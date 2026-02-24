Lo que no se vio de Gran Hermano: el ensayo previo, las 650 personas en las tribunas y los nervios del debut

Minutos antes de las 21 se empezaron a percibir movimientos atípicos en las inmediaciones de Flemimg 1101, Martínez. Autos que llegaban, gente saludándose y reflectores que marcaban el camino de ingreso a Telefe. En el estudio 4 de la emisora, los productores de piso se convertían en acomodadores. “Necesito que estén todos en sus lugares”, pedía uno de ellos; es que había que ubicar a 650 personas. No era una noche más; estaba por debutar la nueva edición de Gran Hermano y no una cualquiera, sino la “Generación dorada”, con la que el canal espera sumar nuevos televidentes frente a la pantalla chica.

Los hermanos sean unidos

Daniela Celis, Julieta Poggio y Romina Uhrig, tres exhermanitas que dijeron presente por diferentes razones Telefe

Exhermanitos (de las últimas tres ediciones) que se saludaban, panelistas acomodándose en sus sillas, familiares y amigos de los participantes nerviosos, ya que no podían alentar a su ser querido hasta que Santiago Del Moro anunciara sus nombres. No podían spoilear nada; hasta tenían sus carteles escondidos. Daniela Celis, siempre con Romina Uhrig a su lado, fue una de las más saludadas por el público de la tribuna y ella, de lo más simpática, devolvió cada gesto. Emanuel Vilches, Alfa, Luciana Martínez, Cata Gorostidi y Tato Algorta, otros de los exhermanitos que dijeron presente anoche y que estaban en sus asientos esperando el comienzo de la transmisión.

En tanto, a Julieta Poggio al principio se la vio en otro sector de la tribuna, como ya dando una pista de lo que ocurriría después. Marian Farjat (GH 2015) con un vestido dorado paseó por los estudios hasta que se ubicó, pero lejos de sus colegas. Se sabe que no todos los hermanitos terminaron amigos o de la mejor manera.

Cuenta regresiva

Los panelistas de esta edición del reality anoche estuvieron en sus sillas aunque no participaron mucho de la transmisión Telefe

Hacia las 21.39, la ansiedad empezaba a sentirse y los productores arrancaron los ensayos. Sin celulares para que nada se filtrara, todos los presentes jugaron a hacer televisión, algo que en un rato ya sería un hecho. Una productora se puso en el rol de Santiago Del Moro e ingresó al estudio como si fuera él para practicar las reacciones del público: copió saludos, gestos... Si se hubiera televisado, estaría nominada al Martín Fierro Revelación. Hasta que una voz del más allá —en realidad, del director del ciclo, no la de Gran Hermano— anunció: “Salimos en cinco minutos”. Linternas del celular encendidas, comenzó el show.

Entonces las energías se unieron, los 650 integrantes del público aplaudieron y gritaron para darle paso al comienzo del reality y recibir a Santiago del Moro. Como lo predijo minutos antes su productora, el conductor saludó, chocó las palmas con los integrantes del panel y se dirigió al centro del set. Lejos quedó el joven conductor del Count Down de Much Music: anoche miles y miles de personas lo vieron en pantalla y ahora tiene la tarea nuevamente de llevar adelante el programa más visto del país [o por lo menos eso espera Telefe].

Fin del misterio

“No es Gran Hermano Famosos, es Generación Dorada”, había anunciado el conductor en más de una ocasión. Entonces, ¿qué es? Dieciocho participantes entraron el lunes a la casa más famosa del país y otra docena lo hará esta noche. Algunos son famosos… ¿Y el resto? Mediáticos, exhermanitos o instagramers y tiktokers. Resultó llamativo ver cómo la tribuna se dividía, según su edad, para aplaudir a unos y a otros; los más jóvenes le ven cara conocida y les “suena” la exchica Olmedo que entró al programa, y los que tienen más de 40 ven con desconfianza a aquellos surgidos de las redes.

Sin demasiados preámbulos, ingresó la primera participante: Andrea del Boca. Mucho se había especulado sobre su presencia en el programa y finalmente se confirmó. En primera fila la aplaudía su hija Anna, vestida de rojo, acompañada por su novio y una amiga. La joven actriz se veía contenta de estar acompañando a su madre, pero además aplaudió a todos los participantes del reality por igual.

