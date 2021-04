¿Qué pasa entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani?

El malestar en la relación entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani data de hace algunos años, cuando en 2018 Mirtha reveló en su programa que Adrián Suar y las autoridades de El Trece le habían propuesto hacer un programa todos los mediodías, de lunes a viernes. Ese era el horario, justamente, que tenía Fabbiani en ese momento, con su magazine El diario de Mariana. Ese año fue el último en que la conductora se sentó a la mesa de Mirtha.

En la actualidad, Mariana almuerza cada mediodía en su flamante ciclo, Lo de Mariana, y eso alertó a Legrand, a Juanita Viale y a Nacho Viale, que es productor de su abuela. Ellos todavía no hablaron del tema pero sí lo hizo Marcela Tinayre. “¿También se almuerza en Lo de Mariana? Yo no vi el programa. Lo raro es que sea todo en el mismo canal”, dijo la conductora de Las rubias, muy picante, en diálogo con Intrusos, por América.

El palito de Marcela Tinayre para Mariana Fabbiani: "Mirtha hay una sola" - Fuente: América

“Si yo fuese la productora y me ponen el mismo programa... No, me corrijo, porque está lejos de ser el mismo. Mirtha es una sola. Es el formato. Y que almuercen de lunes a viernes cuando era quien lo hacía hace años en ese mismo canal, algo diría. Estaría enojada”, añadió Tinayre.

Pícara, Marcela deslizó que podría ser una venganza de Mariana porque Mirtha develó hace tres años que El diario de Mariana terminaba. “¿Será por eso que ella hace esto ahora? Lo voy a plantear ahora en mi casa”, dijo al despedirse del móvil.

Por su parte, Adrián Pallares contó que Mirtha prefiere no hacer comentarios sobre el parecido de Lo de Mariana con sus clásicos almuerzos.

Mariana Fabbiani cuenta cómo fue su charla con Mirtha Legrand

“No comento mejor. Yo no tengo nada con Marianita. La descubrió Daniel Tinayre en una fiesta en honor a Mariano y Myrna Mores, imitando a la Pantoja. Nos maravilló. Y no trabajó con él porque no hubo oportunidad, pero no hicimos más que elogiar a Mariana”, aclaró Legrand.

