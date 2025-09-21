Brenda Asnicar le pidió un beso a Gastón Soffritti al aire en un stream y la reacción de él la descolocó
Los artistas recordaron las ficciones en las que fueron pareja, mientras que la actriz quiso revivir uno de los momentos románticos con su colega, solo que olvidó un detalle crucial
- 2 minutos de lectura'
Durante la emisión del programa de streaming de eltrece: Había que decirlo, Brenda Asnicar mencionó aquellas tiras de televisión en las que fue pareja de Gastón Soffritti, al tiempo que recordó que el primer beso que dio en ficción lo hizo con él. Acto seguido, la actriz le propuso revivirlo en directo, pero la reacción de su compañero lo descolocó y causó una incomodidad que quedó expuesta ante todos los espectadores.
“Mi primer beso televisivo fue contigo”, comenzó Asnicar a la vez que señaló a su colega. “¿Me das otro?”, consultó sin filtro la ex Cantaniños. “¿En serio? ¿Vos querés que me mate mi novia?”, respondió Soffritti. “Ah, ¿tenés novia?”, siguió la actriz y se cubrió la cara con sus manos. No obstante, justificó: “Pero chicos, somos actores”.
Para escapar de la situación incómoda, Soffritti, quien presentó en el streaming su libro: Vos sí que no tenés problemas, destacó: “No y después volvimos a ser pareja varias veces. Uy, se quiere matar”. “¿Cómo?”, consultó una de las integrantes del panel.
“Pero lo fuimos en ficción. Nunca fuimos pareja real”, aclaró Soffritti. Por su parte, Asnicar se recompuso de la vergüenza y frente a cámara reconoció: “Chicos, yo no sabía que tenías novia. Pido perdón públicamente”.
Cabe recordar que Gastón Soffritti y Brenda Asnicar compartieron diferentes sets, entre ellos, Patito Feo (eltrece), que catapultó a los dos a la fama de carácter internacional, en especial a la actriz.
Este momento se vivió viral y en el posteo de la cuenta de Instagram del streaming, los usuarios se manifestaron al respecto con mensajes cargados de humor. Algunos de los que destacaron, fueron: “Brenda vive en un mundo paralelo 24/7 “; “Brenda vive derrapando últimamente” y “Esta versión de Brenda es la que necesitaba”.
