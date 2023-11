escuchar

Cuando en enero se conoció la noticia de la muerte de Lisa Marie Presley, el mundo entero lloró a la hija de Elvis. Sin embargo, nadie estuvo tan devastada como su madre, Priscilla Presley, quien aún al día de hoy no ha superado la pérdida de su hija.

La actriz y exesposa de Elvis Presley, de 78 años, promociona por estos días la película de Sofia Coppola sobre sus primeros años de vida y su matrimonio con el Rey del Rock ‘N’ Roll, titulada Priscilla. En una sesión de preguntas y respuestas que realizó este viernes en Las Vegas, justo antes del estreno del largometraje, la mujer habló sobre su lucha diaria para asimilar el prematuro fallecimiento de su única hija.

Priscilla y Elvis Presley se conocieron cuando ella tenía 14 años @priscillapresley

“ No es fácil. Todavía no es fácil ”, aseguró con pesar en su voz. “Sigue siendo increíble, y lo peor es que tenés que superarlo... Tengo que estar aquí por ella”, añadió.

Priscilla recordó que la última vez que el dúo madre-hija estuvo junto fue en los Globos de Oro, donde apoyaron a Austin Butler por su papel protagonista en Elvis, de Baz Luhrmann: “Estábamos entre el público, agarradas de la mano, apoyando a Austin”, contó. “ Obviamente él consiguió el premio y lo celebramos. Fue un gran momento y un gran recuerdo, porque dos días después, ella falleció . Así que fue genial que tuviéramos ese tiempo juntas”, continuó. “ Me dejó un montón de grandes recuerdos ”, añadió.

La mujer también reveló la razón por la cual no tuvo más niños con el cantante. “ Elvis sentía que tenía una agenda muy apretada y se sentía un poco culpable por no haber estado tanto con Lisa cuando era más joven ”, dijo las conversaciones que tuvieron sobre la formación de la familia, justo antes de divorciarse en 1973. “ Con su agenda y sus giras, sentía que no estaba cerca como para prestar mucha atención a tener otro hijo ”.

Relación tormentosa

Además, Priscilla hizo referencia a los rumores de que la relación con su nieta mayor, Riley Keough, con quien tuvo que llegar a un acuerdo sobre la herencia de Lisa Marie debido a unos cambios de último momento en el testamento, era tormentosa. “Estamos muy unidas. No me importa lo que lean en los diarios, la verdad es que estamos muy unidos todos. De hecho, vamos a pasar Acción de Gracias juntas”, aseguró. “Mantenemos a las familias unidas, pero hay rumores y cosas en los medios que dicen que estamos peleadas, eso no es cierto, en absoluto”, dijo categóricamente.

“Riley y yo nunca hemos tenido ningún tipo de problema”, continuó. “Estamos aquí para apoyar a la familia y mantenerla unida”. Lisa Marie tenía cuatro hijos: Benjamin, quien se quitó la vida en julio del 2020, Riley, de 34 años, y las mellizas Harper y Finley, de 15.

Tras un breve desacuerdo, Riley le pagó a su abuela un millón de dólares y otros 400 mil en concepto de costos legales, pero siguió siendo la única administradora del patrimonio de su madre , incluida la emblemática y mítica Graceland, que gracias a la determinación de Priscilla de mantener vivo el legado de Elvis genera más de 100 millones de dólares al año. A su vez, Priscilla ganó el lugar de “asesora especial remunerada” del fideicomiso.

Riley Keough y Priscilla Presley Archivo

Lisa Marie, nacida en Memphis, Tennessee, el 1° de febrero de 1968, fue la única hija del matrimonio de Elvis Presley y Priscilla. Tras la muerte de éste en agosto de 1977, la mujer se convirtió en la única heredera del patrimonio de su padre, que incluía la residencia que tenía el artista llamada Graceland, situada en Memphis, Tennessee, que junto con su madre convirtió en una lucrativa atracción turística.

Siguiendo los pasos de su progenitor, decidió dedicarse a la música, aunque no obtuvo el mismo éxito. Su carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, To Whom It May Concern. Le siguió Now What, de 2005; ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200. Un tercer álbum, Storm and Grace, fue lanzado en 2012.

