Cande Vetrano habló sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

El divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez aún es tema de conversación y genera a diario repercusiones en los medios. Aunque la actriz reconoció haber sido infiel en el pasado, ambos intentaron ponerle punto final a la polémica que se desató tras la separación. En medio de rumores y especulaciones, entre los cuales surgió el nombre de Andrés Gil como “tercero en discordia”, por primera vez Cande Vetrano, pareja del actor, decidió romper el silencio y expresar su postura sobre la situación.

Vetrano asistió al estreno de Verano Trippin, donde hizo su primera declaración pública tras el revuelo mediático que involucró a su pareja con Gime Accardi. Allí estuvo acompañada por su amiga y directora de la película, Morena Fernández Quinteros, y se encontró con la prensa en la alfombra roja. Lejos de esquivarlos, respondió las preguntas sobre la controversia que la colocó en el centro de atención.

Cande Vetrano rompió el silencio en medio del escándalo (Foto: Instagram/@andresgil)

El origen del escándalo se remonta a la declaración pública de Accardi, quien reconoció haberle sido infiel a Nico Vázquez. A partir de ese momento, comenzaron a circular versiones en redes sociales que señalaban a Andrés Gil, compañero de elenco de la actriz, como el supuesto “tercero en discordia”. Aunque ella aclaró que su relación extramatrimonial fue con una persona ajena al ambiente artístico, los rumores persistieron.

Tras la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez, Andrés Gil quedó señalado como el tercero en discordia (Fuente: Instagram/@enotraspalabrasteatro)

En LAM (América TV) compartieron la nota con Cande Vetrano. El cronista del programa le consultó sin vueltas sobre el impacto del escándalo en su vida y ella, lejos de evitar responder, aseguró: “Son cosas que pasan. Paj… de la vida, pero bien”. Antes de irse, expresó: “Amor para todos”. A pesar de mostrarse cordial, la incomodidad de la actriz resultó evidente, ya que nunca antes había estado envuelta en una polémica de este tipo. “Mi primer escándalo”, dijo antes de irse.

El detalle en una foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que descolocó a todos tras el final de su última función

El 31 de agosto, Gimena Accardi y Andrés Gil llevaron a cabo la última función de la obra En otras palabras en San Juan, frente a una sala completamente llena.

El detalle llamativo de Gimena Accardi y Andrés Gil sobre su vínculo que dio de qué hablar (Fuente: Instagram/@gimeaccardi)

Tras la función, el elenco y el equipo de producción celebraron con comida y karaoke, en un ambiente que parecía festivo. Sin embargo, una imagen capturada después del evento llamó la atención por un detalle sobre cómo estaría el vínculo entre los dos actores, lo que generó comentarios y especulaciones.

Tanto en la previa como después de la función, los actores compartieron mensajes en Instagram alusivos al cierre de la gira y a la obra, dirigida por Nicolás Vázquez.

El llamativo espacio entre Andrés Gil y Gimena Accardi que dio de qué hablar (Fuente: Instagram/@gossipeame)

Entre ellos, la actriz publicó dos fotos del equipo completo sobre el escenario con la escenografía de fondo. Lo que resultó llamativo fue que, en la imagen, Gil y Accardi, sentados uno al lado del otro en un sillón, mantenían un notable espacio, casi como si fuera intencional. La captura fue replicada por la cuenta @Gossipeame, que comentó: “Me genera incomodidad hasta a mí”.