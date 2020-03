Jorge Lanata le reveló a Mirtha Legrand qué lo seduce de una mujer

Jorge Lanata fue el único invitado al programa en el regreso de La noche de Mirtha

Mirtha Legrand volvió a la pantalla de El Trece con su programa de los sábados, y en su regreso, tuvo como único invitado de La noche de Mirtha a Jorge Lanata . La conductora y el periodista repasaron los temas de actualidad, entre ellos la gestión del nuevo Gobierno y la crisis mundial desatada por el coronavirus , así como aspectos referentes al presente profesional y la actual situación de salud del periodista.

Además, la diva quiso saber sobre la vida amorosa del conductor de Periodismo Para Todos (PPT), programa con el que regresará a la grilla televisiva. Tras comentar que mantiene una buena relación con su exmujer Sara "Kiwi" Stewart Brown -donante de un riñón que le salvó la vida-, Lanata contó que en estos momentos no está en pareja.

"Estoy soltero. Uno se enamora de golpe, no es que uno lo busca", dijo el periodista. "¿Qué te enamora de una mujer? ¿Crees en el amor a primera vista?", inquirió La Chiqui. "Claro, me he enamorado", respondió el invitado.

A continuación, el filoso periodista reveló qué atributos debe tener una persona para conquistarlo. "Una mina te tiene que gustar. Tiene que gustarte lo que ves", señaló primero. "¿Físicamente?", profundizó Mirtha. "Sí, pero aparte tiene que ser inteligente y tiene que ser independiente. Eso me parece importante. No me banco a una mina que no haga nada", agregó convencido.

"¿Te importa más eso que lo físico?", insistió Legrand. "No, igualmente que lo físico", aclaró él, y respondió también afirmativamente cuando la conductora le preguntó si alguna vez lo habían rechazado en el amor. "Sí, un montón de veces, obvio", reconoció.

"¿Sufriste por amor?", continuó preguntando Mirtha en el mano a mano. "Sí, cuando era chico", dijo el periodista, quien se reconoció como una persona "llorona" en general. "Capaz que estoy viendo una película y lloro como un b...", agregó.