públicas. Sin embargo, en mayo de 2025 sorprendió al conceder una entrevista en la que reveló que ya no vivía en su histórica casa La Madrague, en Saint-Tropez, sino que eligió la tranquilidad de otra de sus propiedades en las colinas de La Garrigue.

Brigitte Bardot Beitia Archives

A lo largo de dos décadas de carrera, Bardot filmó 45 películas y lanzó más de 70 canciones. Su imagen, asociada a los años 50 y 60, se convirtió en un símbolo del cine y la moda europeos, con un estilo que se mantuvo como referencia cultural.

Su magnetismo en la pantalla la consolidó como una de las figuras más influyentes del cine francés. A pesar de haberse retirado hace más de cincuenta años, su nombre continúa captando la atención mediática.