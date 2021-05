Quién es Erika Camil, el gran amor de Luis Miguel que sufrió por la fama y las traiciones

No cabe ninguna duda de que la historia de amor entre Luis Miguel y Erika Camil tiene tintes novelísticos. Se conocieron de niños, se enamoraron en la adolescencia y juntos le hicieron frente, durante siete años, a las consecuencias de la fama y los golpes de la vida.

Parte de este camino es el que pueden disfrutar los seguidores de Luis Miguel, la serie cada domingo. Tanto en la temporada uno como en la dos, Erika -que hoy es conocida bajo su nombre artístico, Issabela Camil-, es presentada como el gran amor del Sol de México.

El cantante y la actriz se conocieron cuando tenían 10 y 11 años, respectivamente, gracias a una creciente amistad con la familia de ella, en especial con sus padres, el empresario Jaime Camil Garza y la modelo estadounidense Tony Starr. “Eran como hermanos”, contó en alguna oportunidad la madre de Issabela.

En la adolescencia, esa buena relación que tenían entre ambos se terminó convirtiendo en amor, y después de considerarlo durante un tiempo, los jóvenes decidieron darle una oportunidad al corazón y formalizar la relación. “Él regresó cuando tenía 18 o 19 años y ya no eran hermanos, empezaron a salir como pareja”, reveló Starr durante una entrevista con el programa Ventaneando en el 2018.

Durante los años que estuvieron juntos, tanto Luis Miguel como Issabela mantuvieron su relación fuera de las cámaras y del ojo mediático, de hecho no hay ninguna imagen de ambos juntos. “Mi amiga sufrió muchísimo porque no se la mostraba, de hecho no hay fotos juntos. Acompañar a un hombre siete años y no salir... Venía a Argentina y yo le preguntaba, ‘¿Qué viste?’, y me decía, ‘El Sheraton’. Le preguntaba si no salía y me decía que salía por la cocina y no veía nada. Era muy triste la situación, sufrió un montón”, contaba Julieta Ortega, quien vivió con la actriz mexicana en Nueva York durante tres de los siete años que estuvo en pareja con el artista.

“Ella sufría mucho, porque me acuerdo que un día en Los Ángeles me dijo, ‘Lucía, ya no aguanto más’, porque todas las chicas (andaban) ahí detrás de Luis Miguel. Me acuerdo que le dije ‘Déjalo unos cinco o seis años y después vuelves, si no, vas a sufrir mucho’. Bueno, se pelearon y no volvieron. Ella se volvió a casar... Fue un amor de juventud. Era muy difícil ser la novia de Luis Miguel”, revelaba Lucía Miranda, viuda de Hugo Lopez, manager de Luismi, en una charla con la revista Quién.

A pesar de que muchas personas se han referido al noviazgo entre Luis Miguel e Isabella, ella siempre prefirió evitar el tema. “Te voy a decir una cosa, soy una mujer muy privada, son mis cosas y no le interesan a nadie más que a mí, y es todo lo que te puedo decir. Es mi vida, es mi historia y no la voy a compartir con nadie, nunca. Cada quien puede contar lo que quiera”, aseguró durante una entrevista, en la que también negó haber dado permiso para que la serie hable sobre ella. “Si fuera algo que me da vergüenza digo, ‘ay, bueno’, pero no, es algo que pasó”, comentó resignada.

Las razones por las cuales el romance llegó a su fin son inciertas, aunque la madre de Camil reveló hace unos años que la fama de Luismi fue lo que terminó de romper la relación. “Él era cantante famoso, tenía otra perspectiva de la vida, y ella tenía sus proyectos. La vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente a la de Erika”, confesó Tony Starr. “Ella nunca quería estar en esos momentos de gente y prensa”.

Años más tarde, la actriz contrajo matrimonio con el político mexicano Sergio Mayer, con quien tiene dos hijas: Victoria y Camila Antonia. “Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y tuvo otros... Y es hermoso”, aseguró Isabella, al reconocer que debido a la serie, sus niñas comenzaron a hacerle preguntas. “En ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad, sabrán absolutamente todo lo que quieran saber”.

