Quién es Elba Marcovecchio, la abogada que enamoró a Jorge Lanata

24 de noviembre de 2020 • 18:02

"Estoy enamorada desde el primer día. Me enamoró todo de él", confesó esta mañana Elba Marcovecchio durante una entrevista con Los ángeles de la mañana, confirmando con esta declaración que está de novia con Jorge Lanata.

Elba es oriunda de la ciudad de La Plata y en 1998 se recibió de abogada, profesión que ejerce desde ese entonces y gracias a la cual conoció al periodista. Tiene 42 años, es viuda y madre de dos niños, Valentino y Allegra.

Actualmente trabaja en el estudio de Fernando Burlando, y es por esto que no es inusual verla en la pantalla chica junto a sus clientes. Marcovecchio está a cargo del divorcio de Valeria Lynch y Cau Bornes, representando a la cantante, y se desempeña como letrada de Claudia Villafañe y Vicky Xipolitakis.

Fue hace tan solo tres meses que conoció a Lanata. Sin embargo, el amor nació casi de inmediato y no pudieron evitarlo. "Me gustó todo de él. Una persona te gusta con todo lo que trae o no te gusta", afirmó ella sin querer dar muchos detalles. "Yo soy muy femenina y él es muy caballero. Estoy absolutamente feliz", agregó.

Un rato después de que la relación se hiciera pública, el periodista habló del tema en Lanata sin filtro, por radio Mitre. "A esta edad uno no tiene novia. Sí, estoy saliendo con alguien, y es todo lo que voy a decir", confirmó al aire. "Abrir esa puerta es estar a un paso de que te pregunten '¿Cuántos polvos te echás por semana?'", explicó sobre la razón por la cual no piensa hablar del tema. "Si quieren una frase: Lanata confirmó las palabras de Marcovecchio".

"Uno se enamora de golpe, no es que uno lo busca", dijo el periodista hace unos meses en una charla mano a mano con Mirtha Legrand. "¿Crees en el amor a primera vista?", inquirió La Chiqui. "Claro, me he enamorado", respondió él. "Una mina te tiene que gustar. Tiene que gustarte lo que ves, pero aparte tiene que ser inteligente y tiene que ser independiente. Eso me parece importante. No me banco a una mina que no haga nada", aseguro.

Si bien la pareja tenía intención de mantener el romance con perfil bajo, una visita al programa Verdad Consecuencia de TN terminó sacando a la luz la relación. Mientras Lanata esperaba para ser entrevistado, Yanina Latorre se dio cuenta que estaba acompañado por alguien muy especial. "Ella es mi abogada y no me lo contó (...). Ayer fui al programa, nos invitaron a Lanata y a mí, y ya todas cuchicheaban en maquillaje porque decían que Jorge iba acompañado por una chica. Cuando entro al estudio estaba él espléndido, lo abracé porque lo amo y a lo lejos veo una chica con un vestido blanco transparente, unos tacos altísimos y digo: 'Esta es mi abogada'. Lo miro y le digo: 'No me digas que esta es tu novia' y los dos me dijeron que sí. Cuando vas a un programa en TN a las 8 de la noche es porque estás muerto de amor", relató la mediática.

