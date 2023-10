escuchar

Hace justo un año, a principios de octubre de 2022, la prensa filtraba que tanto Gisele Bündchen como Tom Brady habían contratado sendos abogados matrimoniales. Tras un verano en el que los medios estadounidenses hablaban de un más que claro distanciamiento entre la pareja, que llevaba junta casi 15 años, la noticia -junto al hecho de que ya vivían en casas distintas- parecía la crónica de una muerte anunciada. Y así fue.

Unas semanas después, a finales de octubre, la modelo y el jugador de fútbol americano hacían pública su decisión de separarse en un escueto comunicado conjunto a través de sus redes sociales . Un juzgado de Florida veía el adiós de la pareja perfecta, que se separaba tras dos hijos en común (y un tercero de él, más mayor, que ella acogió desde que era un bebé, y al que llama “hijo de regalo”) y 13 años de matrimonio. Desde entonces, poco han hablado los protagonistas del asunto. Ahora que las aguas van volviendo a su cauce, ambos van dando pistas de cómo fueron aquellos duros días de “drama”.

Brady ha sido el más silencioso al respecto. Más alejado de la prensa (más allá de la deportiva) que su exesposa, el considerado como el mejor lanzador de la historia del fútbol americano apenas da entrevistas, sobre todo desde su ya definitiva retirada el pasado mes de febrero. Él maneja su propia narrativa a través de sus perfiles de redes sociales y del podcast sobre fútbol que presenta en Sirius XM, llamado Let’s Go. En septiembre, esta serie narrada regresó con su tercera temporada, y ha sido en su quinto episodio en el que Brady, de 46 años, ha dejado caer algunos detalles de su divorcio. En él, el deportista ha admitido que lidiar con esa separación fue “duro”, sobre todo al estar tan expuesto .

Según le contó a sus compañeros, escuchaba con demasiada frecuencia que hablaban sobre él diciendo: “Amo a Tom Brady, pero...” y que esos “peros” son cuestiones personales en las que tiene que seguir trabajando. “ Probablemente, soy un poco obsesivo-compulsivo con algunas cosas de mi vida. Me gusta tener las cosas bajo control y con estabilidad ”, relataba. “Intento aprender de mí mismo cada día”. “Todos deberíamos tener una cierta autoconsciencia, es algo complicado. Estamos en una cultura en la cual, hoy en día, es complicado reconocer las cosas”, relataba. “Alguien como yo está constantemente bajo la mirada del público. Siempre intento hacer lo correcto. No quiero lidiar con más dramas en mi vida. Ya he tenido montones de drama”, confesaba, sabiéndose observado tras su mediática separación, pero sin querer citar el nombre de su exmujer ni la situación en concreto.

En noviembre del año pasado, apenas unos días después de conocerse su ruptura, Brady fue el primero en hablar de la misma durante una charla en ese mismo podcast. “Creo que hay muchos profesionales que a lo largo de su vida pasan por cosas con las que lidiar en sus trabajos y con las que lidiar en sus casas”, comentó. “ Obviamente, la buena noticia es que es una situación muy amistosa y que estoy muy centrado en dos cuestiones: cuidar de mi familia, sobre todo de mis hijos, y hacerlo lo mejor que pueda para ganar partidos. Eso es lo que hacen los profesionales ”.

Durante estos últimos meses, y sobre todo en verano, ha sido visto en compañía de la modelo Irina Shayk. Han salido por Los Ángeles, donde se les vio cuando él la pasaba a buscar en la puerta de su hotel una tarde para dejarla a la mañana siguiente y volver a por ella pocas horas después. En septiembre, se les vio juntos en el apartamento del deportista en Nueva York. Fuentes cercanas a ellos han afirmado que están en una relación, “por el momento, informal”.

Gisele Bündchen, de 43 años, ha sido más clara con respecto a su separación desde el principio. En una entrevista en exclusiva con la revista People, se sinceraba sobre la difícil época que había vivido. “Ha sido muy duro para mi familia. Han sido muchas cosas, en muchas áreas de mi vida (...) .Todo lo que podemos hacer es dar lo mejor que tenemos a nuestros más allegados”, afirmaba, asegurando que la meditación, el ejercicio que practica cada día (yoga, pesas y caminar) y la nutrición la han ayudado. “ Si no tuviera todas estas herramientas diferentes para sostenerme en momentos así, habría sido muy difícil. Y creo que todos podemos decirlo, porque todos pasamos por altibajos en nuestras vidas ”. Ella y sus hijos se han asentado en Miami, donde pasan mucho tiempo al aire libre y donde los niños, Benjamin, de 13 años, y Vivian, de 10, han empezado a ir al colegio de forma presencial tras un tiempo de escuela en casa.

Unos días después de esa entrevista, la modelo brasileña charlaba en una entrevista con la cadena estadounidense CBS acerca de su separación y de cómo le fue difícil aceptar que su matrimonio se rompiera. “[Nuestra ruptura] no fue lo que había soñado ni lo que desearía, mis padres llevan 50 años casados y, la verdad, quería que funcionara. Pero creo que tienes que aceptar, ya sabes, que desde que empiezas cuando tienes veintitantos años, a veces creces y sigues con alguien, a veces te separas”, contó durante una charla informal, sentada en un jardín y caminando en la playa. También reconoció que se sentía “muy agradecida” por su relación, puesto que fruto de ella habían nacido sus dos hijos. “ Él es el padre de mis hijos, así que siempre le desearé lo mejor ”, afirmó entonces.

Bündchen solo ha hablado en contadas ocasiones de su separación, pero ya lo ha hecho más que su exmarido. De hecho, fue la primera en dar una entrevista larga al respecto, cinco meses después de anunciar el final de su matrimonio, en la revista Vanity Fair. En ella confesó que su divorcio era “la muerte de un sueño”, “una muerte y un renacimiento”. “ Es duro porque te imaginabas que tu vida iba a ser de una determinada manera e hiciste todo lo que pudiste. De niña, creía en los cuentos de hadas. Es hermoso creer en eso y estoy muy agradecida de haberlo hecho ”, relataba emocionada. “Lo das todo para conseguirlo. Das el cien por ciento de ti misma y es desgarrador cuando no acaba siendo aquello que esperabas y por lo que trabajaste. Lo único que puedes hacer es cumplir con tu parte”.