Qué es Wizzy World, el gigante del entretenimiento infantil que anunció la alianza con Cris Morena
Se trata de una plataforma de entretenimiento y educación para niños en edad preescolar. Allí, la autora y productora argentina intentará conquistar a los más chicos
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Cris Morena decidió ampliar su público y, con el objetivo de conquistar a los más chicos, se sumó al universo animado de Wizzy World, un espacio destinado a los niños en edad preescolar.
Wizzy World es un universo animado infantil que tuvo su desembarco en el mundo del entretenimiento en octubre de 2025 y que busca posicionarse como una nueva generación de contenido preescolar. Dentro de un ecosistema diseñado para acompañar el desarrollo infantil, integra en una plataforma pensada especialmente para los más chicos animación, música, tecnología y aprendizaje.
En pocos meses, el canal de YouTube de Wizzy World superó los 250 videos publicados en español, inglés y portugués. Además, alcanzó decenas de miles de suscriptores en tiempo récord y se consolidó como una de las propuestas más innovadoras del segmento.
Con personajes mágicos, entrañables y visualmente únicos, desarrollados con animación de alta calidad, Wizzy transforma cada momento cotidiano en una oportunidad para aprender, explorar y descubrir el mundo con alegría, seguridad y fantasía.
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