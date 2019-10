¿Qué le reclama Araceli González a Adrián Suar?

"He sido paciente pero hasta acá llegué", dice Araceli González sobre el conflicto con Adrián Suar Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

Tuvieron una historia de amor romántica y pasional que hipnotizó a todos porque ambos eran jóvenes, hermosos y famosos. Y la separación también fue tan comentada como ese amor que los unió. Intentaron volver pero no funcionó y, desde entonces, Araceli González y Adrián Suar están enemistados. Este enfrentamiento volvió a ser noticia porque en una entrevista con Intrusos, la actriz declaró que todavía hoy, a 17 años de su separación, mantiene un conflicto con Suar por la división de bienes: En este tiempo hubo arreglos, postergaciones, vueltas y enredos nunca desenredados. "He sido paciente pero hasta acá llegué", aseguró.

Mientras Adrián Suar filma una película en la ciudad de Chascomús, que lo tiene como protagonista, Araceli se reunió con sus abogados y emitió un comunicado oficial en el que exige una nueva división de bienes.

La actriz le envió un audio a Jorge Rial, que lo reprodujo en Intrusos (América). "Necesito ordenarme un poco porque tenemos a la mamá de Fabi (Fabián Mazzei, su pareja) que está muy mal y yo lo ayudo a la par de él porque es tema de familia, de salud y es muy fuerte. Por otro lado, mis abogados estaban preocupados porque se mentía en la devolución del entorno de él (por Suar). Una parte es el entorno con sus abogados, su hermano (Paul Kirzner) y su gente. Y por otro lado está mi entorno, que saben lo que viví, y un buffet de abogados que trabaja desde hace años. Hace dos años que se inició esa causa y nunca se llegó a un acuerdo en la división de bienes. Yo les digo a mis hijos que no tenemos que mezclar lo emocional porque es un tema de derechos que me corresponde. Durante años intenté llegar a ese acuerdo pero fue imposible".

Y luego mandó otros audios, aunque Rial mostró que borró algunos mensajes. "El entorno (de Suar) no entiende por qué Araceli reclama, me tratan de loca. Pero entiende y se hacen los p.... Tengo que hablar con la verdad y ser contundente. Esto está en juicio, en un juzgado familiar. Obviamente el entorno de él miente. Hay una demanda larguísima que se trabajó con contadores, abogados y hasta con mi psicóloga. Siempre quise llegar a un arreglo por el lado bueno y él no quiere. Me gustaría tener una linda relación por nuestros hijos pero él nunca quiso eso. Hace dos años que le inicié un juicio y a una audiencia a la que no fue y a las otras veces que fue, no quiso llegar a un arreglo", aclaró.

Marcela Tauro habló en forma privada con Araceli, quien le dio algunos detalles. "Me dijo que le hicieron firmar la división de bienes muy rápido y que le dieron tres departamentos. Porque la casa del country Highland es de ella. De alguna manera la apuraron para firmar, y lo hizo por los chicos. Araceli siempre supo que la división de bienes no fue legal. Firmó en un cuartito, a los dos días de separarse. Está cansada de que quieran hacerla quedar como a una loca. Parece que en una audiencia Suar le dijo que en la otra vida le iba a dar lo que corresponde", contó.

Al mismo tiempo, los abogados de Adrián Suar enviaron un comunicado que leyó Adrián Pallares. " Ambas partes, de común, acuerdo con fecha 5 de diciembre del 2005 celebraron un convenio de división de bienes. Ese convenio fue ratificado por ambas partes el 21 de diciembre del 2015, con un acuerdo complementario. Son incompresibles las declaraciones de la señora Araceli González. Nada se adeuda. Sus declaraciones son difamatorias", se señala en el comunicado.