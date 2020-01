¿Qué? El insólito consejo de actuación que le dio Chuck Norris a Jessica Simpson

Jessica Simpson contó una anécdota que protagonizó con el actor de Walker, Texas Ranger Fuente: Archivo

30 de enero de 2020 • 16:55

Actuar es todo un trabajo, e incluso los más reconocidos actores a veces necesitan ayuda cuando están iniciando su camino dentro del ambiente artístico. Este fue el caso de Jessica Simpsons, que contó el insólito consejo que le dio Chuck Norris luego de que la rechazaran en un casting para formar parte de El Club de Mickey Mouse, show televisivo del que salieron estrellas como Justin Timberlake, Ryan Gosling, Christina Aguilera y Britney Spears.

" Él me decía que tenía demasiadas expresiones faciales, así que me puso cinta adhesiva en la cara para que haga todo mi diálogo sin mover mis cejas", comentó entre risas Simpson, invitada al late night show de Jimmy Kimmel. "Me miró de manera seria y me preguntó cuál era mi actor favorito. Al rato me dijo que para actuar tenía que encontrar mi Denzel Washington interior. Le dijo a una niña de 12 años que copie a Denzel, no sabía ni quién era", afirmó la actriz, que admitió que la situación le "arruinó" la manera de ver a Washington en pantalla. " Todo lo que podía hacer era verle las cejas", bromeó.

Luego de audicionar para el espectáculo de variedades de Disney y llegar al último paso de la selección, a Simpson le dijeron que necesitaba más clases de actuación. "Cuando sos de Dallas, no hay muchos lugares a donde puedas ir", advirtió. En ese momento, 1992, ella tenía 12 años y recuerda que Norris era una persona "un poco dura". El actor, que luego protagonizó la popular serie Walker, Ranger de Texas, era la única opción seria que había en la ciudad donde vivía. "Ahora que lo pienso, estaba destinada a llevarse una nominación en los premios Razzie", recuerda la actriz, que tuvo dos oportunidades de ganar los premios a lo peor del cine en el 2005 y en el 2006.

La razón de la entrevista fue la presentación de su autobiografía Open Book, en el que la cantante recuerda varios momentos de su vida y cuenta anécdotas que nunca antes salieron a la luz. Una de las otras que comentó en el late night show fue su brevísimo romance con Justin Timberlake.

La cantante de " I wanna love you forever" contó que, en una ocasión, los dos estaban besándose en su casa cuando "Justin saco su teléfono y empezó a mandarse mensajes con alguien". Pasmada, la cantante recordó que se empezó a preguntar si él se estaba hablando con otra chica, pero no: l a persona que estaba recibiendo esos textos no era ni más ni menos que Ryan Gosling. "Ellos tenían una apuesta desde los 12 años para ver quién me iba a besar primero, y le estaba diciendo que había ganado. Lo peor es que ni siquiera sé que es lo que habían apostado", concluyó Simpson, con mucho sentido del humor.