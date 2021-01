John Mulaney fue investigado por los Servicios Secretos, tras un monólogo en SNL Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

20 de enero de 2021 • 11:08

John Mulaney no estaba haciendo un chiste cuando, semanas atrás, le contó a Jimmy Kimmel que estaba siendo investigado por los servicios secretos estadounidenses, luego de hacer uno de sus monólogos en Saturday Night Live. De acuerdo a AP, agencia que accedió al expediente a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, la investigación, que se abrió en marzo y cerró en diciembre, concluyó que Mulaney no representaba una amenaza para el Estado.

El archivo explica que el comediante "hizo declaraciones inapropiadas sobre el presidente Donald Trump" en el episodio del 29 de febrero de 2020 de SNL. Si bien el expediente aclara que "no se hicieron amenazas directas", observa que seguramente algunos ciudadanos preocupados habrían denunciado a John tras oír su monólogo ("Otra cosa que sucedió en el mandato de Julio César, el poderoso maníaco, fue que todos los senadores agarraron cuchillos y lo apuñalaron hasta la muerte. Eso sería algo interesante si lo traemos de vuelta ahora", lanzó Mulaney durante su presentación).

El comediante, de 38 años, le dijo a Kimmel en diciembre que la broma no era sobre Donald Trump, sino que se trataba de cómo era un año bisiesto y el año bisiesto lo había iniciado Julio César para corregir el calendario. En esa misma línea explicó: "Y otra cosa que pasó con César fue que fue apuñalado hasta la muerte por un grupo de senadores porque se volvió loco. Yo dije: 'Eso es algo interesante que podría pasar'". Al parecer, esas palabras fueron suficientes para que el Servicio Secreto encendiera las alarmas y se comunicara con NBC.

"Me investigaron. Supongo que abrieron un expediente sobre mí por la broma. ¿Estoy emocionado de que haya un archivo abierto sobre mí? Absolutamente. ¿Lo disfruté en el momento? No tanto. Pero la persona que me examinó entendió que la broma no tenía nada que ver con Donald Trump", dijo.

Y agregó: "Fue una referencia elíptica a él. No dije nada sobre él... Fueron muy amables en la entrevista. En términos de evaluación de riesgos, nadie que me haya mirado alguna vez pensó que había registrado más de uno".

Mulaney tiene 38 años y es un cómico, actor, guionista y productor estadounidense que ganó el premio Emmy en dos ocasiones. Nació en Chicago, Illinois, y es tercer hijo de Ellen, una profesora de derecho y Charles W. "Chip" Mulaney, Jr., un abogado Después de graduarse en Georgetown, se mudó a Nueva York y fue contratado como asistente de oficina en Comedy Central. En agosto de 2008, audicionó para Saturday Night Live y se ganó un lugar en la sala de guionistas, donde permaneció durante seis temporadas. El comediante, quien tuvo que ingresar a rehabilitación por sus problemas de adicción al alcohol, está casado desde 2014 con la maquilladora Annamarie Tendler.

