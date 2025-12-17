Quién encontró los cuerpos de Rob Reiner y su mujer, y qué planes tenía el matrimonio para ese fatídico domingo

A tres días de la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, siguen conociéndose detalles escalofriantes respecto a esta tragedia en la que su hijo Nick es el único sospechoso. Ante la cantidad de versiones que circulan sobre el caso, un allegado a la familia rompió el silencio y reveló cómo fueron hallados los cuerpos del director y su mujer, qué planes tenía el matrimonio para ese domingo y cómo fueron sus últimas horas.

Según las declaraciones de esta fuente a The New York Times, fue la masajista de la pareja la que alertó sobre una situación extraña en la casa del lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Al parecer, Rob y Michele querían “relajarse” antes de cenar con sus amigos Barack y Michelle Obama esa noche. Sin embargo, nada de eso sucedió.

Los Reiner durante una de las últimas salidas públicas en familia. Romy fue quién encontró a sus padres muertos mientras que Nick es el principal sospechoso de este crimen Richard Shotwell - Invision

Cuando la profesional llegó a la cita vespertina, tocó el timbre pero no tuvo respuesta. Extrañada por la situación, llamó a la hija del director, Romy, quien se acercó rápidamente hasta el domicilio de sus padres acompañada por una amiga.

Al entrar, la menor del clan Reiner se encontró con la peor escena: el cuerpo de su padre con notables cortes a la altura de su garganta yacía en uno de los ambientes de la lujosa mansión. Totalmente en shock, la joven huyó del domicilio sin saber que su madre también estaba muerta en otra habitación; fueron los paramédicos que llegaron minutos después (y luego de que su amiga llame al 911) los encargados de darle la noticia.

Según este allegado a la familia, que no quiso revelar su identidad públicamente, cuando llegó la policía Romy no sugirió que Nick era el responsable de este asesinato, tal como se dijo mediáticamente durante todos estos días. Cuando las autoridades le preguntaron quién más vivía en la propiedad, la joven respondió que su hermano vivía a unos metros en la casa de huéspedes.

Las horas previas: ¿discusión en una fiesta navideña?

El sábado por la noche, el matrimonio Reiner había asistido junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad celebrada en la casa del comediante Conan O’Brien. El lunes, tras conocerse la noticia de la muerte del director y su esposa, The New York Times informó que en un momento de la cena el joven de 32 años habría sido reprendido por su padre luego de un comportamiento inapropiado. Si bien la fuente en cuestión no desmintió esta versión, sí aseguró que Rob y Nick no tuvieron una discusión acalorada como también circuló en varios portales.

El sábado por la noche, Rob Reiner y su esposa Michele asistieron a una fiesta en la casa del comediante Conan O’Brien. Esa fue su última salida Kevin Wolf - FR33460 AP

A su vez, discrepó con los rumores de que los Reiner habían abandonado la fiesta antes de tiempo debido a la actitud de Nick y aclaró que para ellos no era algo inusual, dejando entrever que el matrimonio ya estaba acostumbrado a estas reacciones de su hijo.

Respecto a cómo era su relación en las semanas previas a este desenlace trágico, remarcó que nada hacía pensar que el joven fuera capaz de tal acto de violencia. Y advirtió que, si bien los roces entre ellos se debían a los problemas de adicción y de salud mental de Nick, siempre habían conseguido resolver sus problemas hablando.

Rob y Nick Reiner en la presentación de Being Charlie en 2016 Captura

De hecho, en 2016 padre e hijo hicieron una película llamada Being Charlie -donde abordaban la historia de un joven adicto a la cocaína y la heroína- como una clara forma de exponer sus propias experiencias.

La detención de Nick

Al ser el principal y único sospechoso, Nick Reiner fue arrestado ese mismo domingo alrededor de las 21.30 por agentes de la Unidad de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles. El joven no estaba en su casa sino a unos 24 kilómetros, cerca del barrio de Exposition Park.

Dos días después, la fiscalía de Los Ángeles lo imputó con dos cargos de asesinato en primer grado. “Procesar estos casos que involucran a miembros de la familia son algunos de los casos más desafiantes y desgarradores que esta oficina enfrenta debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados”, explicó el fiscal de distrito, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

Nick Reiner en una de sus últimas apariciones públicas, en septiembre de este año Richard Shotwell - Invision

Por su parte, su abogado Alan Jackson dijo que este caso presenta cuestiones sumamente complejas y graves. “Es necesario abordarlas, examinarlas, analizarlas a fondo y con mucho cuidado”, remarcó mientras su cliente se encuentra detenido sin derecho a fianza. Los cargos tienen una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte, en caso de ser declarado culpable.