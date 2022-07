Quentin Tarantino y Daniella se convirtieron en padres por segunda vez

Quentin Tarantino y Daniella Pick fueron padres otra vez. La pareja le dio la bienvenida a la nueva integrante este fin de semana, según informó revista People. “Daniella y Quentin Tarantino están felices al anunciar que Daniella dio vida a una beba el 2 de julio de 2022, una hermanita para Leo, su primer hijo”, dice el comunicado.

El director de Había una vez... en Hollywood y la modelo y cantante habían anunciado que estaban otra vez en la dulce espera, en febrero pasado. Además, en el programa de Jimmy Kimmel, Tarantino había abierto su corazón respecto de cómo vive su paternidad y había revelado el motivo detrás del nombre de su primer hijo. “Casi no le ponemos ese nombre porque la gente iba a pensar que lo llamamos así por Leonardo DiCaprio -íntimo amigo del realizador. No hay ningún problema con eso, pero el nombre viene del abuelo de mi esposa, pero también porque en nuestros corazones él era nuestro leoncito”, dijo. Y agregó: “Entonces, él es un león. Así es cómo lo pensamos”.

La historia de amor

Quentin Tarantino y Daniella Pick tuvieron una beba el pasado 2 de julio Instagram

Daniella, hija del cantante israelí Tzvika Pick, empezó a salir -de forma intermitente- con Quentin después de conocerlo en 2009 cuando él estaba promocionando el film Bastardos sin gloria. Salieron durante 3 meses, pero luego se separaron por los viajes y el constante trabajo del director y no se vieron durante 6 años.

Tras esa larga pausa, el amor fue más fuerte y volvieron a ponerse en contacto, primero por teléfono, y luego en persona. La pareja se comprometió en junio de 2017 y contrajo matrimonio en noviembre de 2018.

El flechazo fue tal entre ellos que Quentin no cumplió con una de sus promesas, la de no casarse hasta no terminar con las 10 películas con las que dijo que daría por finalizada su carrera. Se casó incluso antes de estrenar la novena, Había una vez... en Hollywood, film protagonizado por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

Al compromiso, que se realizó en un exclusivo lugar en Nueva York, dieron el presente amigos del realizador, muchos de ellos reconocidos actores como Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Diane Kruger, Uma Thurman y Harvey Keitel. La celebración se tiñó de negro poco tiempo después ya que fue organizada por Harvey Weinstein y su esposa Georgina Chapman justo antes de que se destapara el escándalo por las denuncias de abuso en contra el productor.

La boda tuvo lugar en Los Ángeles y fue muy discreta. De hecho se conoció la noticia de que se estaban por casar pocos días antes de que sucediera el evento, gracias a unas publicaciones que hizo la modelo en sus historias de Instagram. La fiesta fue en el hotel Península, de Beverly Hills. Según informó E!, el enlace siguió las tradiciones judías, duró una hora y la novia lució un vestido de Dana Harel. También se supo que hubo pocos invitados, entre ellos los actores Harvey Keitel y Tim Roth - a los que Tarantino conoce desde que trabajó con ellos en Perros de la calle- y el cineasta Eli Roth.

Dos años después, le dieron la bienvenida a Leo. En febrero de 2020, lo anunciaban también a través de un comunicado: “Daniella y Quentin están felices de anunciar el nacimiento de su primer hijo”.

Los amores previos y la diferencia de edad

Quentin Tarantino, en Cannes, junto a Daniella Pick Reuters

Antes de Daniella, Tarantino había salido con varias personalidades del cine, entre ellas: Mira Sorvino, Sofia Coppola, Courtney Hoffman y Kathy Griffin. También se habló mucho de su amor platónico con Uma Thurman, musa de varias de sus películas, con quien tuvo una breve relación en 2014.

Sin embargo, volvió a los brazos de Pick, a quien le lleva 20 años y con quien dio el sí por primera vez en su vida y hasta decidió instalarse por un tiempo en Israel para acompañarla.

Daniella sabe lo que es vivir con artistas: nació en una cuna donde se respiraba música. Sus padres son cantantes conocidos en Israel, de hecho su padre fue el autor del tema “Diva” con el que el país ganó el Festival de Eurovisión de 1998; y junto a su madre, Mirit Shem-Or, firmó y cantó grandes éxitos del pop israelí de los 60 como “Mary Lou”. Daniella siguió los pasos de sus progenitores, primero junto a su hermana Sharona, en The Pick Sisters, y después como solista, una faceta que viene combinando con su otra afición, el modelaje.