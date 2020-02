Quién es Kate Walsh, la actriz que generó revuelo en su paso por Buenos Aires

La actriz de 52 años se hizo famosa por la serie Greys Anatomy, pero demostró que su carrera es mucho más que un solo exitoso drama televisivo Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

5 de febrero de 2020

La visita de Kate Walsh a Buenos Aires causó sorpresa, especialmente en los fanáticos de Grey's Anatomy, donde la actriz interpretó a la doctora Addison Montgomery, un personaje que repitó en el spin off de la serie, Private Practice.

La actriz oriunda de San José, California, mostró en sus historias de Instagram los diversos lugares porteños que visitó, y sus seguidores hicieron lo propio, compartiendo en Twitter selfies con la estrella, ya sea en el Museo Nacional de Bellas Artes como en el restaurante Casa Cavia, e incluso en la puerta del Cementerio de Recoleta.

La actriz estadounidense en una selfie con sus fans en la puerta del Cementerio de Recoleta Crédito: Twitter

Si bien gran parte de la fama de Walsh está vinculada a la longeva producción de Shonda Rhimes a la cual ingresó en el año de su estreno, en 2005, lo cierto es que sus fans actuales surgieron gracias a su participación en dos series de Netflix dirigidas a un público teen: 13 Reasons Why , donde interpretó a la madre de la protagonista Hannah Baker; y el drama de superhéroes The Umbrella Academy , basado en los cómics del cantante de My Chemichal Romance, Gerard Way, con ilustraciones de Gabriel Bá.

Kate Walsh paseando por Buenos Aires - Fuente: Instagram 00:03

De todas maneras, mucho antes de todas estas producciones televisivas, Walsh ya demostraba que podía construir una prolífica carrera con la perseverancia como bandera. Tras su breve paso por la Universidad de Arizona, Kate decidió mudarse a Nueva York para ampliar sus posibilidades de obtener mejores roles como actriz, y de inmediato se unió a un grupo de comedia, al tiempo que trabajaba como mesera.

Desde ese momento en adelante, su vida se volvió una montaña rusa, un viaje impredecible. La actriz también vivió un tiempo en Japón, donde modeló y dio clases de inglés. Finalmente, decidió abocarse a la actuación y sus primeros pasos los dio en las series Homicide: Life on the Street y en Law & Order (cantera de intérpretes, si las hay); en cuanto al mundo del cine, debutó con los largometrajes Normal Life y la secuela de Henry: Portrait of a Serial Killer.

El gran éxito, sin embargo, llegó con The Drew Carey Show, donde personificó al interés romántico del comediante, Nicki Fifer, de 1997 a 2002. Al año siguiente, ya el cine la comenzó a tentar más, y apareció en la comedia romántica protagonizada por Diane Lane Bajo el Sol de Toscana, en el film de ciencia ficción de Scott Stewart, Legion y, más adelante, en la popular Las ventajas de ser invisible, película basada en la extraordinaria novela young adult de su director, Stephen Chbosky. En 2017 también hizo una correcta intervención en Girls Trip, comedia feminista que catapultó al estrellato a la irreverente Tiffany Haddish.

Kate Walsh en Grey's Anatomy - Fuente: YouTube 02:54

En cuanto a su carrera televisiva, Walsh no la descuidó nunca: formó parte de la aclamada Fargo en el rol de Gina Hess, protagonizó la fallida sitcom Bad Judge, y actualmente se encuentra filmando Emily in Paris, la comedia dramática de Paramount Pictures cuyo showrunner es Darren Star, creador de Sex and the City.

Walsh ha admitido en más de una ocasión que no deja de trabajar nunca -actualmente sigue como CEO de su marca de lifestyle Boyfriend, que produce fragancias y velas -; incluso también incursionó en el teatro con una celebrada actuación en Dusk Rings a Bell, obra off-Broadway que protagonizó junto a Paul Sparks. Debido a su agenda agitada, cuando en unos días de 2015 su cuerpo comenzó a avisarle que estaba agotado, Walsh se lo atribuyó al trabajo. Sin embargo, al ver a una profesional, su vida dio un giro: tenía un tumor cerebral.

Kate Walsh habla de su batalla contra un tumor cerebral - Fuente: YouTube 05:06

"Cuando la neuróloga me lo dijo, simplemente estaba ida, fuera de mi cuerpo. Me hice una resonancia magnética porque resultó que tenía un tumor cerebral muy grande en mi lóbulo frontal izquierdo. Tres días después me lo extirparon en quirófano", reveló dos años más tarde en el programa Today.

Si vivís una vida de aceptación, las cosas salen fáciles, no hay que forzar nada, por eso trato de no apegarme a situaciones dolorosas Kate Walsh

"Trabajaba mucho, quizás 80 horas a la semana, entonces el cansancio era normal, pero después tuve afasia, y no podía terminar las frases, y esa fue la alarma. Yo no era de las que iba al médico con frecuencia, pero esto me hizo despertar. Debemos hacernos un chequeo médico de la misma manera que vamos al gimnasio", manifestó la actriz, quien hoy se encuentra completamente recuperada y disfrutando al máximo de un presente de gran estabilidad.

Walsh estuvo casada con Alex Young, un ejecutivo de FOX, de 2007 a 2010 y después del divorcio no tuvo deseos de pasar por el altar por segunda vez. De hecho, Boyfriend surgió después de su separación, cuando, casi sin quererlo, se convirtió en una exitosa empresaria.

De hecho, si uno se guía por sus reflexiones en las redes, la militancia en diversas causas, el trabajo y las amistades cumplen roles fundamentales en su cotidianidad. "Creo que si vivís una vida de aceptación, las cosas salen fáciles, no hay que forzar nada, por eso trato de no apegarme a situaciones dolorosas, y aconsejo hacer lo mismo", declaró recientemente la actriz que causó furor en su visita a nuestro país.