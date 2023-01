La muerte de Lisa Marie Presley: qué dijeron los resultados de la autopsia y cuál será el destino de la mítica Graceland

escuchar

Lisa Marie Presley, única hija de la leyenda del rock, Elvis Presley, murió el pasado jueves a los 54 años tras ser trasladada de urgencia a un hospital de Los Ángeles por complicaciones cardíacas. La noticia fue confirmada por su madre, Priscilla. A casi una semana de su fallecimiento, Sarah Ardalan, portavoz del Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles, brindó declaraciones a la cadena CNN e informó que la autopsia de la cantante “no es concluyente” para comunicar la causa oficial de su muerte.

“Presley fue examinada el 14 de enero y la determinación de la causa de la muerte fue aplazada”, infirmó Ardalan y explicó: “El médico forense solicita más investigaciones sobre el fallecimiento, incluidos estudios adicionales. Una vez que las pruebas y estudios se realizan, el doctor evalúa el caso de nuevo y determina la causa de la muerte ”.

Lisa Marie y su madre, Priscilla TIM SLOAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una entrevista para la revista People, Priscilla Presley confirmaba la muerte de su hija: “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, expresó. “Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”, sumó la empresaria.

Lisa Marie siguió los pasos de su padre con la música DOUG BENC - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dos días después de asistir a la ceremonia de los Globo de Oro -a la que concurrió para apoyar al equipo detrás de Elvis, la biopic sobre su padre dirigida por Baz Luhrmann-, Presley comenzó a sentirse mal en su hogar ubicado en la calle Normandy Drive de Calabasas, una pequeña localidad del valle de San Fernando. Como consecuencia, cuando se reportaron indicios de problemas cardíacos, los paramédicos le administraron primeros auxilios. Los trascendidos iniciales indicaron que los equipos de emergencia hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar y le dieron medicación para ayudarla a recuperar el pulso antes de ser llevada al hospital West Hills, donde falleció a las pocas horas debido a fallas cardíacas.

El destino de Graceland

Cuando su padre murió de una arritmia cardíaca, el 16 de agosto de 1977, Lisa Marie se convirtió en heredera de parte su enorme patrimonio, incluida la famosa mansión Graceland, situada en Memphis, Tennessee, que junto con su madre convirtió en una atracción turística.

De acuerdo a la revista People, la mansión, que está gestionada por un fideicomiso, será heredada por las hijas de Lisa Marie: la actriz Riley Keough, de 33 años (fruto de su matrimonio con Dany Keough), y las mellizas Harper y Finley, de 14 (de su relación con Michael Lockwood). Según ABC News, la cantante será enterrada el próximo domingo 22 de enero en el Jardín de la Meditación de Graceland. Sus restos permanecerán junto a los de su padre y los de su hijo, Benjamin Keough, quien se quitó la vida en 2020, a los 27 años, un golpe del que Lisa Marie nunca pudo reponerse.

Lisa Marie Presley junto a sus tres hijas

“No he posteado en bastante tiempo porque realmente no hay mucho que decir, ya que estoy y estaré siempre de luto por la pérdida de mi hijo”, escribió en ese entonces en un posteo de Instagram. “Navegar a través de este horrible dolor que ha destruido y destrozado absolutamente mi corazón y mi alma, hasta convertirlos en casi nada, me ha consumido por completo. Ya no hay mucho más, aparte de mis otros 3 hijos, que reciba mi tiempo y atención”, agregó.

Asimismo, cuando hablaba de sus hijos, remarcaba lo “ferozmente protectora” que era de ellos. En una entrevista que le brindó a la revista Healthy Living en 2014, Lisa Marie expresaba: “Simplemente los asfixio en el amor”, describió, y destacó su rol de madre como el más importante de su vida. “Son mi prioridad. Eso es lo que hago. Eso es lo que más me importa. Los mantengo cerca de mí y me aseguro de que sean felices y saludables“.

Lisa Marie posando en la mítica Graceland, en Memphis Lance Murphey - FR78211 AP

Además de Graceland, Riley, Harper y Finley también heredarán un porcentaje de los derechos de la música de Elvis, que pertenecen a Universal Music en un 85 por ciento. A principios de la década del setenta, todos los registros previos a 1973 fueron de RCA Records (actualmente parte de Sony Music Entertainment). Esa sesión la había hecho Elvis en vida, junto a su mánager, el polémico Tom Parker, para estabilizar sus finanzas, que no eran las más favorables. En ese momento, las regalías a futuro de las grabaciones previas a 1973 se vendieron en un acuerdo que alcanzó los 5.4 millones de dólares. Lisa Marie nunca tuvo acceso a esos derechos sino que solo recibió el copyright de las grabaciones posteriores.

LA NACION

Temas Lisa Marie Presley