Ana Chiara, en Gran Hermano

“Munro/San Martín”, aún es recordada la pelea entre Jorge Rial y Emanual Di Gioia en 2011. Ahora el exhermanito quiere la revancha y al ingresar aseguró que va por todo. En tantos años algunas cosas cambiaron, aunque sigue, por ejemplo, teniendo un taller de chapa y pintura. Hoy es padre y, en uno de los momentos más emotivos de la noche, su hija lo despidió antes de ingresar a la famosa casa. Luego de que él se fue, el resto de su familia y hasta algunos exconcursantes que estaban sentados al lado de ellos la consolaron.

Fin del misterio: Poggio no estaba presente en carácter de exparticipante, sino que había ido a acompañar a su hermana Lolo, que se convirtió en el tercer ingreso y en una de las más aplaudidas, tal vez por el fandom de la actriz. A ella le siguieron la periodista paraguaya Carmiña Masi y Tomy Riguera, futbolista y creador de contenidos en redes.

Mientras un video le daba pie a la siguiente hermanita, Pincoya (finalista de Gran Hermano Chile), los concursantes de la última edición del programa le hacían señas y saludaban a lo lejos al conductor que, atento a todo como buen anfitrión, les devolvió el gesto. El exfutbolista Brian Sarmiento fue el siguiente en ser presentado, con una hinchada tal vez no tan amplia en cuanto a cantidad de gente, pero muy ruidosa. Más tarde fue el turno de Danielik, también con una hinchada que no pasó inadvertida, proporcional a los cinco millones de seguidores que tiene en TikTok.

Sin dudas, el que más malestar generó dentro del estudio fue Manuel Ibero Durigon, expareja de Zoe Bogach. Apenas lo vieron los compañeros de ella, lo abuchearon e hicieron gestos de pulgar hacia abajo, comportamiento que se repitió cuando se vio el ingreso de él a la casa. Catalina “Titi”, también creadora de contenidos, fue la siguiente y, tras ella, Yipio, comediante uruguaya.

Nuevamente fue el turno de un actor, esta vez de Juani Caruso, quien formó parte del elenco de La sociedad de la nieve, la película basada en la tragedia de los Andes.

Luego el conductor le dio paso a Daniela De Lucía, coach, escritora y panelista, y más tarde a Nicolás Sícaro, cantante con más de medio millón de seguidores en redes. Casi llegando al final de la noche hizo su ingreso Divina Gloria y, aunque los más jóvenes preguntaban quién era, la exchica Olmedo entró como una aplanadora, confiada y divertida. Seguramente se convierta en una de las jugadoras más alegres.

“Voy a ir, pero con la peor de las ondas”, rezaba un audio de Marcela Tinayre que se viralizó acompañado de un dibujo animado llamado Gente Rota. El creador de aquella producción también ingresó a la casa; se trata de Gabriel Lucero. La anteúltima en hacer su aparición el lunes fue Jenny Mavinga, con una hinchada superpotente con cotillón dorado, al igual que el vestido de ella.

Por último, otro viejo conocido. En este caso, uno de los “valientes” de Soledad Silveyra, Eduardo Carrera, exparticipante de la edición 2003, que protagonizó uno de los momentos más fuertes de la noche cuando, antes de partir hacia el juego, se fundió en un abrazo con su hijo, al que saludó y pidió que se quedara tranquilo apenas cruzó el jardín de la casa.

Fin de fiesta

Así, sin cortes, con picos de 17 puntos de rating y con mucha ansiedad por parte del público presente en el estudio, pasó la primera gala de Gran Hermano, Generación dorada. Esta noche ingresarán nuevos participantes y mañana ya comenzarán las votaciones.

Tras la larga presentación oficial de los primeros hermanitos 2026, en menos de quince minutos los estudios de Telefe ya estaban vacíos de nuevo y, al salir de allí, tampoco se veía mucha gente en la vereda. Los nervios del debut ya habían pasado. Además, el alerta por la tormenta también había alentado a que todos los presentes quisieran irse rápido a sus casas. Después de todo, ahora verían a sus seres queridos por TV porque la aventura de GH recién comienza.