Hace unas semanas, Courteney Cox, conocida por interpretar a Monica en Friends, publicó un video en su cuenta de Instagram sin pensar que iniciaría un nuevo reto viral. En el clip editado en reversa, la actriz aparece en bikini saliendo de una piscina, se coloca una bata, toma una bebida y se coloca unos lentes de sol mientras suena el tema de Missy Elliott, "Work it".

Tras casi 3 millones de reproducciones y miles de comentarios, los seguidores de la celebrity comenzaron a hacer efectivo el reto y a imitarla: el hashtag #courteneycoxchallenge comenzó a hacerse viral con publicaciones provenientes de otros famosos e influencers y también de fanáticos que tenían una pileta a mano y el clima adecuado para llevar adelante el desafío.

Algunas de las muestras del desafío, que se registraron en diversas partes del mundo:

Además de la repercusión de su video, Courteney impactó a muchos con su figura esbelta a los 55 años. Así, recibió comentarios de otras actrices como Kaley Cuoco, Busy Phillipps, Isla Fisher y Ashley Tisdale.

En su cuenta de Instagram, a Cox se la puede ver recordando viejos momentos de Friends, sumándose a los desafíos virales como el de "cómo te verás en la vejez" o compartiendo momentos con sus amigas, entre las que se encuentra Jennifer Aniston. Y, aunque hoy se la puede notar muy segura de su imagen, en el pasado ha confesado lo difícil que resulta envejecer en Hollywood. "Para una mujer en esta industria, el hecho de envejecer no es fácil. Pero he aprendido la lección", contó Cox hace unos años. "En ocasiones tratás de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. (...) Lo intentás, pero un día ves una foto tuya y piensas 'Oh, Dios, estoy horrible'. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras que se disuelven y se van".