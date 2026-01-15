Feinmann insultó al hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín por criticar la edad de Chiche Gelblung

El periodista Eduardo Feinmann apuntó contra el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, Luca Martin, luego de que el joven de 25 años se refiriera a la edad de Chiche Gelblung.

“Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martín es un claro ejemplo", escribió en su cuenta de X.

El comentario del conductor de radio Mitre surgió en respuesta a un fragmento de un pedido de disculpas del hijo de la actriz y el periodista en Bendita TV, programa en el que es panelista, luego de que se volvieran virales comentarios que hizo acerca de la edad de Chiche Gelblung.

Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martín es un claro ejemplo. https://t.co/rcNZcMVF0M — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 15, 2026

“No quiero sonar edadista o gerontofóbico, pero ¿Chiche no está viejo hace ya, aproximadamente, 300 años? Chiche era viejo cuando yo era un nene, me pone mal verlo", dijo en forma de chiste. El video se volvió viral y generó diversas críticas y comentarios.

Por esto fue que tuvo que salir a pedir disculpas y aclarar el motivo de sus comentarios. “No creo que haga falta decir nada más que la verdad: yo siempre lo conocí como un señor más grande, siempre conocí su personalidad también como ese señor con esas reacciones…“, aclaró y añadió: ”Nunca quise insinuar que porque su edad era algo... él merecía menos o esté mal lo que esté haciendo. Yo nada mas quería decir que toda mi vida él hizo la misma performance, la misma actuación, la misma versión de su persona y yo lo conocí así. Nunca quise ofender al divino Chiche. No creo que haya hecho un chiste de humor negro".

Los cruces con meteorólogos

Hace pocos días, Feinmann cuestionó a dos meteorólogos en menos de 24 horas a través de la red X. Mientras trató de “idiota” a Matías Bertolotti, en relación a su postura sobre el traslado de los carpinchos, el conductor también reprobó la postura de José Bianco sobre los cambios en el Servicio Meteorológico Nacional.

José Bianco no te equivoques. Estás defendiendo un SMN corrupto, que no quiere cambios. Es un nido de corrupción de la era K. Un SMN ineficiente



Antonio José Mauad es un comodoro retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, reconocido por su servicio como piloto del… https://t.co/ydGuQLqHE6 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 14, 2026

Feinmann criticó a los dos profesionales a partir de clips que se viralizaron en las redes sociales en las últimas horas. En primer lugar, el conductor tildó de “idiota” a Martín Bertolotti a partir del cruce que tuvo en plena transmisión con Santiago do Rego en la mañana del martes en TN. Allí, Bertolotti criticó la relocalización de los carpinchos en Nordelta. “Esta situación es una comedia. No hay experiencia científica que avale lo que están por hacer”, dijo en vivo.

Feinmann compartió ese clip y le lanzó un dardo directo al meteorólogo. “Este @mati_bertolotti no para de ser idiota. Por Dios!”, lanzó. Y agregó: “Dedicate a dar bien el pronóstico, que bastante mal lo hacés”, sostuvo.

Tras ello Bertolotti respondió. “Miren al gran periodista, al que dicen que te trata bien”, escribió en mayúsculas. Y añadió: “Podés estar o no de acuerdo con lo que uno dice, ahora decirlo y tratar a alguien así por una simple discusión productiva del aire? Sabés que “Edu”, no estoy a tu altura, te deseo lo mejor y perdón por errar pronósticos", se defendió el profesional. Más tarde, un usuario se presentó como “biólogo” y respaldó a Bertolotti respecto de sus críticas al traslado de carpinchos. “Mirá @edufeiok, aprendé”, lo mencionó el profesional.