Gran Hermano 2026: se filtró la lista de los nuevos participantes que entrarían a la casa este 24 de febrero

Este lunes 23 de febrero se encendieron las luces de la casa de Gran Hermano 2026, con una edición especial que ya genera expectativa: la llamada “Generación Dorada”, en el marco del 25° aniversario del histórico reality. Con la conducción nuevamente a cargo de Santiago del Moro, el programa estrenó una propiedad renovada, cambios en las reglas y un formato que reúne a participantes provenientes de distintos ámbitos, como el espectáculo, el periodismo, las redes sociales y el deporte, además de exhermanitos. En ese contexto, en las últimas horas comenzó a circular la lista filtrada de quienes ingresarían a la casa este martes 24 de febrero.

A 25 años de su primera emisión, el programa regresó con una apuesta más ambiciosa que nunca. Tras la proyección de un video que recorrió las distintas ediciones y dejó al descubierto las remodelaciones de la casa, Santiago del Moro le dio la bienvenida este lunes a los primeros competidores, que ya se encuentran instalados y en plena adaptación al juego. En ese marco, el conductor también adelantó que este martes se sumarán nuevos participantes, un anuncio que elevó aún más la expectativa en torno a esta edición especial.

Santiago del Moro confirmó que este martes ingresan nuevos participantes a la casa de Gran Hermano (Captura: Telefe)

Este lunes ingresó una importante tanda de participantes a la casa de Gran Hermano, entre las que había figuras conocidas, personalidades de redes y perfiles completamente nuevos: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Camila Masi, Tomy Riguera, Jennifer Galvarini Torres, Brian Sarmiento, Danelik Galazán, Manuel Ibero Durigon, Catalina Tcherkaski, Yisela Pintos, Juani Caruso, Daniela de Lucia, Nicolás Sicario, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga y Eduardo Carrera, integraron la primera camada diversa que ya empezó a marcar el pulso de esta edición aniversario.

En medio de esto, las teorías sobre quiénes son el resto de los concursantes no tardaron en multiplicarse y comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales. Desde las cuentas oficiales de LAM (América TV) difundieron una supuesta lista filtrada con los nombres de los participantes que aún faltarían ingresar a la casa. “¿Será?”, escribieron desde el ciclo, una pregunta breve que alcanzó para encender todo tipo de conjeturas y alimentar la ansiedad del público de cara a los próximos ingresos.

La lista filtrada de los participantes de Gran Hermano 2026 (Captura: X @elejercitodelam)

Por lo que se puede ver en la imagen que se hizo viral, hay personalidades que, por el momento, siguen envueltas en dudas y especulación. Entre ellos aparecen Kennys Palacios, Franco Zunino, Yanina Zilli y Franco Poggio [novio de Lizardo Ponce]. Aunque estos nombres comenzaron a ganar fuerza entre los seguidores del reality y alimentaron todo tipo de teorías, hasta el momento no hubo confirmación oficial, por lo que su posible ingreso a la casa sigue siendo una incógnita.