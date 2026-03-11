Alerta en Washington: el conductor de una camioneta se estrella contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca

WASHINGTON.— Las calles que rodean la Casa Blanca fueron cerradas este miércoles por la mañana en hora pico después de que una camioneta se estrellara contra una de las puertas de seguridad del complejo presidencial.

El conductor fue detenido en el lugar y está siendo interrogado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de la protección del presidente y de la sede del gobierno estadounidense.

Un miembro del Servicio Secreto de EE. UU. vigila la escena luego de que un vehículo chocara contra una barricada de seguridad cerca de la Casa Blanca en Washington, el 11 de marzo de 2026 BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La policía no dio de inmediato detalles sobre el conductor del vehículo, que chocó contra una reja en la plaza Lafayette, al norte de la Casa Blanca.

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según las primeras informaciones, el vehículo impactó contra las puertas ubicadas en la intersección de Connecticut Avenue y H Street, en el perímetro norte de la Casa Blanca.

Las autoridades indicaron que no se reportaron heridos, pero se dispusieron cierres de calles en la zona, lo que provocó importantes demoras en el tránsito poco antes de las 7.00 hora local (8.00 en la Argentina).

El episodio ocurre en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad en Estados Unidos, tras una serie de incidentes registrados desde que el país lanzó su acción militar en Medio Oriente.

El sábado pasado, por ejemplo, dos presuntos miembros de Estado Islámico lanzaron dispositivos explosivos improvisados durante una protesta frente a la residencia oficial del alcalde de Nueva York.

Noticia en desarrollo