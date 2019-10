QQSM: la historia del hombre que le dio batalla a quienes hacen memes con un mensaje de respeto

Desde Quién quiere ser Millonario, en Telefe, Santiago del Moro continúa invitando a famosos y personajes con una historia de vida fuerte para emocionar y también dar un mensaje a su público. Anoche fue el turno de Maximiliano Martínez, un hombre de 41 años con distrofia muscular que pasó por un duro momento cuando hicieron de una foto suya un meme que se viralizó en las redes sociales.

Maximiliano incursionó en Twitter en 2016 sólo para hacer un descargo acerca de lo que había sufrido: bullying por parte de los que se creen los genios de los memes. Después de ese día, en el que contaba sólo con su familia y amigos como seguidores, comenzó a ser todo un influencer con más de 60 mil seguidores.

"Yo no manejaba redes sociales más que Facebook para comunicarnos con mi familia. Y estaba haciendo un asado en la previa de un partido y publiqué una fotito mía con la camiseta de Boca en un grupo de Boca en donde está todo bien con todos. Pero empecé a ver que salió la foto del grupo de Boca a otros grupos, empezó a viralizarse con chistes fáciles. Mis primos fueron los que me informaron que estaba en las redes sociales y que me hacían chistes, mayormente la gente de River", explicó Maximiliano ante las preguntas de Del Moro.

Fue así que resolvió crearse cuentas en más redes sociales. "Entonces quise hacer un descargo, pero yo no tenía ni Twitter ni Instagram para contestarle a las páginas que hacían memes... porque son páginas de chistes. Y hacían burlas con mi imagen y con la camiseta de Boca", dijo Maximiliano, quien vive con su mamá y sus hermanos.

"¿Eso te dolió?", le preguntó el conductor a lo que Martínez contestó: "Sí, al principio un poco. Los chistes eran como: ´Ponele me gusta si tus asados son cada vez más chicos´. Yo primero también me río... pero esas personas no saben nada de mí, de cómo soy. No está bueno".

Además contó: "Esa semana primero me enojé y [desde las redes sociales] di un mensaje que no hay que hacer eso porque ante los ojos de dios somos todos iguales. Cuando empecé a revisar las páginas [de memes] me di cuenta que eran chicos chicos y no me iba a poner a discutir con ellos, sólo les dejé ese mensaje".

Para su sorpresa, su incursión en esas nuevas redes fue exitosa, pues comenzó a ser contactado por muchas personas que apoyaban su mensaje de inclusión y respeto. "La gente me decía: ´Maxi, cuando vi el meme me reí, pero te pido perdón porque no te conocía y veo que sos una buena persona´ (...) Le diría a los padres que eduquen mejor a los chicos que están todo el día en la computadora y que ni siquiera salen a jugar a una plaza. Están haciendo mal y metiéndose en la vida de los demás. Que los padres vean que si sus hijos están haciendo bullying les expliquen que eso está mal".

Maximiliano también explicó que desde chico tuvo mucha contención de su familia y sus amigos y eso fue lo que más adelante lo ayudó a afrontar las dificultades de la vida adulta. "Soy muy familiero, me gusta jugar con mis sobrinos y salir con mis amigos. Disfruto mucho la vida", contó.

"Así como lo pasé yo, debe haber un montón de chicos. Pero hay chicos que son más chiquitos y lo sufren en las escuelas", explicó, a lo que del Moro dijo que quizás esos niños no saben cómo afrontar las agresiones, por lo que él es un ejemplo para ellos. Tras contar su historia, Maximiliano logró ganar 180 mil pesos.