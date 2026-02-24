Quiénes entraron a la casa de Gran Hermano ayer, lunes 23 de febrero

Gran Hermano inició su temporada 2026 con la presentación de los primeros integrantes del certamen, con la conducción de Santiago del Moro. Esta temporada de Gran Hermano reúne a perfiles variados bajo la consigna de una camada de competidores con trayectoria previa en medios o plataformas digitales.

Uno por uno: todos los participantes que ingresaron a Gran Hermano

Dieciocho personas conformaron el primer grupo de ingresantes a la casa durante la jornada del lunes. La lista incluye a los siguientes nombres:

1. Andrea Del Boca: la actriz, cantante, directora y productora posee una extensa trayectoria como protagonista de ficciones como Estrellita mía. Del Boca participó recientemente en el reality Bake Off Argentina y manifestó su deseo de jugar sin un personaje para protegerse. La intérprete se definió como una persona competitiva y fanática del orden.

Andrea del Boca, la primera famosa en ingresa a la nueva edición de Gran Hermano 2026 (Foto: Captura TV)

2. Emanuel Di Gioia: el participante oriundo de San Martín formó parte de la edición del año 2011 y regresó al formato por una revancha personal. Di Gioia trabaja en un taller de chapa y pintura donde restaura vehículos y practica artes marciales. El concursante expresó su intención de obtener el premio que no logró en su primera experiencia dentro.

3. Lolo Poggio: la joven de Villa Devoto es hermana de Julieta Poggio, finalista de la temporada 2022. Poggio es bailarina, actriz y modelo. Trabajó en el canal de streaming de Telefe dentro del ciclo Te pido mildis y formó parte del proyecto Zoom, acercate más. La participante se describió como una persona racional y con habilidades para la cocina.

Lolo Poggio, la hermana de Juli Poggio que se suma a la casa de Gran Hermano

4. Carmiña Masi: es la primera paraguaya en entrar al certamen. La periodista y conductora de radio y televisión alcanzó notoriedad por una polémica sobre el idioma guaraní. Masi anticipó que no realizará tareas domésticas y prometió un perfil picante para la convivencia diaria.

5. Tomy Riguera: combina su carrera como futbolista en Defensores de Belgrano con su faceta de influencer. El joven realiza videos de humor junto a su madre en redes sociales y afirmó que su único objetivo es ganar la competencia.

Tomy Riguera, uno de los participantes de Gran Hermano ADRIAN DIAZ BERNINI

6. Jennifer Galvarini Torres: apodada Pincoya, llegó desde Chile tras obtener el tercer lugar en la versión de ese país. La técnica en enfermería mantiene un matrimonio y tiene un hijo de 13 años. La participante prometió aplicar estrategias audaces y molestar a sus compañeros durante el juego.

7. Brian Sarmiento: el exjugador de clubes como Racing y Banfield ingresó con su estilo característico. El deportista participó previamente en Bailando por un sueño y aseguró que su transparencia es uno de sus rasgos principales.

Brian Sarmiento, la cuota de fútbol y humor en la casa de Gran Hermano

8. Danelik Galazán: cuenta con cinco millones de seguidores en TikTok. La joven tucumana trabaja en plataformas digitales desde hace cinco años y aspira a consolidarse como cantante.

9. Manuel Ibero Durigon: es estudiante de abogacía y expareja de Zoe Bogach. Durigon busca romper estereotipos sobre la inteligencia y la estética física. El joven se definió como una persona preparada, egocéntrica y soberbia que dedicó gran parte de su vida al estudio.

10. Catalina “Titi” Tcherkaski: utiliza sus redes para debatir sobre vínculos familiares y relaciones. La joven se definió como una persona inquieta que disfruta de la discusión para defender sus puntos de vista.

Catalina “Titi” Tcherkaski

11. Yisela “Yipio” Pintos: es comediante desde hace nueve años. La uruguaya se identificó con estilos de juego intensos y manifestó su deseo de ser la primera ganadora de su país en el formato argentino. Pintos se describió como una persona malhablada y llorona ante la bronca.

12. Juani “Car” Caruso: participó en la película La sociedad de la nieve y asistió a la ceremonia de los premios Oscar. El actor y cantante de Moreno consideró que este reality era una cuenta pendiente en su carrera. Caruso se declaró fanático del juego y aseguró que llegará lejos.

El actor de La sociedad de la nieve que ingresó a Gran Hermano

13. Daniela de Lucia: aportó un perfil profesional al grupo. La coach, escritora y panelista de televisión oriunda de Tandil tomó la decisión de entrar como un desafío para su carrera. De Lucia utilizó un vestuario inspirado en Willy Wonka y planea aplicar sus conocimientos para ganar.

14. Nicolás Sicario: es una estrella de YouTube que realiza desafíos y bromas en su canal. El músico de Avellaneda mantiene una relación de amistad cercana con Ian Lucas y toca la batería, la guitarra y el piano. Sicario expresó su entusiasmo por vivir la experiencia dentro de la casa.

15. Divina Gloria: ingresó al programa con un estilo audaz y transgresor. La artista alcanzó el reconocimiento masivo junto a Alberto Olmedo en el ciclo No toca botón. Gloria definió su entrada a la casa como una experiencia que deseaba realizar en su trayectoria profesional.

Divina Gloria, una de las famosas en entrar a la casa de Gran Hermano (Foto: @granhermanoar)

16. Gabriel Lucero: Es el dibujante y creador de Gente Rota en redes sociales. El humorista y compositor busca que el público conozca a la persona detrás de sus animaciones virales. Lucero se reconoció como un fanático de su trabajo y una persona obsesiva con la comida.

17. Jenny Mavinga: Nació en El Congo y reside en La Plata desde hace 23 años. La mujer tiene dos hijas y planea casarse con su pareja actual. Mavinga destacó su carácter fuerte, su gusto por la diversión y su aversión a la suciedad en el hogar.

18. Eduardo Carrera: Regresó a la casa luego de su paso por la edición del año 2003 y su experiencia en el programa de España. Carrera trabaja en un consultorio dental y tiene un hijo. El participante planea utilizar el humor y su experiencia previa como herramientas de juego.

Los jugadores expresaron diversas motivaciones para formar parte de esta edición. Mientras algunos buscan una revancha profesional, otros intentan mostrar una faceta personal alejada de sus roles públicos. La competencia inició con un clima de expectativa por las nuevas reglas y la diversidad de perfiles que integran esta generación dorada.

