Adrián Suar y el reclamo de bienes de Araceli González

Una reciente declaración de Araceli González a una revista semanal removió el avispero respecto a la relación tirante que tiene con su exmarido, Adrián Suar, y que en este caso se vincula a la división de bienes al momento del divorcio.

"Quiero contarles veinte años de mi vida. Durante todo ese tiempo vieron a una mujer que iba y venía, que trabajaba hasta el desmayo, que rió y que lloró, a veces entera, otras desestabilizada. Y ya es hora de decir la verdad", contó la actriz quien, luego de reunir a su gente cercana, inició "una lucha definitiva, ni más ni menos que por lo que me corresponde", expresó, para luego entrar en detalles.

"Desde mi divorcio, jamás conseguí la división de bienes. He firmado papeles que me mostraban, hubo 'arreglos' nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto, pero hasta aquí llegué. Siempre he dicho que denunciar protege, que acobardarse es un error. Y no voy a seguir dando un ejemplo contrario. Si me quedo en casa haciéndome la p... y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse, no estaría comunicándoles quién soy en realidad", expresó Araceli en una entrevista con la revista Gente, en su última edición impresa.

La respuesta del entorno de Adrián Suar

Según fuentes cercanas a Suar, las declaraciones de la actriz -de quien se separó en 2002 y se divorció en 2004, y con quien tiene un hijo en común, el también actor Tomás Kirzner-, lo tomaron completamente por sorpresa.

Allegados a Suar expresaron a LA NACION que la división de bienes "se produjo en 2005 a través de abogados, cuando se llegó a un acuerdo" y que "todo se hizo en regla". Asimismo añadieron que en caso de que alguna vez se tome la decisión de vender Polka Producciones, "el 5% le corresponde a Araceli" porque así se acordó en su momento.