Qué dijo Andrés Gil, tras ser señalado como responsable de la ruptura entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Hace unos días, su nombre volvió a estar en el centro de la escena. Luego de que Gimena Accardi confesara que le fue infiel a Nicolás Vázquez, las miradas volvieron a posarse sobre Andrés Gil como el supuesto tercero en discordia. Este fin de semana, los actores volvieron a subirse a las tablas con la obra En otras palabras y, a la salida, el intérprete rompió el silencio.

Andrés Gil y Gimena Accardi se dieron un fuerte abrazo arriba del escenario en Bahí Blanca (Fuente: Instagram/@enotraspalabrasteatro)

Si bien cuando explotó el escándalo el actor ya había hablado a través de sus redes sociales, esta es la primera vez que lo hace ante una cámara. Fue al finalizar la función en Bahía Blanca que el coprotagonista de Accardi habló sobre las versiones que lo acusan de interferir entre el matrimonio de su compañera y el director de la obra. “Estoy con Cande (Vetrano) en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte”, reveló en Intrusos.

“¿Cómo tomó ella todo esto?”, le preguntó el cronista de América en referencia a la actriz de Casi Ángeles, que es muy amiga de Accardi: “Bien, bien. Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo; el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, aseguró. Respecto a cuál es la estrategia para ignorar estas versiones, expresó: “Intentando no leer, ni engancharnos con las cosas que están diciendo. Cuidando a mi familia”.

Andrés Gil y Cande Vetrano llevan 10 años en pareja y tienen un bebé (Foto: Instagram @andresgil)

“También Gime y Nico están pasando por un momento bastante cho… y no está bueno. No está bueno que además agreguen cosas que son mentira y por ahí estaría bueno que respeten su intimidad”, agregó en referencia a sus amigos. Sobre su decisión de salir a hablar en redes sociales ni bien explotó todo, explicó: “Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo, dije: ‘Por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas y evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas’, para que haya respeto más que nada”.

En cuanto a cómo fue volver a compartir el escenario con su compañera, relató: “Ahora queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Yo tuve un año y medio con ellos increíble. Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor. Hubiese estado bueno evitar todo este quilombo pero bueno…”.

Andrés Gil y Gime Accardi son protagonistas en la obra En otras palabras, la cual dirige Nico Vázquez

“Tu mujer es amiga de Gimena”, lanzó el movilero intentando saber cómo estaba esa relación en estos momentos. “Sí, obvio, los queremos mucho. Hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo pero vamos a disfrutar todos estos últimos días todos juntos. Sé cómo funcionan estas cosas, estoy tratando de que no me afecte. La gente que me conoce sabe como soy, con la gente que quiero y me importa ya está todo claro”, advirtió quien también asegura haber hablado con Vázquez; su amigo y director sobre las tablas.

Su descargo en redes

A comienzos de julio, Gime Accardi y Nico Vázquez anunciaron su separación tras 18 años juntos. Si bien la pareja aseguró que su decisión se debía a un desgaste, los rumores de terceros en discordia sobrevolaron la noticia. Mientras que a él se lo vinculaba con dos de sus compañeras de Rocky, Dai Fernández y Mercedes Oviedo, a ella se la relacionó con su compañero de teatro, Andrés Gil.

Hace casi una semana, los rumores volvieron a reavivarse cuando se supo que Fernández se había separado de su novio. Sin embargo, ante las especulaciones de que el motivo sería por un affaire con Vázquez, Accardi decidió salir a hablar en el ciclo Sería imposible de OLGA. Allí, la actriz confirmó que le había sido infiel a su exmarido con una persona “random”, lo que provocó la desestabilización de la pareja y la posterior separación.

El descargo de Andrés Gil en su cuenta de Instagram (Foto: Captura Instagram/@andresgil)

Fue después de su descargo público que Gil rompió el silencio por primera vez para despegarse del mote de “tercero en discordia” que se le adjudicó durante todo este tiempo. “Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió el actor ante sus casi 700.000 seguidores.